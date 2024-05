Gustavo Cerati entró en coma un 15 de mayo en Venezuela, luego de una rumba mortal en Colombia según el relato popular

Después de una fiesta en Bogotá, Cerati presentó malestar en un concierto en Caracas. Fue hospitalizado y sufrió un derrame cerebral tras el evento - crédito Enid Salgado / EFE

El reconocido vocalista de Soda Stereo Gustavo Cerati enfrentó los últimos días de su vida con un estilo cargado de excesos. Un día como hoy, el jueves 15 de mayo de 2010, cayó en estado de coma en Caracas, Venezuela, como consecuencia de una rumba en Colombia, según el rumor popular.

Dos días antes, el 13 de mayo de ese mismo año, tuvo su última presentación en Bogotá, en el Coliseo El Campín, como parte de su gira Fuerza Natural. Durante estas horas en la capital colombiana, Cerati consumió whisky, cocaína, y fumó varios cigarrillos, según algunos asistentes de una supuesta fiesta de excesos. En este punto de la historia, es cuando inicia el rumor que ha estado permeado el imaginario colectivo de la frase “Lo mató la droga colombiana”.

Tras su actuación, Cerati acompañó a una joven amiga a Armando Records, un reconocido bar de la calle 85 que cerró en el 2020, en medio de la pandemia por la covid-19. Entre las asistentes al bar, una de las testigos, citada por las 2 Orillas como Natalia, describió a Cerati rodeado de jóvenes “metiéndose líneas y tomando whisky”.

Gustavo Cerati se presentó con la gira de su álbum Fuerza Natural en Bogotá, el 13 de mayo de 2010. Sería su última presentación antes de sufrir un ACV pocos días después en Venezuela (Colprensa)

Una fiesta en la casa del empresario Julio Correal siguió al cierre del bar, antes de su viaje a Caracas, donde ofrecería un concierto en la Universidad Simón Bolívar el 15 de mayo. Este hecho ha sido ampliamente difundido y recordado de forma anecdótica por el empresario y realizador de conciertos.

Cerati llegó a Caracas el viernes 14 de mayo, cansado y afectado por la resaca. Según informaciones de El Estímulo, se quedó en su hotel recuperando energía, prefiriendo no salir a la calle. Sin embargo, al día siguiente, durante y después del concierto, mostró señales de malestar. En medio de la presentación en Venezuela, Cerati manifestó sentirse congestionado y, hacia el final del recital, se le vio golpeando la parte trasera de su cabeza como si algo anduviera mal.

Al finalizar el concierto, Cerati sufrió un accidente cerebrovascular y fue llevado al Centro Médico Docente La Trinidad. Un apagón en la zona complicó la atención médica inmediata. Juan Morris, autor del libro Cerati, la biografía, señaló que “se despertó en la clínica consciente, pero confundido”, sin lograr mover su brazo derecho. La inflamación de su cerebro resultó ser fatal.

El 15 de mayo de 2010, Gustavo Cerati cayó en estado de coma en Caracas, Venezuela - crédito Juan Mabromata / AFP

“... Al día siguiente, Gustavo se despertó en la clínica consciente pero confundido. El sueño no había tenido su efecto reparador y después de unas horas de inconsciencia se sintió, por primera vez, en un cuerpo que no le respondía del todo. No podía hablar y su costado derecho estaba entumecido, como si sus funciones cerebrales estuvieran replegándose de una parte de su cuerpo... Se tocaba el brazo, lo agarraba y lo levantaba sin conseguir que se moviera. Un rato después se puso a golpear la baranda de la cama con la mano izquierda con un ritmo fastidiado, lleno de impotencia. En un momento, se sentó en la cama y trató de levantarse, pero tenía varias cánulas conectadas, así que Adrián Taverna (uno de los sonidistas más importantes en Argentina y quien estaba acompañando a Soda Stereo en su última gira) tuvo que ayudarlo a caminar esos dos metros hasta el baño... ”, menciona el biografía.

Chloé Bello, la entonces pareja de Cerati, fue señalada por su familia de intensificar los excesos del cantante debido a que comenzó a usar viagra para mantener relaciones sexuales con ella, quien era 29 años menor. Sin embargo, según declaraciones de Julio Correal a La W Radio, ella no estaba con Cerati en Bogotá en los días críticos.

El 16 de mayo, Cerati fue nuevamente operado por la severa inflación cerebral. En su segundo día en la clínica, perdió la conciencia y cayó en coma. Cuatro años después, el 4 de septiembre de 2014, Gustavo Cerati falleció.