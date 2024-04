Ella es Tania Valencia: la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ que no alcanzó a mostrarlo todo

Tania Valencia aseguró que entró a 'La casa de los famosos Colombia' programada para no enamorarse - crédito cortesía Canal RCN

Tania Valencia al igual que en Survivor, la isla de los famosos llegó al juego a mitad de camino, pero en esta ocasión su preparación para La casa de los famosos Colombia fue distinta, pues aquí el reto era diferente. “Esto será como estar en pandemia”.

Esta actriz, modelo y empresaria caleña inició muy joven en el mundo de las pasarelas, pero ganó mayor popularidad gracias a su paso por el Reinado Nacional de Belleza en el que representó al Valle del Cauca, su natal departamento quedando en el top 5 junto a Paulina Vega. Posteriormente, se trajo para Colombia la corona del Top Model of the World 2014 y desde entonces inició su carrera en los medios como personaje público.

Nació el 7 de abril de 1990 y cumplió sus 34 años dentro del juego, la caleña se ha dado a conocer como una mujer espontánea, carismática y directa, tres cualidades que ha usado como herramientas en los realities en los que ha estado. “Tengo claro que soy magnética, atraigo a las personas; pero igual digo lo que siento y pienso cuando toca, pues en un reality uno debe ser uno”, afirmó. Cabe recordar que, Tania Valencia entró a la producción por decisión del público, el mismo que la sacó en esta ocasión por falta de apoyo tras quedar nominada como parte de una sanción de ‘El jefe’ al revelar información del exterior.

El mayor miedo de Tania Valencia a la hora de aceptar hacer parte de La casa de los famosos Colombia era el hecho de ingresar a un a competencia que ya iba avanzada, experiencia que no quería repetir. “Soy aventurera, tuve mucho temor, pero después dije: es algo que viví, ya se cómo es y aquí por lo menos sí hay papel higiénico y comida, cosas que en Survivor no. Acá el juego se centra en la convivencia y no en la supervivencia”.

La forma en la que la exreina vallecaucana se preparó para esta competencia fue más sencilla, ya que no tenía exigencia física sino más mental. “Es lógico perder el sentido de las cosas, porque el juego te envuelve. Yo hice como si estuviera viviendo una pandemia y me preparé para el encierro. En mis no negociables estuvo el hecho de no dejarme llevar temas sentimentales, me programé para no dejarme enamorar, aunque fui consiente de que cualquier cosa podía pasar”.

Su trayectoria

La reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia inició su carrera por todo lo alto, ya que hizo parte de la producción internacional El barón de la cadena Telemundo, allí compartió set con María Elisa Camargo, Francisco Angelini y Juana Arboleda.

Como actriz protagonizó junto al actor Lucas Vuelvas la última temporada de la serie de historias unitarias Tu voz estéreo de Caracol televisión, producción que salió del aire a causa del aislamiento que provocó la pandemia del Covid-19, pues este formato se rodaba diario y sus capítulos se grababa casi que al mismo tiempo que salían al aire.

Su más reciente papel lo hizo en la tan esperada segunda parte de la serie Pasión de gavilanes, producción que también hace parte de la cadena internacional Telemundo. Allí actúo al lado de Danna García, Natasha Klauss y Paola Rey.

El talento de la vallecaucana que mide 1,77 de estatura también ha estado en la pantalla grande, pues Tania conformó el elenco de las películas: Perder es ganar un poco y Loving Pablo, cintas que le dieron la oportunidad de abrirse un campo en el cine nacional. Adicionalmente, Valencia cuenta con un par de emprendimientos de moda femenina.

Tiene una hermana gemela

Lo que pocos saben de Tania Valencia es que cuenta con una bella hermana gemela que se dedica al mundo del modelaje y cautiva en redes sociales con su contenido enfocado en estilo de vida, tendencias de baile y maquillaje.

Se trata de Cavylla Valencia quien cuenta con más de 5.290 seguidores en su cuenta oficial de Instagram, la joven se destaca en el modelaje de fotografía, pasarela y comerciales.