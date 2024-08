Beba del ‘El Desafío XX’ presumió su lujosa boda en Barranquilla

Beba reveló detalles de su boda en Barranquilla - crédito @bebadlacruz/Instagram

La recordada exparticipante del Desafío XX, Valerie De la Cruz, conocida como Beba, presumió los detalles de su boda en Barranquilla junto a su esposo Andrés Gómez, quien al igual que ella es un aficionado fitness.

Beba compartió en sus redes sociales fotos de su boda en las que se le ve usando el tradicional vestido blanco, y en el caso de ella, fue uno con encaje de flores bordado en una falda tupida color hueso, mientras él lució un smoking vino tinto. La deportista aseguró que se casó el 3 de agosto en Barranquilla, en un evento muy privado.

“03/08/2024, el comienzo de nuestro para siempre ❤️♾️”, escribió la descripción de las fotos publicadas en su cuenta de Instagram. En las fotos se ve a la pareja posando en Crowne Plaza Barranquilla. Las fotos provocaron que sus seguidores le enviaran mensajes felicitándola y deseándole lo mejor en su nueva etapa, “Ay, ¿qué es esta belleza?”, “demasiado feliz por ustedes ❤️”.

La exparticipante compartió que se casó el 3 de agosto en una boda privada - crédito @bebadlacruz / Instagram

La pareja se ha visto compartir varios momentos desde la salida de la deportista de Desafío XX, además sus seguidores aseguran que su pareja ha sido clave para sobrepasar las críticas que ha tenido que afrontar desde su polémica salida del reality.

La pedida de mano de Beba

La deportista mantiene una relación con el también empresario desde hace 3 años aproximadamente y fue hasta abril del 2024 que decidió pedir su mano en matrimonio días después de que la expulsión de Beba del programa. El ahora esposo de Beba, que es 12 años mayor que ella, se ha vendido en sus redes sociales como un emprendedor y empresario con especialización en trading y criptomonedas.

La joven compartió en sus redes sociales el emotivo momento - crédito @bebadlacruz/Instagram

En el video publicado por la pareja en redes sociales explican que él se encargó de planear la pedida de mano para que coincidiera con el día que ella llagaba a Barranquilla. “Yo salí con una amiga y él se supone que estaba haciendo vueltas. Mi amiga me dice que vayamos a ver a su esposo, que es músico, que está ensayando en un lugar. Cuando yo llego, él empieza a cantar y ahí se me hizo raro, yo miraba a todo lado buscando a Andrés porque dije: ‘No me voy a ilusionar, pero algo va a hacer’”, dijo en una entrevista para Día a Día.

“Nuestra historia apenas está comenzando y estoy feliz de iniciar toda esta aventura de tu mano! Te amo!!!!!❤️ SI en esta y todas las vidas!”, escribió Valerie en la descripción del video.

Beba asegura que su participación en el <i>Desafío XX</i> fue manipulada

La barranquillera explicó que la experiencia grabando en programa fue dura porque le costó manejar sus emociones y la presión que se vive en cada grabación la llevaron al límite, siendo el tema de la salud uno de los que más la afectó.

“Yo siento que mi expulsión fue justa, porque yo rompí reglas, pero fue injusta la manera en la que la hicieron, creo que esa es una de las cosas que más me da rabia, hubo un tema en que yo no estuve de acuerdo y fue que ellos hicieron ver las cosas diferentes, por ejemplo, ellos mostraron que yo me fui de Playa Baja y volví al otro día como si nada, eso no fue así”, dijo en una entrevista para La Red Viral.

La exparticipante aseguró que el programa tergiverso las imágenes de su salida - crédito @laredviral / Instagram

Valerie explicó que por contratos de confidencialidad no puede dar detalles de lo que pasó detrás de cámaras, pero asegura que las imágenes publicadas por el programa la dejaron sorprendida y confesó que tergiversaron las cosas.

“Es increíble cómo de pronto se manipulan ciertas cosas para lograr el rating y lograr el propósito del programa y del reality; la expulsión fue justa, porque yo lo tenía claro, de hecho, yo dije que esta es la única forma en que yo puedo salir de aquí, yo no quería seguir exponiéndome, además en varias ocasiones había dicho que me quería ir”.

La exparticipante y deportista aseguró que se ha mentido alejada de sus compañeros de reality, y que no mantiene un contacto constante con ellos. “He hablado con algunos, pero ha sido muy esporádico, pero salir con ellos o verme con ellos no, no quiero saber más nada del tema”.