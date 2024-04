Esta sería la millonada que recibió Sandra Muñoz por participar en ‘La casa de los famosos Colombia’

Sandra Muñoz abandonó 'La casa de los famosos Colombia' en su octava semana, pero se habría retirado con una considerable suma de dinero - crédito cortesía Canal RCN

A pesar de que tuvo un inicio accidentado y fue duramente criticado por los televidentes en La casa de los famosos Colombia —debido a sus constantes choques entre los participantes, las pruebas y hasta los romances que se han formado en su interior—, se consolidó como uno de los programas más vistos por los colombianos en los primeros meses de 2024.

Situaciones como el romance de Nataly Umaña y Miguel Melfi que detonaron la visita del esposo de la actriz, Alejandro Estrada, o la relación que mantuvieron Sandra Muñoz y Juan David Zapata, fueron motivo de intensa discusión en redes sociales.

Precisamente la pareja terminó su participación en el programa de telerrealidad del Canal RCN y la plataforma VIX, luego de que obtuvieran la menor cantidad de votos por parte del público para mantenerse en competencia. Pero pese a que ninguno pudo quedarse con los 400 millones de pesos del premio final, todo indica que no se habrían ido con los bolsillos vacíos.

O al menos ese parece ser el caso para la manizaleña, que durante las ocho semanas que se mantuvo en el programa no solo protagonizó el romance con Juan David, sino que tuvo más de un roce con varios de los participantes, ya fuese por la manera en que se manejaba el tema de la comida, o por desencuentros cada vez más recurrentes con “las chismosas de confianza”, Karen Sevillano y La Segura, así como con Isabella Sierra.

Sandra Muñoz y Juan David abandonaron a la vez 'La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Una de las inquietudes más recurrentes de los televidentes se dirige a saber cuánto podía ganar uno de los participantes solo por estar allí. Y aunque las informaciones al respecto varían y a menudo son extraoficiales, no hacen más que alimentar la curiosidad.

En ese sentido, uno de los rumores más instalados es que los participantes reciben un dinero semanal por estar en el programa, con el fin de evitar que se retiren a mitad del programa. Este costo variaría según el concursante, y en el caso de Sandra sería una suma significativa.

Así lo reveló Chacalito TV, creador de contenido especializado en farándula. Este aseguró que Sandra fue de hecho una de las que más dinero recibió entre todos los participantes de manera semanal. Según relató, la modelo habría pactado participar en el reality show a cambio de percibir unos 27 millones de pesos semanales. Tomando en cuenta esa cifra, y las ocho semanas que estuvo encerrada en la casa, podría haber percibido unos $216 millones por su participación, poco más de la mitad del premio mayor.

Sandra Muñoz habló de su futuro con Juan David

Sandra Muñoz descartó tener planes de reanudar su romance con Juan David - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

La eliminación de Sandra y Juan David generó mucha expectativa debido a que los seguidores del programa especulaban acerca de la continuación de su relación, incluso si esta había terminado dentro de la casa. Pero la modelo no dejó dudas: no habrá segunda oportunidad. “Somos polos opuestos, lo dejaremos hasta ahí”, expresó Sandra en una entrevista para Entretenimiento RCN.

Por su parte, Juan David indicó que, más allá de la química que desarrolló con su colega durante su estancia en la casa, prefiere mantener las cosas en una amistad.

“Ahorita somos muy amigos, yo no entré al programa buscando una relación, pero igual no se dieron las cosas con Sandra. Tiene un carácter fuerte y cuando la conocí realmente, me di cuenta de todas sus cualidades (...) Toda la vida me han gustado las mujeres mayores, Sandra es una mujer muy linda físicamente y todo entra por los ojos”, expresó el joven de 27 años en diálogo con La Mega.