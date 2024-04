Aida Merlano sorprendió con anuncio: “Ya tengo todo el prenatal comprado”

Aida Merlano dijo cómo la sentencia que enfrenta puede afectar su vida personal y familiar - crédito Camila Díaz/Colprensa

Aida Merlano ha pasado por toda clase de situaciones en las últimas semanas, debido a la condena que recibió por parte de la justicia, después de ayudar a su madre a fugarse en 2019.

“Llevo dándole la mejor cara posible a este problema, pero hoy no y es normal. Hay días en los que siente que uno se come el mundo y otros en los que el mundo se lo come a uno”, expresó.

Asimismo, ha dicho que por causa de la pena que enfrenta, la Dian decidió embargarla, por lo cual ella reclamó. “Ustedes saben que a mí el jueves me condenaron, ¿no? … El viernes me entró un pago de Facebook y hoy no aparecía ese pago en mi cuenta. Llamo al banco y me dicen que tengo un embargo de la Dian de Barranquilla. No recibí ninguna notificación. No sé por qué me embargaron. Que me condenen el jueves y que hoy me embarguen por una deuda inexistente es pura casualidad”.

Por los problemas financieros que ha tenido que enfrentar, se vio en la penosa obligación de vender algunos de sus más preciados bienes, decisión que le dolió profundamente. “Mi vida después de la condena, evidentemente, no volvió a ser la misma. Puse en venta dos carros que un día fueron un sueño y eran el recordatorio constante de que valía la pena seguir luchando por las cosas que yo quería”, comentó.

Aida Merlano detalla cómo ha cambiado su vida por los problemas legales que afronta - crédito @aidavictoriam/Instagram

Incluso, tuvo que cambiar sus planes de vivienda. “Yo estaba viviendo en una casa increíble y siempre me puse como meta que en diciembre iba a comprarla. Al final me tocó desistir de la opción del contrato de arriendo con opción de compra y al final esa casa se convirtió en el sueño de alguien más que terminó comprándola”, agregó.

Entre tanto, Aida Merlano ha dicho que no todo está perdido, por lo que le apunta a seguir su vida personal y de hecho afirmó que tiene planes de tener una familia, de los cuales ya ha hablado en repetidas ocasiones en el pasado, desde que volvió con Westcol.

En TikTok, respondió en un video a la pregunta de por qué este no es el momento para convertirse en mamá, aunque sí tiene toda la intención.

“Ya tenía el prenatal comprado, porque quería comenzar a buscarlo por ahí en junio, pero con mi situación actual es muy complicado. Sin embargo, mi abogado me dijo que ahorita hay un recurso que se llama casación (es un mecanismo extraordinario e interno de control jurisdiccional de la legalidad de los fallos. Se trata de un mecanismo de control, por cuanto a través de él se asegura la sujeción de los fallos judiciales a la ley que los gobierna)”, comenzó explicando en el clip.

Con todo, agregó que “ya ahorita en 20 días, más o menos, nos dicen si la corte acepta o no acepta ese recurso. Si no aceptan revisarlo, me mandan directamente para la cárcel, pero si lo aceptan, se pueden demorar uno o dos años, entonces es por eso que esta es la peor situación para traer un ser humano al mundo”.

Aida Merlano quería ser mamá, pero explica por qué este no es el momento - crédito TikTok

Aida Merlano acepta que siente “mucho miedo e incertidumbre”

Asimismo, expuso que no han sido días fáciles porque ha sentido miedo. “Yo hoy no he dado para pararme de la cama. Básicamente, porque tengo mucho miedo y siento que la incertidumbre me desborda. Siempre he sido partidaria de enfrentar los problemas con la mejor actitud posible y acudiendo a cualquier herramienta para uno hacer las cargas más llevaderas, pero hoy no se puede”, dijo.

Aida Victoria Merlano Manzaneda, hija de Aida Merlano, en la jornada del 21 de marzo de 2024 en los juzgados - crédito Colprensa

Finalmente, añadió que “pasa algo con los miedos y es que cuando uno decide no verlos, se empiezan a ser mucho más grandes de lo que son, y tarde o temprano toca parqueárselos ahí y enfrentarlos. (...) cuando yo salí del país sé que mucha gente esperaba que me quedara por fuera, pero al final volví porque no es eso lo que les quiero enseñar de la vida, los problemas no se evaden, se enfrentan y se trascienden y al final uno puede encontrar belleza en medio de cualquier tempestad”.