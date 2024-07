Beba, del ‘Desafío XX’, habló del difícil momento que enfrenta desde su salida del ‘reality’: “Necesitamos más empatía”

Beba confesó haberse distanciado de las redes sociales y de las personas debido a problemas personales - crédito Caracol Televisión

El programa de convivencia y retos el Desafío XX entró en su recta final. De los 32 concursantes que entraron en cuatro diferentes grupos, tan solo quedan dos equipos, Omega y Beta, que se disputan por llevarse el premio millonario de la competencia.

A lo largo del reality, varios concursantes se han destacado por sus habilidades deportivas, pero también por sus controversias. Ese es el caso de Valerie De la Cruz, conocida como Beba, que fue expulsada por romper varias reglas, lo que desencadenó críticas y comentarios en las redes sociales. Esto afectó su estado emocional y decisiones después del programa.

La salida de la barranquillera ocurrió en abril cuando Beba, durante una prueba para el equipo Alpha, incumplió un castigo impuesto. Las emociones en el episodio estuvieron presentes, sobre todo luego de que deportista revelara que nunca se sintió cómoda en la competencia: “Yo no quiero estar aquí. Yo nunca me sentí en un equipo. Me siento feliz y dichosa de que me expulsen”, dijo en su momento frente las cámaras del reality.

Los comentarios negativas y criticas en contra de la ilustradora, modelo, cantante y emprendedora no pararon e incluso tiempo después de su salida. Ahora, Valerie reapareció en su cuenta de Instagram con un mensaje en el que confiesa que enfrentó una etapa difícil a nivel personal, emocional y espiritual.

En una publicación que incluía dos fotos en las que posa sonriente, Beba escribió: “Estos últimos meses han sido quizás de los más difíciles que he vivido a nivel personal, emocional, espiritual… me he distanciado de todo un poco (más de lo que quisiera) de redes, de las personas, de lo que disfruto, de lo que me apasiona y hasta de mi misma, incluso hasta de Dios (y reconozco que es de quien jamás debería hacerlo)”.

Valerie De la Cruz, que tiene más 190 mil seguidores, también habló sobre su necesidad de tomarse un tiempo para procesar lo que ha vivido y en un futuro quiere contar su testimonio: “He guardado silencio… pero espero pronto poder contar una historia diferente. Pronto espero poder pararme delante de una cámara y contar un testimonio de superación, crecimiento y sanidad que pueda realmente inspirar y ayudar a quienes lo necesiten”, expresó.

La exparticipante agradeció a quienes le han mostrado apoyo a través de las rede sociales durante su difícil momento: “Gracias a todas las personas que desde un principio han sido apoyo y a pesar de todo han utilizado estas plataformas para esparcir amor en vez de odio y a los que han hecho todo lo contrario, realmente espero que en algún momento logren entender que en un mundo lleno de tanta ira y caos necesitamos más empatía, tolerancia y amor”, añadió la barranquillera.

El impacto de su salida del reality causó estragos en las redes sociales y esta exposición pública y las críticas que recibió llevaron a Valerie a reflexionar sobre su vida y su relación con Dios: “De verdad de todo corazón espero que lo que he vivido y lo que he pasado en este tiempo Dios me ayude a direccionarlo y usarlo conforme al propósito que Él tiene conmigo, que estoy segura que aunque no lo entienda y no lo vea en este momento, es mucho más grande de lo que pienso”, comentó.

La experiencia de Valerie De la Cruz en el Desafío XX y sus retos personales hicieron que sus fanáticos le escribieran mensajes de apoyo en su publicación: “Bella, eres de admirar Beba”; “Bendiciones Beba, Dios tomará el control a su manera, ten mucha fe”; “Linda Beba, yo soy Alpha de corazón y tú luciste muy bien ese uniforme de mi equipo”; “Lamento tanto los discursos de odio que han llegado. Mañana será un nuevo día y el sol volverá a salir, mucho ánimo”; “Bella, grande, fuerte y valiente! Siempre adelante! ❤️”; “Hermosa sigue adelante siempre de la mano de Dios el es el camino”.