Epa Colombia respondió a los comentarios sobre su bebé recién nacida: “No me importa lo que digan”

La creadora de contenido digital, Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, salió a defender a su hija ante las críticas que ha recibido en las redes sociales por cuenta de su comportamiento.

Daneidy se pronunció con el objetivo de responder los comentarios que lleva recibiendo constantemente sobre la salud de su bebé recién nacida, Daphne Samara, y aprovechó para hacer un llamado a la comprensión y el respeto.

En medio de la gran ola de opiniones y señalamientos que caracteriza las redes sociales y a menudo reciben algunas celebridades, Barrera ha salido al paso para defender a su hija de las personas que cuestionan su salud y desarrollo, a pesar de que tiene pocos días de vida.

Epa Colombia defendió a su hija en las redes sociales - crédito epa_colombia/Instagram

Desde que anunció el nacimiento de su hija, Epa Colombia ha compartido con sus seguidores cada momento de felicidad, los procesos de la maternidad, lo que hizo para lograr quedar en embarazo y ahora con su bebé recién nacida.

Sin embargo, esta exposición también ha desatado una avalancha de reacciones en la que algunos de sus seguidores se han mostrado supuestamente preocupados por la aparente falta de movimiento y parpadeo de la bebé.

Ante estas críticas, la empresaria de keratinas no ha dudado en tomar cartas en el asunto y expresar su posición de manera contundente con un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Allí la creadora de contenido afirmó que Daphne Samara se encuentra en excelente estado de salud y desmintió las especulaciones sobre posibles problemas médicos que están circulando en las redes sociales.

“Tú sabes que no falta la maldita india que dice: ‘Yo siento que no está viendo, ella no parpadea, no se mueve’. Es una niña que hasta el jueves 9 de mayo va a cumplir un mes y yo quise compartir esto con ustedes, entonces la gente ya no tiene qué inventar. Pero mi hija es hermosa, es perfecta”, fueron las palabras que utilizó Barrera, visiblemente molesta por la situación.

'Epa Colombia' salió a defender a su hija de comentarios negativos sobre su salud - crédito @ofialepa/TikTok

La respuesta de Epa Colombia no se limitó a defender la salud de su hija, sino que también aprovechó el momento para destacar la importancia de valorar y celebrar la llegada de niños deseados al mundo. Así que hizo un llamado a la reflexión sobre el papel inspirador que los hijos pueden tener en la vida de los padres, motivándolos a esforzarse por darles un futuro mejor.

“Ojalá trajeran al mundo hijos deseados, que le dan todo, que lo amaron. Y no importa que no sean deseados, pero que lindo que usted diga: ‘Voy a sacar a adelante esta maternidad y voy a sacar a mi hijo adelante’”, dijo la influenciadora.

La reacción de la creadora de contenido no pasó desapercibida, generando un intenso debate entre sus seguidores. Mientras algunos respaldaron su postura y elogiaron su determinación para defender a su hija, otros continuaron expresando sus inquietudes sobre la salud de la bebé.

“Yo sí quería que ella hablara de eso, tiene tanta razón”, “No está de más hacer un examen físico”, “todavía está muy bebé”, “Epita yo tuve tres y se movían demasiado. Te deseo lo mejor, Dios las bendiga”, son algunas de las respuestas más destacas que se pueden leer en el post en torno al tema.

Sin embargo, la mujer terminó con un contundente mensaje en el que dejó claro que los comentarios, y más si se tratan de negativos, no le influyen para nada en su vida.

“A mí no me importa lo que digan de mí, no me importa lo que digan de mi hija y menos de mi pareja”, puntualizó.