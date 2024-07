Elecciones Venezuela: esta es la lista de los políticos que fueron deportados antes de las presidenciales

Varios exmandatarios no pudieron ingresar al país por orden de Maduro - crédito: AFP/Reuters

El 28 de julio de 2024 se desarrollarán en Venezuela las elecciones presidenciales para definir el rumbo del país. Los dos candidatos que se disputarán el cargo de primer mandatario son el dictador Nicolás Maduro y el candidato de la oposición Edmundo González Urrutia.

La tensión aumentó previo a las presidenciales, ya que Maduro, que busca reelegirse para un tercer mandato, implementó varias medidas; entre ellas, el cierre de fronteras con Colombia y Brasil bajo el pretexto de garantizar la seguridad en el territorio, acción que fue criticada por varias organizaciones internacionales, que consideran que su intención es evitar que miles de votantes de otros países no se desplacen para llevar a cabo su derecho de elegir un nuevo mandatario.

Nicolás Maduro tildó de ridículos a los políticos que intentaron ingresar a Venezuela para observar las elecciones - crédito Fausto Torrealba/Reuters

A esto se suma la prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá al vecino país, para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores, además de los bloqueos a la oposición en la instalación de las mesas de votación.

Jose Raúl Mulino, presidente de Panamá, denunció que las Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a varios exmandatarios.

Lista de observadores internacionales a los que les prohibieron la entrada a Venezuela

El primer mandatario de Panamá denunció que el Gobierno de Venezuela “bloqueó el espacio aéreo y retuvo aviones de la aerolínea Copa, entre ellos el que viajaban esos expresidentes, por el lapso de varias horas”, por “cuestiones políticas ajenas” y tras una decisión “unánime” del Ejecutivo venezolano. Se trata de los siguientes exgobernantes:

Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica

Jorge Quiroga expresidente de Bolivia

Jeanine Áñez, expresidente de Bolivia

Mireya Moscoso, expresidenta de Panamá

Vicente Fox, expresidente de México

Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia

José María Aznar, expresidente de España

Mariano Rajoy, expresidente de España

Mario Abdo Benítez, expresidente de Paraguay

Además, críticos de Maduro y senadores de otros países vieron frustradas sus intenciones de ingresar a territorio venezolano. El Partido Popular (PP) de España denunció que a diez congresistas les negaron la entrada a Caracas al arribar al aeropuerto de Maiquetía. Así lo denunció Alberto Núñez Feijóo, presidente del partido político, en su cuenta de X:

“Me acaban de comunicar que la delegación del PP formada por 10 diputados, senadores y europarlamentarios está retenida en el aeropuerto de Caracas por el régimen de Maduro. Exijo su liberación inmediata y que el Gobierno de España ponga los medios necesarios a tal fin”.

Tras la denuncia, los funcionarios que pretendían acompañar a la alianza opositora Plataforma Unitaria liderada por María Corina Machado fueron enviados de vuelta a territorio europeo en otro avión. “Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable”, dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.

Angélica Lozano fue embarcada en un vuelo de regreso a Colombia -crédito @AngelicaLozanoC/X

Lo mismo le pasó a la senadora de la República, Angélica Lozano, que en una publicación en sus redes sociales afirmó que al momento de ingresar al vecino país “me quitaron el pasaporte durante una hora y media “sin argumentos ni información”.

La congresista también dijo que interpondría una denuncia ante la Cancillería de Colombia, ya que las autoridades migratorias venezolanas violaron sus derechos al no dejar usar el teléfono para alertar de la situación y no dar argumentos válidos para justificar su detención.

Otra de las colombianas perjudicada por las medidas de la dictadura previas a las elecciones presidenciales fue la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, que explicó, en su cuenta de X, que fue deportada y recibió amenazas al tocar suelo venezolano.

A pesar de no poder ingresar a ese país, López envió un mensaje de aliento al pueblo venenzolano. “¡No se rindan hermanos venezolanos! Estamos con ustedes, sus familias, sus hijos. Hoy me deportaron arbitrariamente y bajo amenazas. Pero la campaña libertadora de Venezuela no la pueden deportar”, indicó.