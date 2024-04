Propuesta de matrimonio en centro comercial de Barranquilla sale mal: la novia tiró el ramo y salió corriendo

La propuesta quedó grabada en distintos ángulos - crédito @primeronoticiaa / X

El centro comercial Parque Alegra, en el suroccidente de Barranquilla, se convirtió entrado marzo en escenario de una propuesta fallida que no tardó en hacerse viral en Internet.

Así habría quedado registrado en distintas cámaras que estaban dispuestas para retratar, dese todos los ángulos, la pedida de mano de un joven de tez morena a la que sería su novia.

Con los ojos vendados y acompañada por una amiga, la mujer entra en escena y, después de avanzar hacia el novio, le retiran el vendaje para que pueda ver a su pretendiente, quien, para entonces, sostenía un ramo de flores en las manos.

La veracidad del video se encuentra en duda, sobre todo para algunos usuarios que analizaron a fondo la situación - crédito @primeronoticiaa / X

Detrás, alguien sostenía un letrero con la pregunta: ¿Quieres casarte conmigo? y la propuesta fue acompañada con música en vivo que llamó la atención de visitantes y compradores en el centro comercial.

Sorprendida y con aparente enojo, la mujer declinó la propuesta y tiró el ramo de flores a la cara del novio a quien después se le ve tomando unos tragos con el grupo musical y el cartel, a un lado, en el suelo.

“Hacer propuestas de matrimonio en sitios púbicos es una forma de forzar a que acepten dicha propuesta. Algunas, sin embargo, tienen las tetas para no pensar en la vergüenza y rechazarla”, “Mucha cámara ¿Y pa´qué se queda?”, “Excelente. Ya está bueno que dejen de hacer públicas cosas que solo les compete como pareja”, “No, pero es que también, cómo va a pedir matrimonio en un centro comercial”, “Dígale que sí y después, cuando estén en privado, hablé y dígale que no, explicándole que dijo que sí para no hacerlo pasar pena”, “Es mejor hablar de este tema tan importante en privado, para después hacer las cosas de la manera correcta”, “Le dijo que no. La embarrada es que fue en público, pero culpa del man por no tantear con anterioridad”.

Patrullera de Policía fue sorprendida por su novia con una propuesta de matrimonio mientras estaba en formación:

En un emotivo encuentro que rápidamente capturó la atención de los colombianos en redes sociales, una mujer sorprendió a su novia, una agente de la Policía, con una propuesta de matrimonio en pleno servicio.

El gesto, acompañado de flores, un anillo y una canción romántica de Fonseca, “En vivo y en directo”, generó reacciones variadas en las plataformas digitales, donde el apoyo de los compañeros de la uniformada y la aceptación del compromiso fueron ampliamente comentados:

“Este es el tipo de cosas que debemos celebrar, el amor. No es más que amor”, “Que chimba, que viva el amor, que vivan los que se aman de verdad, que vivan los valientes y que luchan por lo que sienten”, “Un gran aplauso y muchas bendiciones para las que sí se atreven, bendiciones y muchas felicidades”.

La felicidad se refleja en el rostro de la pareja - crédito captura de pantalla X

Ubicada en medio de una formación, la oficial no esperaba que su jornada de trabajo fuera interrumpida por un acto tan significativo. La propuesta, además, contó con la presencia y emotiva reacción de sus compañeros de trabajo, quienes brindaron un ambiente de festividad a la sorpresa, demostrando así el compañerismo existente al interior de la institución.

La singular combinación de un momento profundamente personal (la propuesta de matrimonio) con el entorno profesional y público de la agente de policía, generó también comentarios negativos.

A través de redes sociales se conoció el momento de la propuesta que fue apoyado por los compañeros de la uniformada - crédito Primero Barranquilla / X

Y es que, si bien la mayoría de las reacciones en línea celebraron el amor y la valentía de la pareja, no faltaron comentarios en los que se percibe cierta molestia por las relaciones entre parejas del mismo sexo y el contexto elegido para la propuesta.

“Que falta de seriedad la institución prestándose para eso. ¿Cuándo habíamos visto esto? Qué ejemplo para las nuevas generaciones”, “Respetable el gesto de amor, pero creo que son momentos personales que no debería involucrar a la institución. Por muy gobierno del cambio que se quiera inculcar. La Policía merece que los colombianos la respeten y por tal motivo deber ser imparcial en sus actuaciones”, “Ahora todo lo vuelven normal eso qué es. Falta de respeto”.