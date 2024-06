Marchas del Orgullo LGTBI 2024 : Estás son las movilizaciones en Bogotá, Medellín y Barranquilla para el domingo 30 de junio

Foto de archivo de marchas en favor de los derechos LGTBI. EFE/EPA/NARONG SANGNAK

El próximo domingo 30 de junio, se llevarán a cabo las marchas del orgullo LGBTQ+ en Colombia, destacando la igualdad de derechos y la visibilidad de estas comunidades.

El país se llena de colores para celebrar diversos eventos en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla. Durante todo junio, se han desarrollado varias actividades.

Imagen de archivo referencial. Bogotá es la ciudad preferida por los turistas extranjeros pertenecientes a la comunidad LGTBI. /Foto: Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

La celebración se extiende por 30 días, pero el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+ es el 28 de junio, en conmemoración al abuso policial en el Stonewall Inn de Nueva York en 1969, lo que inició el movimiento.

En Bogotá, una multitudinaria marcha partirá desde el Concejo rumbo al parque Simón Bolívar, donde miles de personas saldrán a las calles por la igualdad y el respeto, celebrando la diversidad y el orgullo personal. El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a tres marchas LGBTQ+, cada una reivindicando diferentes luchas. La comparsa “Alicia en la Ciudad de la Igualdad” será parte de los eventos.

La marcha del sur de Bogotá se realizó el 23 de junio bajo el lema ‘La paz se Viste de arte y de colores’. La marcha distrital del orgullo está programada para el 30 de junio, con el lema ‘Nada que curar, unidos en memoria’, y el punto de encuentro es el Parque Renacimiento a las 10 a.m. La IX Marcha Yo Marcho Trans en Ciudad Bolívar será el 5 de julio, comenzando a las 9 a.m. y concluyendo a las 9 p.m., con diversas actividades en la localidad.

En Medellín, la marcha del orgullo, con el lema ‘Somos orgullo, somos Medellín. We are pride, We are Medellín’, será el 30 de junio, comenzando en La Alpujarra y concluyendo en El Obelisco, pasando por San Juan, la 70 y la calle Colombia.

El evento inicia a las 10 a.m. Además, se celebrará el MOR Pride Festival, con presentaciones del DJ ucraniana Dana Montana, Luna Gil, y el dúo Tom & Collins, siendo Wendy Guevara, ganadora de ‘La casa de los famosos en México’, la anfitriona.

En Barranquilla, la marcha se realizará el 30 de junio, comenzando en el Parque Luis Carlos Galán Sarmiento a las 2 p.m. En Cartagena de Indias, la marcha será el mismo día a las 3 p.m., comenzando en el parqueadero del Centro Comercial Mall Plaza, Chambacú.

286 casos de violencia LGTBI de enero a mayo de 2024

La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que entre enero y mayo de este año se atendieron 286 casos de violencia contra la población LGBTI, con más de la mitad siendo violencia psicológica.

En 2023, se contabilizaron 480 casos de violencia homófoba o transfóbica, predominando también la violencia psicológica y física. Sin embargo, estos datos representan un subregistro de la realidad.

Según la ONG Caribe Afirmativo, hubo 156 homicidios contra personas LGBTI en 2023 y 25 asesinatos en lo que va de 2024. La Defensoría reiteró su llamado a las autoridades para actualizar la Política Pública Nacional LGBTI y mejorar la atención a las víctimas.

Con información de EFE*