Karol G revela el significado de su tatuaje en forma de corazón: “Muchas cosas parten de ahí”

Karol G reveló la verdad detrás de su tatuaje - crédito Instagram

La fama de Karol G ha crecido de manera exponencial en los últimos meses. Aunque en Colombia ya es un gran éxito y ha sido la cantante más escuchada del país en plataformas digitales, ahora en otras partes del mundo su música también ha logrado un impacto similar. El anuncio de la gira Mañana será bonito fue una muestra de ello.

Como parte de la publicidad del tour en Europa, la cantante se unió con Spotify y el FC Barcelona para dejar huella en España, donde se presentará en el estadio Santiago Bernabéu, de Madrid. En el partido entre el Real Madrid y el club blaugrana, los jugadores de este último lucirán el logo oficial de la artista en el pecho.

En los últimos días, después de mostrarse la indumentaria especial del conjunto español, explicó el significado de ese ícono, que además es igual al tatuaje que tiene en su brazo. “El símbolo del corazón, representa lo que se convirtió en el estilo Bichota, un momento de mi vida en el que encontré fuerza, resiliencia y apoyo. Gracias a Spotify y al FC Barcelona, verlo en la parte delantera de una camiseta que inspira tanto esa misma energía, es realmente importante”, expresó.

Karol G y el FC Barcelona sorprendieron con indumentaria especial - crédito Spotify/Cortesía

Además, reveló que “la gente no sabe que este tatuaje es la apertura de mi álbum. Quiero decir, literalmente muchas cosas parten de aquí. El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho. Me fortalecí y me debilité mucho”.

Así ha sido y será el ‘Mañana será bonito’ Tour en Latinoamérica

- Medellín, Estadio Atanasio Girardot - 1 y 2 de diciembre de 2023.

- Ciudad de México, Estadio Azteca - 2 de febrero de 2024.

- Monterrey, en México, Estadio Mobil Super - 16 de febrero de 2024.

La colombiana Karol G durante un concierto de su gira 'Mañana Será Bonito', en el Estadio Azteca de la Ciudad de México - crédito Eduardo Verdugo/AP

- Guadalajara, en México, Estadio Tres de Marzo - 23 de febrero de 2024.

- Ciudad de Guatemala, Explanada Cardales de Cayalá - 1 de marzo de 2024.

- San Salvador, El Salvador, Estadio Cuscatlán - 5 de marzo de 2024.

- San José, Costa Rica, Estadio Nacional - 9 de marzo de 2024.

- Santo Domingo, República Dominicana, en el Estadio Olímpico - 15 de marzo de 2024.

- Caracas, Venezuela, en el Estadio Monumental - 22 de marzo de 2024.

- Bogotá, Colombia, en el Estadio El Campín - 5 y 6 de abril de 2024.

- Lima, Perú, en el Estadio Nacional - 12 de abril de 2024.

- Santiago de Chile en TBC - abril 19 de 2024.

- Buenos Aires, Argentina en el Estadio Vélez - abril 26 de 2024.

- Asunción, Paraguay, en el Estadio La Nueva Olla - 2 de mayo de 2024.

- Sao Paulo, Brasil en el Estadio Unimed - 9 de mayo de 2024.

Karol G, conocida en el mundo de la música como “La Bichota”, se ha consolidado como una de las principales figuras del reguetón y la música urbana latinoamericana. Nacida en Medellín, Colombia, bajo el nombre de Carolina Giraldo Navarro el 14 de febrero de 1991, la artista comenzó su carrera musical a temprana edad, pero fue su participación en el reality El Factor X Colombia lo que le abrió las primeras puertas en el mundo artístico.

A lo largo de su carrera, Karol G ha sido reconocida por éxitos como Tusa, Bichota y El Makinon, los cuales no solo han dominado las listas de reproducción en plataformas digitales, sino que también han establecido nuevos récords. Su estilo musical incorpora elementos del reguetón, trap y otros géneros urbanos, lo que ha contribuido a su popularidad tanto en América Latina como a nivel internacional.

Además de su talento musical, Karol G es conocida por su carisma en el escenario y su capacidad para conectarse con el público. Su influencia se extiende más allá de la música, siendo una figura importante en la moda y el empoderamiento femenino dentro de la industria musical dominada tradicionalmente por hombres. La artista ha sido galardonada con múltiples premios, incluidos los Latin Grammy, y continúa inspirando a una nueva generación de músicos en el género urbano.