Petro respaldó a Pedro Sánchez ante posible dimisión del jefe de Gobierno en España: acusó a opositores de franquistas

En la plataforma digital en la que da a conocer sus posturas sobre su Gobierno, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció el miércoles 24 de abril de 2024 ante la noticia que sacudió a España: el anuncio del jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, de tomarse un breve periodo de reflexión en pro de tomar decisiones sobre su permanencia o dimisión del cargo, frente a escándalos de corrupción que lo salpican.

El mandatario colombiano, con un extenso mensaje en su perfil de X (antes Twitter), se refirió a la encrucijada por la que estaría pasando Sánchez, que dejó ver su agobio ante las investigaciones que cursan contra su esposa, Begoña Gómez, relacionadas por las sospechas de tráfico de influencias y corrupción. Tal y como lo comunicó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

“Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor”, escribió el gobernante ibérico en su perfil de X, en una publicación que sacudió los cimientos del Palacio de Moncloa.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre el anuncio de Pedro Sánchez?

El presidente colombiano retomó uno de los términos usados por Sánchez en su mensaje e insistió en el concepto de que en España estaría operando una “máquina del fango”, que estaría siendo impulsada por la extrema derecha, con el único fin de destruir la familia del jefe de Gobierno español. Y, con ello, detener las políticas de corte progresista.

“La política de la derecha es destruir a las personas. Mi solidaridad con el presidente de España y su familia”, indicó Petro, que acto después se puso como ejemplo y no dudó en señalar a los sectores opositores de tener un pasado “franquista”, haciendo un paralelo con estilo dictatorial del general Francisco Franco: que rigió los destinos de España entre 1936 y 1975, en una de las épocas más oscuras de la vida republicana.

“Aquí en Colombia la derecha, hace tiempos franquista, hace la misma faena con el primer gobierno progresista desde hace muchas décadas. Algunas personas ingenuas creen que es ser de centro caminar al lado de los que llevan un ataúd como amenaza y gritan ‘muerte al presidente’”, agregó Petro, que insiste en algunas conductas a su juicio violentas durante las marchas del 21 de abril en el país.

Y es que, según Petro, esa “máquina del fango” se ha disparado en el territorio nacional, aunque a diferencia de lo que ocurre en la península, según él, “asesina”. Es una máquina a su juicio “bien aceitada con la mentira, el odio y el dinero”, y solo se detiene con la movilización popular. Fue entonces cuando aprovechó la ocasión para impulsar las movilizaciones del 1 de mayo, de las que hará parte.

¿Por qué investigan a la esposa de Pedro Sánchez?

Según se ha conocido en este caso, Begoña Gómez es investigada por sus supuestos vínculos con firmas de índole privado, que habrían sido beneficiarias de jugosos contratos por parte del Gobierno español. En especial, con el grupo turístico español Globalia, que a su vez es propietario de la reconocida aerolínea Air Europa; cuando en 2020 y ante el COVID-19, la compañía pedía un rescate económico del Estado.

El diario El Confidencial fue el que denunció los presuntos nexos de Gómez con este conglomerado. De hecho, se refirió al patrocinio firmado por la Institución Educativa Africa Center con Globalia. “La esposa del presidente del Gobierno se reunió en privado con el consejero delegado del holding turístico, Javier Hidalgo, en las propias oficinas de la compañía”, se leyó en el artículo periodístico.

Al respecto, en defensa de su cónyuge, Sánchez fue claro. “No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona sino a lo que represento: una opción política progresista, respaldada elección tras elección”.