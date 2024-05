Abelardo De La Espriella arremetió contra el presidente Gustavo Petro y lo catalogó de “golpista”

El presidente Gustavo Petro resaltó la necesidad de aprobar las reformas sociales que promueve - crédito Sergio Reyes/La Nacion vía AP

El presidente Gustavo Petro en el evento “Gobierno con el Pueblo”, realizado en Cali, resaltó la necesidad de aprobar las reformas sociales que promueve y que se están discutiendo en el Congreso de la República.

“Si Colombia no hace las reformas, pues el estallido social va a volver, así de simple. Porque lo que impide la violencia es la equidad, la convivencia entre la sociedad”, resaltó el mandatario.

El jefe de Estado resaltó que su Gobierno no está en contra de la Constitución, ya que lo que proponen es lo que dice el estatuto. “El Gobierno sí quiere, y el pueblo de Colombia sí quiere, y vamos a proceder haciendo quizá vericuetos, porque la Constitución de todas maneras ordena el cumplimiento de los derechos, garantiza a nivel constitucional que Colombia sea un Estado social de derecho, es decir, que busque la igualdad, que busque la equidad, que construya la garantía de los derechos universales fundamentales para todo y para toda colombiana”.

Ante las palabras del mandatario. el abogado Abelardo De La Espriella catalogó a Petro de “golpista”. También aseguró que “si no le aprueban las reformas, sacará a su primera línea, arrodillará al establecimiento con un acuerdo nacional que será llevado a una reforma constitucional”.

El abogado aseguró que el jefe de Estado está asustado por todos sus presuntos enredos, especialmente en la campaña presidencial de 2022 - @ABDELAESPRIELLA X

El jurista se preguntó si el mandatario se quiere reelegir, motivo por el cual le solicitó que no amenace más a la sociedad colombiana: “¡eres una vergüenza!, ¡te quedó grande la banda presidencial!; ¿quieres parar al País? ¡Pues lo paramos entre todos!”, aseveró De La Espriella.

El abogado le manifestó al presidente que “no le quepa duda que, junto a la Fuerza Pública, los que amamos a esta patria, saldremos a defenderla. No amenaces más. Colombia no te teme Petro, los colombianos vamos a salvaguardar la democracia. ¡Esto no es Venezuela!”.

Abelardo De La Espriella también aseveró que el jefe de Estado está asustado, “porque se han descubierto todos tus entuertos, todos tus torcidos, empezando por la financiación ilegal de tu sucia campaña electoral”.

“Si quieres parar al país, lo paramos entre todos, hasta que cesen tus delirios de violar la Constitución y la ley, de seguir amenazándonos con volver a causar el caos que tanto le gusta”, manifestó el abogado De La Espriella.

Asimismo, solicitó a los políticos que según él “se están corrompiendo por cupos y proyectos a cambio de llenarse los bolsillos ellos y también de llenárselos al tirano: ¡NO sean bandidos, no sean miserables, no vendan al País!; si lo hacen, ¡su historia será la misma de Judas!, ¡y las monedas de plata que reciban les pesarán de por vida y por generaciones!”.

Además, agregó que “los empresarios que están cayendo en la misma trampa que el régimen de Chávez les puso a los industriales venezolanos les quiero decir que se vean en el espejo de ese régimen, en el reflejo de Venezuela: comer del mismo plato de la fiera hará que se los devore cuando ya no tenga de dónde agarrar”.

El jurista indicó que Gustavo Petro “es la más grande desgracia de esta patria: la economía destruida, la inseguridad desatada como nunca, y el país aislado del concierto internacional por tu apoyo a dictaduras, a terroristas y al bandidaje en general.

Abelardo de la Espriella indicó que Gustavo Petro “es la más grande desgracia de Colombia" - crédito @delaespriella_style Instagram

Finalmente, el abogado Abelardo De La Espriella afirmó que seguirán adelante. Además, que ya es hora de dejar “de tolerar a un aprendiz de dictador y su verborrea amenazante e insoportable. Si saca Petro a sus colectivos a la calle, iremos al ruedo también nosotros. Que a nadie se le olvide que la defensa de la honra, los bienes y la vida son derechos que tenemos todos los ciudadanos”.