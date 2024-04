Santiago Cruz se quebró al recordar cómo superó sus adicciones: “Esa lucha no es fácil”

Santiago Cruz confesó que admira a quienes buscan ayuda mientras recordaba su proceso de rehabilitación - crédito @santicruz/Instagram

Santiago Cruz conmovió y sorprendió en redes sociales al recordar cómo vivió su proceso de rehabilitación del consumo excesivo tanto de drogas como del alcohol, adicciones que superó hace 18 años atrás.

A través de una serie de videos fragmentados, el cantante ibaguereño que conquistó a su público con sus letras románticas narró la forma en que llevó su proceso al tiempo que confesó admirar a aquellas personas que saben buscar ayuda a tiempo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Por medio de su cuenta de Instagram y Tiktok el cantautor celebró que cumplió este 2024, 18 años de sobriedad, sin consumir drogas. Además, contó que durante su segundo proceso de rehabilitación, que resultó ser el más efectivo, fue testigo de una historia particular que lo marcó.

Santiago Cruz recordó su proceso de rehabilitación de las drogas y el alcohol - crédito @santicruz/Instagram

Su narración inició con una experiencia que para él hoy es una anécdota: “Cada miércoles nuestro terapeuta organizaba la terapia grupal, había terapias individuales y, cada miércoles, había una terapia grupal con toda la gente que él estaba viendo”.

De acuerdo con su relato estas reuniones eran muy parecidas a las de narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, entre otras. Este tipo de encuentros son muy conocidos por que en ellos lo común es que las personas se presenten y mencionen cuantos días llevan sin consumir ningún tipo de droga.

“Había una persona allí que cada semana decía: ‘Hola, soy tal y llevo dos días’. Y a la siguiente semana decía: ‘Hola, soy tal y llevo cuatro días’”, algo que le llamaba la atención al cantante, pues esta persona no lograba pasar una semana sin consumir nada.

Sin embargo, al ibaguereño conocido por interpretar temas como ¿Y si te quedas qué?, Baja la guardia y En tus zapatos, lo invadieron varias dudas sobre su proceso personal y su capacidad para lograr salir adelante con el objetivo trazado.

El testimonio

“Entonces en un encuentro con mi terapeuta a mí se me ocurrió trasladar una pregunta que siempre me surgía en ese momento y era decirle: ‘¿Bueno, qué sentido tiene tratar una persona que nunca logra ni siquiera una semana sin consumo?’”, agregó.

Santiago Cruz celebró 18 años sin consumir drogas ni alcohol - crédito @santicruz/Instagram

En ese momento, su terapeuta Néstor Mejía le respondió: “Santi, pero sigue viniendo”. Esa frase quedó marcada en la cabeza del cantante, pues significa: “Un deseo muy fuerte de querer estar bien. Es un acto de fe maravilloso”.

Pasado un tiempo, Santiago Cruz se volvió a encontrar con su terapeuta, y le preguntó que había sido de la vida de esta persona, a lo que él le contestó con alegría que lo había logrado.

“Me emociona contarlo porque esa lucha no es fácil. La lucha contra las adicciones propias, contra los demonios propios, contra los vacíos, contra todos esos problemas de merecimiento, de amor propio, autoestima, esa lucha no es fácil”, comentó el cantante con la voz entrecortada.

'El gran teatro' es el nuevo lanzamiento de los cantantes Colombianos - crédito Santiago Cruz/YouTube

En un siguiente video el artista de música pop, admitió lo mucho que valora a las personas que son capaces de identificar sus problemas, buscar ayuda y compartir su historia: “Yo admiro profundamente a toda la gente que emprende ese camino de recuperar las riendas de su vida. Y esa frase la uso, porque fue la frase que me escribió mi mamá en una carta escrita por ella, con puño y letra, en la cual me rogaba que hiciera proceso de rehabilitación para recuperar las riendas de mi vida”.

Al finalizar su intervención, felicitó a todas las personas que están pasando por ese proceso, pues él conoce lo difícil que puede llegar a ser: “Pedir ayuda es de valientes y al final de eso se trata todo en la vida: de seguir viniendo”.

La valentía, honestidad y motivación de Santiago Cruz fue aplaudida por los internautas que reaccionaron a sus reveladoras publicaciones:

“Justo hoy estaba por tirar la toalla con este tema. Este video me llegó directo. 🙌🏻 que sea un logro ❤”, “muy conmovedor llore con esta historia, y espero decir mi hijo lo logro😢🙌”, “el mundo está lleno de gente hermosa Santi, de gente de verdad. Así como tú.”, ”se que no es comparable, pero me pasa con mi tema de sobrepeso. Tengo un tema de salud y no me rindo. Sigo intentando y no me voy a casar nunca!”, “bastante poderoso este mensaje Santiago ❤️‍🔥⚡️, que maravilla que lo compartas, seguramente está tocando el corazón de muchas personas, gracias!”.