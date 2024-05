“Celebro que la JEP me reconozca como víctima”: Vargas Lleras ante decisión del tribunal por atentado en su contra

Vargas Lleras declarará ante la JEP como víctima por los dos atentados que sufrió por parte de las Farc - crédito Colprensa

Como un paso fundamental para conocer la verdad calificó el exvicepresidente, exministro y exsenador de la República Germán Vargas Lleras la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de acreditarlo como víctima del conflicto armado en Colombia. Lo anterior, como parte del proceso que adelanta el tribunal transicional por crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc en el territorio nacional.

Desde Neiva, el exfuncionario del gobierno de Juan Manuel Santos, que además fue candidato a la presidencia en 2010 y 2018, se manifestó en relación con la determinación del tribunal, que reseñó los atentados que sufrió el hoy líder del partido Cambio Radical, el 13 de diciembre de 2002, y el 10 de octubre de 2005, ambos en Bogotá; y en el primero de ellos producto de un “libro bomba” que le quitó uno de sus dedos.

“Celebro que la JEP me reconozca como víctima, no porque esté pensando en cobrar ni un peso en materia de indemnización, lo único que me interesa es conocer la verdad de lo ocurrido”, afirmó Vargas Lleras en su caso. Al punto que afirmó que desde hace más de 20 años que viene reclamando a las autoridades judiciales que le esclarezcan “qué pasó” en ambas ocasiones en las que su vida estuvo en serio riesgo.

El político bogotano de 62 años, que comenzó su trasegar como miembro del movimiento Nuevo Liberalismo, fundado por el asesinado exaspirante a la presidencia Luis Carlos Galán Sarmiento, tendrá la facultad de entregar su testimonio ante la JEP, en lo que respecta a estos ataques; durante la época más sanguinaria de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

