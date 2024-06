Ambicioso plan de austeridad busca que Bogotá ahorre hasta $200.000 millones: estos son los detalles

Según la administración distrital el objetivo es reducir la cantidad de contratistas. Imagen de referencia - crédito Colprensa

La Alcaldía de Bogotá implementó un estricto plan de austeridad para enfrentar los desafíos financieros heredados de la pandemia. Esta iniciativa, expuesta en un decreto de febrero de 2024, busca recortar los gastos no esenciales con el fin de aliviar la presión sobre la caja de la administración y asegurar una distribución más eficiente de los recursos disponibles.

En mayo, el Concejo de Bogotá sancionó un artículo en el Plan Distrital de Desarrollo, transformando esta medida administrativa en un acuerdo legislativo, dotando de fuerza legal a la política de austeridad propuesta por el alcalde Carlos Fernando Galán. Este nuevo acuerdo se convertirá en una política transversal para los próximos cuatro años bajo su administración.

El plan de austeridad se centra principalmente en la reducción y racionalización del número de contratistas en el distrito. La meta es reducir entre un 10 y un 15% el número de empleados bajo la modalidad de Orden de Prestación de Servicios (OPS). Con ello se espera generar un ahorro aproximado de $300.000 millones. “Este es solo el primer paso“, indicaron las autoridades locales, ”pues la ambición a largo plazo es lograr un ahorro anual cercano a 1 billón”.

El informe del equipo del concejal Daniel Briceño ha sido fundamental para identificar sectores adicionales donde se pueden realizar recortes significativos. “En nuestro análisis, hemos identificado al menos 25 sectores donde se pueden ahorrar hasta $200.000 millones,” detalló Briceño. Estos sectores incluyen gastos en publicidad, catering y gastos de representación, los cuales podrían ser optimizados bajo las nuevas directrices.

Según Galán, el objetivo es recuperar a la ciudad de las deudas que fueron provocadas por la pandemia - crédito Colprensa

La pandemia de 2020 y 2021 obligó a la ciudad a asumir costos adicionales para manejar la crisis sanitaria, dejando a Bogotá con un margen financiero reducido para manejar la deuda actual. “Aunque tenemos recursos para cumplir con los compromisos adquiridos, el margen es muy estrecho,” comentó un funcionario.

La herramienta legislativa otorgada por el Concejo de Bogotá estructura la medida de austeridad y la institucionaliza. La meta a largo plazo es que esta política se convierta en una práctica habitual de la administración pública bogotana. “La austeridad no se trataba únicamente de una medida administrativa temporal, sino de una estrategia que busca asegurar la sostenibilidad financiera de la ciudad,” subrayó un portavoz del Concejo.

La propuesta de Briceño

El concejal Daniel Briceño ha propuesto una serie de medidas para regular y optimizar los gastos del Gobierno de Bogotá. En declaraciones recientes, Briceño enfatizó la necesidad de revisar varios rubros, destacando especialmente los viáticos y el uso de vehículos para funcionarios públicos. “Hay que regular todo el tema de viáticos, todo el tema de carros. Nosotros aprobamos a las administraciones un trabajo que vamos a comenzar a implementar y es que el funcionario público que tenga en Bogotá gastos de representación, que es esa porción de 20%, 30% o 40% más el sueldo mensual, no debería tener asignado un carro de manera permanente, únicamente algunos de forma misional”, afirmó.

Una de las áreas con mayores gastos señaladas por Briceño y su equipo es la de servicios de soporte, que incluye protección, call centers y la compra de tiquetes. Este rubro le cuesta a la ciudad más de 70.000 millones de pesos anualmente. Además, el rubro de servicios profesionales, científicos y técnicos (que no incluye contratistas ni funcionarios) reporta un gasto de 43.000 millones de pesos al año.

De acuerdo con Daniel Briceño, se puede recortar en gastos de representación - crédito @Danielbricen/X

Otros gastos importantes que se mencionan en el análisis incluyen servicios de alojamiento, suministro de comidas y bebidas, y transporte, que suman 14.236.284.000 pesos. Estos servicios buscan facilitar la movilidad y el desempeño de los empleados en diversas actividades y eventos. Asimismo, los servicios recreativos, culturales y deportivos tienen un costo anual de 12.036.295.000 pesos.

En total, el equipo de Briceño identificó 25 áreas que, de ser optimizados, podrían permitirle a Bogotá ahorrar hasta 196.000 millones de pesos anuales.

El intento no es eliminar completamente estos gastos, ya que varios son esenciales para el funcionamiento adecuado de la ciudad. No obstante, Briceño insistió en que estos fondos se deben utilizar únicamente para lo estrictamente necesario, considerando que las finanzas de Bogotá no están en condiciones de soportar gastos superfluos.