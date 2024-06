Hombre lleva once días desaparecido en Bogotá; envió un mensaje pidiendo ayuda: “Me quieren joder”

Fidel Julio Martínez Rojano vive en la localidad de San Cristóbal y trabaja en Puente Aranda. La última vez que se supo de él fue cuando salió de su sitio de trabajo - crédito Johan Largo y Fidel Julio Martínez Rojano/Facebook

Un hombre de 35 años, identificado como Fidel Julio Martínez Rojano, lleva 11 días desaparecido en Bogotá; desde el sábado 25 de mayo de 2024 se desconoce su paradero. De acuerdo con allegados del ciudadano, luego de salir de su trabajo, al parecer, tuvo un problema con hombres extranjeros con los que estaba departiendo.

“Salió de trabajar a la 1:36 p.m. y de ahí le perdimos el rastro. Estaba en la zona industrial y hay un video donde sale del trabajo y después le perdemos el rastro”, detalló Nancy Rojano, madre del hombre desaparecido, en conversación con Noticias Caracol, que viajó desde Santa Marta para buscar a su hijo en la capital del país.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Carlos, cuñado de Fidel Julio Martínez, confirmó lo relatado por Rojano, detallando que, luego de una jornada de trabajo que empezó a las 6:39 a. m. en la zona industrial de la localidad de Puente Aranda, su familiar se encontró con un hombre de nacionalidad venezolana.

Fidel Julio Martínez Rojano salió a la 1:36 p. m. de su trabajo en la zona industrial de Puente Aranda - crédito Alcaldía de Bogotá

“Fidel tuvo contacto con un primo, él nos dice que Fidel lo llamo a las 2:00 p. m. y le dijo que se estaba tomando una cerveza, después de siete horas, a las 9:00 p. m., mi cuñado le hizo una videollamada a este primo y le dijo que estaba con un venezolano”, detalló Carlos a Q’hubo Bogotá.

Según relataron los familiares, su ser querido estaba jugando billar con cinco hombres venezolanos. En medio de ese tiempo de ocio, se puso en contacto con su primo, a quien solicitó ayuda. “Le dice que le preste 50.000 pesos porque le van a hacer algo o lo van a joder, como dice uno en la Costa”, precisó la madre del ciudadano desaparecido.

De acuerdo con una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp compartida por Noticias Caracol, Fidel Julio Martínez llamó a su primo a las 11:44 p. m. y luego envió los siguientes mensajes, pidiendo ayuda: “Llámame. Si o no. Me quieren joder. No le digas a nadie NM. Amistad. Responde lo que sea”.

Fidel Julio Martínez Rojano se comunicó por WhatsApp con un primo para pedir ayuda - crédito Unsplash

Después, a las 12:08 a. m., hizo una videollamada que el familiar no pudo responder. A las 6:26 a. m., cuando este último se dio cuenta de que su allegado había tratado de ponerse en contacto con él, contestó: “Joda, me quedé dormido, estás tomando todavía?”, pero Fidel Julio Martínez no volvió a responder.

Desde entonces, su familia desconoce su paradero y se ha puesto en la tarea de buscarlo. Su madre ha visitado hospitales de Bogotá, la morgue y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sin obtener información alguna. “No aparece, ni con su número de identidad, ni como un NN”, detalló Nancy Rojano.

En ese sentido, las únicas pistas con las que cuentan son los mensajes de WhatsApp solicitando ayuda y la señal del celular. Pues, pudieron identificar que el teléfono aparece ubicado en el Salto del Tequendama, en zona rural del municipio de Soacha (Cundinamarca). Por eso, la mamá del ciudadano solicitó colaboración de las autoridades.

El celular de Fidel Julio Martínez Rojano aparece ubicado en el Salto del Tequendama - crédito Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

“Queremos respuestas de la Fiscalía, de la Policía, porque la verdad no sabemos nada. Queremos un rastreo de cámaras, que creo que es lo que nos daría a nosotros en realidad dónde está mi hijo (sic), porque ya nosotros hemos dado para todos lados, como locos, todos los días”, indicó al informativo citado.

Según detalló su cuñado a Q’hubo Bogotá, el día en que desapareció llevaba puesto un jean azul, un saco rojo, una chaqueta negra y una gorra de color vino tinto con gris. Además, se movilizaba en una bicicleta blanca. Vive con su esposa y su hija de 10 años en la localidad de San Cristóbal y cuenta con una característica particular que permitiría a los ciudadanos identificarlo: tiene un lunar grande en el hombro derecho.

“Él es una persona muy responsable, seria, no se metía con ninguna persona, no es problemático”, añadió el familiar. La línea 305 767778 está disponible para recibir cualquier tipo de información que se tenga sobre el ciudadano desaparecido.