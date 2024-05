Más de 8.000 uniformados solicitaron su retiro del Ejército durante el actual gobierno: estos serían los motivos

De acuerdo con un informe del Comando de Personal del Ejército Nacional reconoció que 16.384 militares abandonaron la institución entre agosto de 2022 y abril de 2024 - crédito Colprensa

El país vive actualmente uno de sus momentos más críticos del conflicto armado, puesto que este recorre cada uno de los rincones del país, en el que los diferentes grupos militares atentan contra las poblaciones más pobres del país, además de asesinar sin piedad a integrantes de la fuerza pública, desafiando y declarándole la guerra a Colombia.

En este momento, decenas de miles de soldados decidieron retirarse del Ejército Nacional, puesto que mucho han manifestado que el Gobierno nacional los dejó solos, además que uno comentan que no hay garantías y otros hablan de desmoralización de la tropa desde hace aproximadamente dos años.

Según cuenta Semana, varios de los uniformados acusan al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y al presidente Gustavo Petro de la disminución importante de las tropas e, incluso, de desampararlas frente a los diferentes grupos subversivos.

De acuerdo con un informe del Comando de Personal del Ejército Nacional reconoció que 16.384 militares abandonaron la institución entre agosto de 2022 y abril de 2024. Es decir, que cada día 25 soldados deciden retirarse y dedicarse a otras labores de la vida diaria. Las razones son muchas, pero las principales se vinculan directamente con aspectos políticos, económicos, técnicos y personales.

Cabe aclarar que de esta cifra, 6.989 de estos soldados se retiraron, cumpliendo con la edad para la pensión al pasar dos décadas en la institución, por lo que este proceso es algo normal. Pero las alarmas se encienden cuando en ese mismo documento de detalla que entre agosto de 2022 y abril de 2024 alrededor de 8.882 uniformados salieron por voluntad propia, lo que da a entender que salieron por motivos personales. Y los 513 combatientes restantes fueron llamados a calificar servicios, lo que que se traduce como un despido.

Al comparar las estadísticas de los últimos nueve años, 2022 y 2023 han sido los periodos en los que más soldados han salido del Ejército. En el año en el que Iván Duque terminó su gestión y Gustavo Petro la arrancó, fueron 10.195 los retirados, mientras que el año pasado cerró con 9.335.

Este es el balance de retiros de militares en los últimos nueve años, según el Comando de Personal del Ejército Nacional: 6.825 (2016), 6.878 (2017), 7.641 (2018), 8.256 (2019), 8.271 (2020), 8.414 (2021), 10.195 (2022), 9.335 (2023) y en los primeros cuatro meses de 2024 van 1.517.

En este sentido, hay una historia detrás de cada soldado, por lo que el común denominador se basa en el descontento con los anuncios públicos que realiza el presidente Petro. Y una de los principales son las negociaciones de paz que lleva a cabo con los diversos actores ilegales en cada una de las regiones.

Una de las voces, es la de los soldados retirados, por eso en una entrevista con el medio anteriormente mencionado, un uniformado que prefirió omitir su identidad manifestó: “El sueldo militar no es un sueldo. Es muy poco frente al sacrificio que tiene día a día y los largos tramos que se deja de ver a la familia, de compartir con los seres queridos. Uno a la casa siempre va es de visita”

el general en retiro Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército Nacional, expresó que los militares colombianos tienen una alta demanda en el exterior por el excelente entrenamiento, disciplina y experiencia operacional - crédito Colprensa

De este mismo modo, el sargento segundo en retiro Adolfo Castaño también se expresó, pero su sentir es por una razón exclusivamente política, pues no esperó la posesión del primer gobierno de izquierda para presentar la renuncia irrevocable: “Me retiré en el mismo momento que el señor Gustavo Petro quedó de presidente. Me parece bastante ilógico tener que cumplir las órdenes de una persona que perteneció a un grupo guerrillero. Es deshonroso verlo a él en los cuadros de honor como la figura que representa a las Fuerzas Militares. Yo quiero volver a ponerme las botas, pero será cuando él ya no sea presidente”, señaló el exuniformado al medio de comunicación.

Y por su parte, el general en retiro Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército Nacional, expresó que los militares colombianos tienen una alta demanda en el exterior por el excelente entrenamiento, disciplina y experiencia operacional. Así lo exaltan los medios internacionales y a eso se suman los retos que enfrentaron con los grupos ilegales.

“El soldado colombiano es un hombre con vocación y, asimismo, son muchachos que en su mayoría terminan sus carreras a corta edad. Tienen mucho que brindar en el ámbito de seguridad y defensa”, puntualizó el exoficial. No obstante, recomendó tener cuidado con las ofertas labores, pues abundan las estafas y los malintencionados.