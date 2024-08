Exconsejera de Petro Sandra Ortiz llegó a declarar a la Fiscalía y aseguró que es perseguida: “Mi vida está en peligro y la de mis dos hijas”

Sandra Ortiz llegó a la Fiscalía para rendir interrogatorio sobre el escándalo de corrupción en la Ungrd - crédito Presidencia/Colprensa

A su llegada al búnker de la Fiscalía en Bogotá, la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, vinculada al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y su supuesta participación en la entrega de sobornos al congresista Iván Name, se despachó contra los medios de comunicación.

Según informó a su llegada a la Fiscalía, las recientes noticias en las que se vincula a la exfuncionaria con los sobornos por tres mil millones de pesos al entonces presidente del Senado, han ocasionado daños en su vida cotidiana y aseguró estar siendo perseguida por los medios de comunicación nacionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Me han perseguido y, por todas las noticias de los últimos días, hoy mi vida está en peligro y la de mis dos hijas y eso no se hace. Si ustedes tienen pruebas yo misma se las entrego al fiscal, pero no sigan haciéndole daño a mi familia”, aseguró minutos antes de entrar al interrogatorio que estaba programado para las 8 de la mañana de este martes 13 de agosto.

Además, Ortiz informó que no se quedará callada ante las acusaciones que, según ella, han opacado su carrera profesional y que estará dispuesta dar toda la información al ente investigador para limpiar su nombre del mayor escándalo del Gobierno Petro.

Sandra Ortiz ha sido señalada de ser la articuladora en la entrega de sobornos por 3.000 millones de pesos al senador Iván Name - crédito Colprensa

Entretanto, la exconsejera deberá responder ante el ente acusador por los señalamientos de Olmedo López y Sneyder Pinilla sobre las supuestas reuniones que adelantó el exdirector de la Ungrd en el hotel Tequendama, en el centro de la capital, para coordinar la entrega del soborno que salpicó al senador Iván Name.

De hecho, su nombre fue mencionado por la Fiscalía en la imputación de cargos de López como una articuladora clave en el envío de 3.000 millones de pesos al senador. Además, se espera que Ortiz sea indagada por la desaparición de la información de los computadores de su equipo de trabajo.

No habrá acuerdo de colaboración entre la Fiscalía y Sandra Ortiz

Dos días antes de la citación al búnker de la Fiscalía, el abogado Pedro Aguilar, defensor de la exconsejera presidencial para las regiones, descartó cualquier posibilidad de negociación para una eventual colaboración con la justicia respecto a su clienta.

Además, ya tendría listo un arsenal de pruebas que desmentirían algunas versiones que se han entregado sobre el supuesto pago de la habitación 2312 del hotel Tequendama por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en la que se habría adelantado las supuestas reuniones para la entrega de los sobornos por orden de Carlos Ramón González.

Presidencia confirmó la pérdida de un disco duro y una memoria RAM de dos asesores de la exconsejera Sandra Ortiz - crédito Jesús Aviles/Infobae

Según reveló El Tiempo, la defensa de Ortiz asegura que la exfuncionaria no tiene intenciones de acercarse a la Fiscalía ni colaborar en la investigación. Además, afirma que enfrentará a Olmedo López y a su defensa en los tribunales.

En su poder tendría los extractos de la tarjeta de crédito con la que Ortiz pagó su estadía en el reconocido hotel, así como pruebas de los asuntos que se trataron durante su estancia en Bogotá. Además, cuenta con material que desmentiría la denuncia que surgió desde la propia Casa de Nariño sobre la alteración de los computadores de los asesores de Ortiz.

La exfuncionaria contaría con constancias de que dichos equipos fueron recibidos a satisfacción y usaría como prueba la denuncia que interpuso una exasesora de Ortiz sobre las irregularidades en los dispositivos. De hecho, fuentes del medio nacional revelaron que la defensa han enviado solicitudes para obtener las copias de seguridad de los computadores y así demorar el tipo de información que contenían.

El abogado Pedro Aguilar también tendría en su poder la denuncia que hizo Sandra Ortiz en abril de 2024 sobre posible corrupción en la compra de los carrotanques de la Ungrd, en medio de una audiencia programada por la Corte Constitucional.