Hernán Orjuela advirtió a los colombianos que viven en Estados Unidos sobre cambios para hacer trámites: “Están haciendo algo indebido”

Hernán Orjuela habló de un importante cambio de trámites consulares para colombianos residentes en Estados Unidos - crédito @hernanorjuelab / Instagram

El reconocido presentador Hernán Orjuela, recordado por su trayectoria en la televisión colombiana en proyectos como Sábados Felices, ha sido noticia desde hace unos años desde que decidió dejar Colombia para radicarse en Estados Unidos.

Pese a su salida de la televisión en Colombia, Orjuela no se alejó del todo de las cámaras ni de la presentación, pues desde Miami sigue desempeñándose como el presentador del magazine Trendiando, del Canal RCN, programa emitido por la señal internacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Además, el presentador también trabaja con un proyecto llamado Colombians Usa, un proyecto con el que da consejos y orienta a migrantes colombianos en Estados Unidos con trámites para lograr formar un proyecto empresarial en ese país, esto para fortalecer la comunidad latina.

Recientemente, como parte de este proyecto, el presentado hizo un importante llamado a los colombianos que ya se encuentran es este país, y advirtió sobre cambios en los trámites consulares.

“Les tengo una noticia muy, pero muy importante a los residentes colombianos que vivimos en Miami o en el sur de la Florida... No hay más filas para tus trámites consulares en Miami”, dijo el presentador.

El presentador compartió la noticia con sus seguidores - crédito @hernanorjuela / TikTok

Además, detalló que a partir del 7 de abril del 2025 el consulado de Colombia en Miami solo aprenderá con cita previa y agendada en línea, por lo que los residentes deberán ingresar a la página web del consulado para agendar la cita el día hábil anterior a la fecha que desean programarla.

“No va a haber necesidad a partir de esa fecha hacer más filas, más colas, tener que madrugar y tener que estar en la intemperie o llegar la noche anterior, esto es gratis”, añadió el presentador.

Además, Orjuela destacó que con esta iniciativa del consulado no se tendrán que recurrir a intermediarios. “El consulado de Miami no recibe un peso por este servicio, no podemos ni debemos recurrir a intermediarios o tramitadores que lo que están haciendo es algo indebido”, explicó.

Hernán habló de la realidad de ser un residente en Estados Unidos

Orjuela, quien emigró a Estados Unidos en 2016 en busca de nuevas oportunidades, compartió recientemente su experiencia sobre las dificultades que enfrentó al intentar construir una nueva vida en el país norteamericano.

El reconocido presentador colombiano ganó importante premio - crédito @hernanorjuelab/Instagram

En una entrevista con La Corona TV, programa de entretenimiento de CityTv, el locutor habló sobre los retos personales y profesionales que marcaron su camino en la búsqueda del llamado “sueño americano”. Según sus declaraciones, el proceso no fue sencillo y estuvo lleno de obstáculos que lo llevaron a replantearse sus expectativas.

Sin un plan definido ni ofertas concretas, el presentador llegó a Miami, donde comenzó a construir una nueva etapa en su vida. Según detalló en una entrevista con la Revista Vea, su amor por Colombia sigue intacto, a pesar de los años que lleva fuera del país. “Amo, adoro y siempre tendré en el corazón mi tierra colombiana, añoro mucho mi país”, expresó.

En su conversación con La Corona TV, Orjuela describió cómo su llegada a Estados Unidos estuvo marcada por la incertidumbre y las dificultades económicas.

Aunque logró integrarse al programa Trendiendo, poco después de su llegada, el presentador enfrentó una realidad que no esperaba: los ingresos que obtenía de sus negocios en Bogotá no eran suficientes para mantener un estilo de vida cómodo en Estados Unidos. Este fue uno de los mayores desafíos que tuvo que afrontar.

Hernán Orjuela tuvo críticas en su estadía en Bogotá - crédito @hernanorjuelab/IG

“Todo el proceso que viví hace 8 años, cuando llegué acá con la ilusión de comenzar una nueva vida con unas nuevas ilusiones a nivel también de profesionales, pues me encontré contra una pared muy seria”, afirmó Orjuela. Según explicó, el costo de vida en Estados Unidos y las diferencias económicas respecto a Colombia lo llevaron a enfrentarse a una situación que describió como compleja y desafiante.

Durante la entrevista para Corona TV, Orjuela reflexionó sobre el concepto del “sueño americano” y cómo, en su caso, este ideal se transformó en una experiencia difícil. “Ese gran sueño americano se les puede convertir en una pesadilla, de saber que las cosas aquí en Estados Unidos no son tan fáciles”, comentó. Sus palabras resaltan la brecha entre las expectativas que muchas personas tienen al emigrar y la realidad que enfrentan al llegar.