A exesposa de Orlando Liñán, a quién le fue infiel, le toca seguir trabajando con el cantante: “Tengo un contrato que vence en dos años”

'Tita' Contreras, ex de Orlando Liñán, continua trabajando con el cantante a pesar de su separación -crédito @tiitacontreras/Instagram

Orlando Liñán, conocido por su rol de Diomedes Díaz en la bioserie del Canal RCN, se enfrenta a un nuevo capítulo en su vida profesional y personal. El presentador y artista se prepara para debutar con su nuevo trabajo musical titulado Sé feliz en el Festival de la Leyenda Vallenata 2024 que se llevará a cabo durante la primera semana de mayo.

Este anuncio fue confirmado por La Negra Candela en Olímpica Stereo; sin embargo, lo que sorprendió fue que el presentador de Buen día Colombia no estará solo en este importante momento, pues contará con el acompañamiento de su expareja, ‘Tita’ Contreras, con quien finalizó su relación en agosto de 2023, después de varios años juntos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Orlando Liñán y 'Tita' Contreras continúan vinculados profesionalmente tras su ruptura -crédito @olimpicasemetio/Instagram

La relación entre Orlando y ‘Tita’ Contreras se robó la atención no solo por su inesperada ruptura sino por una infidelidad. A pesar de todo el escandalo por la infidelidad del cantante, Contreras sigue desempeñando un papel crucial en la carrera de Liñán al continuar siendo su jefe de prensa. “Es cierto me engañó, pero esa no es razón para sentirme avergonzada. A él le gustan mayores, no diré nada más, pero habrá señales”, comentó ‘Tita’ sobre el fin de su relación.

Sin embargo, lejos de apartarse completamente del presentador, optó por mantener su compromiso profesional con el artista debido a un contrato que tiene una duración de 2 años. “Tengo un contrato con Orlando que se vence en dos años y debo cumplirlo, debo manejarle la prensa y estar pendiente de los contratos y su imagen”, afirmó la exesposa del artista en el programa Olímpica Stereo.

'Tita' Contreras muestra profesionalismo manejando la carrera de Orlando Liñán después de su separación - crédito redes sociales

De acuerdo con las declaraciones de La Negra Candela en el programa radial, después de una temporada en España, Contreras regresó a Colombia y ahora se encuentra en Valledupar, afinando detalles para el debut musical de Liñán en el festival. Su gestión como jefe de prensa y organizadora del evento muestra una postura profesional que supera las adversidades personales.

“Ella ha sido el motor de Liñán al pasar esto (...) Habrá que ver qué dice la gente después de semejante corneada a ‘Tita’ esté tan sinvergüenza manejándole la agenda a Orlando Liñán. Su carrera se conoció gracias al apoyo de ella”, expresó la destacada periodista.

A pesar de su ruptura dramática, 'Tita' permanece al frente de la imagen pública de Liñán -crédito @titacontrerasduarte/Instagram

A pesar de los desafíos, ‘Tita’ Contreras parece hallar un nuevo comienzo dentro del torbellino mediático que ha envuelto su relación con Orlando Liñán. A través de los comentarios de la red social de la emisora, ‘Tita’ compartió un mensaje que refleja su estado actual: “Son terribles, los amo, pero que quede claro, sé feliz, y yo estoy muy feliz pero con un nuevo amor, ahí se los dejó”.

Así descubrió ‘Tita’ Contreras la infidelidad de Orlando Liñán

Contreras reveló que durante muchos años que estuvo con el cantante nunca descubrió una situación extraña o que le generara desconfianza; sin embargo, un día se dio cuenta de unos mensajes sospechosos.

“No dijo nada. Estuvo callado. Sé que su relación con la otra no era algo formal con otra persona, solo tuvo una aventura. Pero se dejó pillar. Yo le decía que hiciera las cosas bien hechas, porque donde yo descubriera algo se acababa todo. En 8 años nunca vi mensajes raros, ni llamadas sospechosas, pero ese día sí las encontré. Mujer, cuando en tu casa te digan que estás loca, no es que estés loca, es que tienes un sexto sentido”, indicó la colombiana en una entrevista para el programa Lo sé todo.

Tita Contreras abandonó Colombia para olvidar a Orlando Linán - crédito @losetodocol/Instagram

Tita reveló que conoce la identidad de la mujer, pero prometió no revelarla: “Él me engañó con una mujer incluso mayor que yo, ya que le gustan grandecitas (...) Ella no es famosa, se su nombre pero juré que nunca lo voy a revelar. También se donde vive y en lo que trabaja”, añadió en el programa de entretenimiento del Canal 1.