Álvaro Uribe arremetió contra Gustavo Petro por señalamientos relacionados con el proceso penal en su contra

El expresidente Álvaro Uribe aseguró que bajo la premisa expuesta por Gusatvo Petro terminó privado de la libertad y acusado - crédito Catalina Olaya/Mariano Vimos/Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a los señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro en su contra, aunque sin haberlo mencionado textualmente, referentes al proceso penal que está afrontando por los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno. En el caso, el senador Iván Cepeda fue reconocido como víctima, por lo que el primer mandatario aseguró que intentaron criminalizarlo.

Las palabras del jefe de Estado surgieron en una publicación de X en la que Juan Manuel Galán, director del Partido Nuevo Liberalismo, criticó la política de seguridad de su administración. “Un expresidente trató de criminalizar a Iván y hoy está en serios problemas judiciales, no haga usted lo mismo”, respondió Gustavo Petro a Galán.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Juan Manuel Galán criticó el manejo de la seguridad del presidente Gustavo Petro - crédito @juanmanuelgalan/X

Entonces, Uribe se pronunció al respecto en la misma red social: “Tengo derecho a defender mi reputación”, escribió, asegurando que bajo la premisa de que presuntamente criminalizó al senador Cepeda, fue privado de la libertad. Esto, al parecer, por orden de un magistrado que, según detalló, fue “colega” de la esposa de Cepeda, Pilar Rueda Jiménez, y, además, contratista de “Santos”.

Asimismo, resaltó que por esa misma “tesis infame” fue acusado formalmente por un fiscal (Gilberto Iván Villarreal) que fue “nombrado y promovido por el Dr Montealegre”. El exmandatario se refiere al exfiscal Eduardo Montealegre, reconocido también como víctima en el caso. Pues, su reputación se vio afectada por presuntas actuaciones irregulares del expresidente, que habría buscado debilitar procesos penales que se adelantaban en su contra y en contra de sus familiares.

El exfiscal Eduardo Montealegre fue declarado víctima en el proceso contra Álvaro Uribe - crédito Diego Pineda/Colprensa

Por otro lado, señaló a Iván Cepeda de hacer un “tour carcelario” para indagar con algunos presos sobre los nexos que habría tenido con grupos paramilitares y que, además, les ofreció beneficios. Cuando fue informado al respeto, detalló, decidió informar a la Corte, pero el proceso dio un vuelco y terminó siendo investigado por presunta manipulación de testigos. “Parece que yo no tengo derecho a defender mi honra, pero el Senador Cepeda sí tiene derecho a manipular presos para buscar afectarme”, sostuvo.

Asimismo, se habría referido al exparamilitar Salvatore Mancuso, que lideró las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que salió de la cárcel La Picota de Bogotá y que ahora fungirá como gestor de paz por orden del mandatario Gustavo Petro. El ex jefe de del grupo paramilitar estuvo recluido en Estados Unidos por narcotráfico.

El exparamilitar Salvatore Mancuso salió de la cárcel para ser gestor de paz - crédito Colprensa

“Al leer al Presidente de la República podría inferirse que el recién traído de Estados Unidos (Salvatore Mancuso), antes azote del Presidente, vino a reforzar al equipo que me ha señalado de paramilitar, no obstante que nuestra política de Seguridad salvó al Presidente, al Senador Cepeda y a sus compañeros de la amenaza de exterminio paramilitar”, añadió.

Indicó entonces que resulta contradictorio que personas que eran “antagonistas a muerte” estén ahora unidas para mancillarlo, aunque eso esté disfrazado de actos “de paz”.

Álvaro Uribe señaló al senador Iván Cepeda de "manipular presos" - crédito @AlvaroUribeVel/X

En mayo de 2024, el expresidente volvió a defender su inocencia con respecto a las acusaciones en su contra, justo antes de entrar a una audiencia. Aseguró que su proceso no ha contado con todas las garantías, detallando algunas presuntas irregularidades que se han presentado.

“Parece que las garantías no se aplican para mí, negaron a mis abogados la existencia del proceso. Sin embargo, en Bogotá decían a periodistas y políticos que tenían todo listo para encarcelar (sic) Me negaron la presunción de inocencia, el derecho a defenderme en libertad, si no conocían o no creían en mis antecedentes de persona de bien, por lo menos debieron observar mi comportamiento durante esos 25 meses: no he sido peligro para la sociedad”, insistió el exmandatario de Colombia ante medios de comunicación.