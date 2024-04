Racionamiento de agua en Bogotá el lunes 15 de abril: este es el mapa de los barrios de la zona 5

Estos son los barrios que no tendrán agua en Bogotá este lunes 15 de abril por medida de racionamiento de la Alcaldía - crédito Johan Largo/Infobae

La capital colombiana y once municipios de Cundinamarca se enfrentan a un desafiante escenario debido al fenómeno de El Niño, que ha dejado los embalses en niveles críticos. La administración distrital emitió una advertencia sobre la incapacidad de satisfacer la demanda de agua de los ciudadanos si el consumo sigue igual.

Por eso, desde el jueves 11 de abril se ha puesto en marcha un plan de racionamiento de agua en Bogotá y sus alrededores. Entonces, la ciudad se ha dividido en nueve zonas, cada una tiene un turno en el que estará sin agua durante 24 horas empezando desde las 8:00 a. m.

El lunes 15 de abril, será el turno para los barrios que componen la zona 5 de Bogotá. Se verán afectados miles de habitantes de las localidades de Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y Ciudad Bolívar.

Los sectores exactos donde no habrá agua son:

Entre el río Tunjuelito y la calle 78 sur, entre la carrera 15 y la carrera 27L.

Entre la avenida Caracas y el límite oriental de la ciudad, en el perímetro comprendido desde la calle 32 sur hasta la diagonal 67 sur.

Entre la carrera Décima este y el enlace oriental de la ciudad y entre la diagonal 67 sur y la calle 87A sur.

Entre la diagonal 7 sur y la calle 32 sur, en el perímetro entre la carrera 3 y la transversal 12 este.

Así están divididas las zonas de racionamiento en Bogotá

Este programa de cortes programados es una medida preventiva para gestionar los recursos hídricos de manera eficiente ante la crisis actual. La meta es bajar el consumo de 17 a15 metros cúbicos por segundo.

Según el plan establecido por el Acueducto de Bogotá, la primera restricción entró en vigor a las 8 a. m. del jueves 11 de abril con el turno del día 1. A partir de entonces cada zona ha tenido su turno, siguiendo un ciclo que se repetirá cada diez días.

Usme fue la única localidad exenta de estas restricciones. Cabe anotar que en algunos sectores la normalización del servicio puede demorarse algunas horas adicionales debido a que se encuentran más lejos de las válvulas que permiten el paso del agua.

Además, los parques de estos sectores que son administrados por el Idrd también estarán cerrados por el tiempo que dure la restricción del servicio en cada zona correspondiente.

El propietario de un restaurante, Luis Alirio Soler, muestra cubos de agua mientras su cocina continúa funcionando en su turno de racionamiento de agua en Bogotá - crédito Fernando Vergara/AP

El balance de los primeros días no ha sido del todo favorable. Si bien ha bajado el consumo de 17 metros cúbicos por segundo, la tendencia a la baja se rompió el tercer día pues pasó de 15,8 a poco más de 16 m3 por segundo.

Además, el 13 de abril siguió disminuyendo el nivel del agua del Sistema Chingaza, que abastece el 70% del agua potable de Bogotá. De hecho, en el último mes este nivel ha bajado casi siete puntos porcentuales, de casi el 23% de su capacidad a menos del 16%.

Sigue bajando el nivel de los embalses en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

De acuerdo con el Acueducto de Bogotá, en algunos casos “se evidencia un sobreconsumo superior al 60%, esto debido, presuntamente, a que en algunos edificios se consumió el agua de los tanques de reserva el día de ayer; por ende, ahora estos tanques se están llenando”.

Ante esta situación, el alcalde Galán comentó desde su perfil de X que el ahorro de agua no debe limitarse al día designado para el racionamiento, sino que debe practicarse todos los días. Además, enfatizó que no se debe almacenar más agua de la necesaria. “El día previo al corte: no almacene más agua de la que realmente necesita para usos básicos”, agregó Galán.