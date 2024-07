Gobierno Petro creó 21 nuevos consulados que costarán $38 mil millones, denunció María Fernanda Cabal: “Esta es la danza de los millones”

María Fernanda Cabal rechazó la creación de 21 consulados nuevos - crédito Camila Díaz/Colprensa

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal afirmó que el gobierno del presidente Gustavo Petro, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha gastado más de 38 mil millones de pesos con 21 consulados en diferentes partes del mundo.

Según la parlamentaria, el Ejecutivo abrió consulados en Venezuela (6), Estados Unidos (5) y México (3). Asimismo, precisó que en Nicaragua, Brasil, Australia, Reino Unido, Turquía, Alemania y Francia se dio apertura a una oficina.

“Burocracia petrista. Los nuevos consulados en Múnich, Alemania, y Lyon, Francia, costarán sin personal $3.696′675.750. El consulado en Estambul, Turquía, nos costará al año $2.019′393.600″, indicó la legisladora a través de su cuenta de X.

Asimismo, precisó que “los consulados que ahora Petro tendrá en Venezuela cuestan al año $7.267′470.000. Esta es la danza de los millones repartiendo puestos en el mundo a sus amigos políticos”.

De acuerdo con la senadora del Centro Democrático, “los consulados en Melbourne, Australia; Río de Janeiro, Brasil, y Bluefields, Nicaragua, costarán $4.096′827.000. Los consulados en Monterrey, Tijuana y Tuxtla Gutiérrez, México, nos costarán a los colombianos $7.537′416.600. El consulado en Edimburgo, Escocia, $2.966′517.000″.

En cuanto a los cinco consulados que abrirá el Ministerio de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, la senadora de oposición precisó que tendrán un costo de “$10.453′732.800. Esto sin los gastos de personal, que no habían sido asignados en el momento de la petición”.

Por tal razón, indicó que la apertura de 21 nuevos consulados “tendrá un costo anual de $38.038′032.750″. La senadora aseguró que esto equivale a “un gasto mensual de $3.169′836.063. Cinco de los nuevos consulados estarán ubicados en Venezuela, con un costo total de $7.267′470.000, representando el 19 % del gasto total”.

El canciller Luis Gilberto Murillo ha manifestado en más de una ocasión que lo que están haciendo es “ampliar la presencia de Colombia en el exterior”, con el objetivo de atender los reclamos y necesidades de los compatriotas en diferentes partes del mundo.

María Fernanda Cabal sobre el ‘fast track’

En entrevista con El Tiempo, la parlamentaria catalogó como “inconstitucional” el ‘fast track’, resaltando que no tiene oportunidad en el Congreso de la República, pero en caso de que llegue a prosperar en el Capitolio, lo demandarán.

Por tal razón, le solicitó al mandatario ejercer autoridad en todo el territorio nacional, dándole seguridad jurídica a la fuerza pública, con el propósito de cuidar a los colombianos y sus espacios.

Asimismo, aseguró que en el Congreso “hay un ambiente enrarecido”, debido al caso de la Ungrd, que ha salpicado a un gran número de legisladores, entre ellos Iván Name y Andrés Calle, salientes presidentes del Senado y Cámara de Representantes.

“Esto ha salpicado a muchos partidos políticos, pero muchos partidos políticos que terminaron siendo aliados del Pacto. Puede que el partido ya se haya declarado independiente o de oposición, pero aparecen salpicados o involucrados miembros de su partido”, indicó Cabal.

La senadora precisó que cuando se cree que las instituciones son sólidas, la democracia en Colombia está en peligro, según ella, eso no es “suficiente”.

“Hoy hay 300.000 hectáreas que generan 70 billones de pesos. Eso es economía para la guerra, para corromper las elecciones, para comprar candidatos, para la comprar fuerza pública, para hacerse al poder, pero no solo hacerse al poder, sino quedarse en el poder como empresa criminal transnacional”, expresó la senadora del Centro Democrático.

Por tal motivo, la parlamentaria de oposición advirtió lo siguiente: “El que crea que Gustavo Petro llegó por casualidad se engaña. Por eso yo digo: hoja de ruta de la dominación continental. Hoy estamos en serio peligro”.

María Fernanda Cabal aseguró al citado medio que todo lo que dice el jefe de Estado es mentira, recalcando que no es apto para gobernar. Además, afirmó que proponer una constituyente solo lleva a desconocer la Constitución y la ley en Colombia.

“Mientras no se reduzca el tamaño del Estado, no elimine la duplicidad de funciones, mientas no se direccionen intuiciones con el objetivo claro de servirle a la gente que necesita un Estado que la cuide, la proteja. Mientras eso no cambie, aquí va a haber corrupción”, afirmó Cabal.