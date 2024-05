La mala hora del director de la Dian: sacan a relucir siete pecados que cometió y por los que exigen su renuncia

Luis Carlos Reyes, director de la Dian, se ha convertido en una celebridad en redes sociales, pero la entidad no cumple con cifras de recaudo - crédito Colprensa

Con el resultado del recaudo tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en el primer trimestre de 2024, el país está inquieto. La entidad alcanzó un registro de $67,2 billones entre entre enero y marzo de 2024. Lo que, a pesar de representar un crecimiento de $4,7 billones frente al mismo periodo de 2023, no cumple con la meta establecida de $71,9 billones.

Lo terrible, según señala la Junta Directiva de del Sindicato Nacional de Empleados de la Dian (Sinedian), es que con el recaudo de abril las dificultades son mayores: se pasó de un acumulado de faltante para el cumplimiento de la meta de $5 billones a más de $12 billones y la cifra actual es un cumplimiento de metas de apenas 87%.

Por esto, de acuerdo con el sindicato, hace muy bien el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en indagar por las causas del bajo recaudo y las cifras que preocupan la caja presupuestal.

El Sindicato Nacional de Empleados de la Dian (Sinedian) insiste en que Luis Carlos Reyes no da la talla para dirigir la entidad - crédito @Sinedian/X

“Ha mirado hacia la Dian y está preguntando qué sucede y los trabajadores tenemos una respuesta: Luis Carlos Reyes y su equipo son los responsables”, remarcó el mismo, que describió los siete pecados de la actual administración. Son los siguientes:

Calcularon la meta con el deseo y no con la realidad:

Todos los indicadores económicos y supuestos macroeconómicos apuntaban a una meta menos ambiciosa, por cuanto había impactos que ameritaban el reajuste de la meta. Una ley de arbitraje mal calculada y que no ha sido tramitada, unos pagos de regalías petroleras que son deducibles por sentencia constitucional y varias voces indicaban ser menos ostentosos en la meta de recaudo. A la Dian y su gestión le ajustaron casi $10 billones de incremento y recién ahora le vuelven a sumar otros $10 billones para un imposible $50 billones con las herramientas precarias que hoy tiene.

Reyes está muy mal acompañado:

Dedicado a vincular asesores, no ha tenido acierto en la definición de personas para los empleos directivos, cuyos perfiles académicos y profesiones se suman a la inexperiencia del mundo real y, por citar un ejemplo, quien está al frente de la dirección encargada delos temas administrativos, legales, contractuales, financieros y Fondo Dian no tiene formación alguna en derecho o finanzas públicas, provocando decisiones como las que se padecen.

La pésima administración del personal.

El movimiento de personal ha estado guiado por el interés de la entidad. Dichas necesidades del servicio estuvieron mal definidas y hoy son absurdas. No se entiende cómo hay exceso de personal en áreas que no se requieren y falta de personal en áreas que producen resultados. Adicionalmente, la política de reubicación de vacantes y cambios de personal internamente han ralentizado la gestión de la entidad, a pesar de tener herramientas para evitarlo. Finalmente, todos los jefes y directores están asignados, otros atornillados y, dos años después, solo hay un incipiente y precario ejercicio del mérito en su asignación.

Fondo Dian en reversa:

Lo único evidente en los USD250 millones es el gasto en adecuación de sedes en el país. En cuanto a los componentes tecnológicos, es de retroceso, pues lo avanzado fue reversado en materia de aduanas, principalmente, y por eso las áreas misionales no tienen ningún desarrollo que impacte positivamente la gestión de los trabajadores. Mención aparte merecen los 14.000 computadores portátiles que han generado polémica por dificultar el desempeño laboral.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, llamó la atención al director de la Dian, Luis Carlos Reyes, por el déficit en el recaudo del pago de impuestos de los colombianos en los primeros meses de 2024 - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Concursos y carrera defectuosas

Tuvo Reyes en sus manos la definición principal de la carrera en la entidad con las facultades presidenciales. Innegable varias mejoras, pero el uso de listas de elegibles de manera retroactiva tenía ese riesgo de cambiar las reglas y fue advertido sin obtener respuesta positiva. Esa determinación hoy tiene en riesgo la ampliación de la planta y el desarrollo de nuevas convocatorias con las reglas nuevas, en donde no hay segunda fase ni exámenes médicos.

Falta da planeación estratégica:

Comenzando el quinto mes del año y no se tiene claro el panorama de la entidad. A escondidas se confecciona una reestructuración, hay cambios misionales no informados, hay metas no comunicadas, es decir, hay caos organizacional y la incertidumbre también factura.

El egocentrismo de Reyes:

Todo parece indicar que las redes sociales inflaron el perfil del director y le nublaron su capacidad de escucha. Su dedicación a las plataformas cambió las preocupaciones del recaudo por prioridades en likes. Las exigencias faraónicas de frutas exóticas, la eliminación de opiniones o críticas, la exclusión del conocimiento y experticia, la oscuridad en las decisiones y hasta la fuerte sospecha de chuzadas de teléfonos a los mismos cercanos a la administración comenzaron a generar un mal clima organizacional, generando un alto punto de desconfianza.

La propuesta del sindicato de la Dian

Ante esto, Sinedian aseguró que la suma de todos los males, precisamente, debe corregirse con la renuncia del director Reyes o con su remoción, que estaría a cargo del presidente Gustavo Petro.

En manos del presidente Gustavo Petro está el futuro de Luis Carlos Reyes como director de la Dian - crédito Colprensa

“Necesitamos un equipo que escuche y respete el universo de experiencias en la entidad, en especial, que respete el mundo sindical. Que nos permita participar en la discusión de los temas que nos afectan corno la reestructuración, la reglamentación del decreto de carrera y la atención a la garantía de aplicación del parágrafo transitorio del artículo 36 (uso de lista de elegibles) del Decreto Ley 927 de 2023 (Sistema Específico de Carrera de los empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial)”, remarcó el sindicato.

El mismo finalizó al decir que la salida de Reyes y de la directora de Gestión Corporativa, Luz Nayibe López, junto con la atención a las recomendaciones sobre el manejo del talento humano en la entidad, son condiciones para pactar un desempeño extraordinario con el Gobierno nacional, que no dudan en declarar como positivo para el país.