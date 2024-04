Ariadna Gutiérrez se encuentra nuevamente soltera: exparticipante de ‘La casa de los famosos 4’ reveló cómo le terminaron

Ariadna Gutiérrez estaría nuevamente soltera - crédito @lacasadelosfamosostlmd/Instagram

Ariadna Gutiérrez, ex reina de belleza y participante de La casa de los famosos 4, se ha robado la atención de los usuarios por los rumores que circulan sobre su vida sentimental.

Durante su participación en el reality de Telemundo, se conoció que la relación de Gutiérrez con su entonces novio anónimo habría llegado a su fin, según información compartida por otro participante y ahora eliminado, Guty Carrera.

El modelo ecuatoriano, tras su salida del programa, reveló en el programa Pica y se extiende, de Telemundo, que la colombiana había recibido un mensaje en inglés comunicándole el fin de su relación. Este desenlace aparentemente se relaciona con su prolongada estancia dentro del reality, superando los setenta días.

“Pasó algo bien curioso y lo tengo que decir aquí. Nosotros sabíamos que Ariadna tenía un novio. Por ahí llegó un pajarito volando, esas voces que llegan por el aire de la casa con un audio, pero en inglés, que le dijo que ya no había ningún tipo de relación”, confesó el influencer.

Aunque la exreina y modelo había mencionado brevemente tener un novio estadounidense, la relación pareció no sobrevivir a la distancia y el aislamiento impuestos por su compromiso con el programa. “Nosotros sabíamos que Ariadna tenía un novio, realmente lo sabíamos; en la presentación que tuvo conmigo, Jimena le pregunta, y ella dice: ‘Yo tengo novio’. Entonces Jimena me dice: ‘Guti, ya no tienes oportunidad’ y yo digo: ‘Bueno, pues yo no vine a eso’”, comentó Carrera.

La noticia del fin de su relación surgió simultáneamente a los rumores sobre un posible interés romántico entre Ariadna Gutiérrez y otros dos participantes del programa, el cantante mexicano Lupillo Rivera y el influencer Rodrigo Romeh. A pesar de este interés manifiesto por parte de Rivera y Romeh, Gutiérrez ha afirmado que no planea iniciar ninguna relación dentro del programa, enfocándose en su participación en el reality.

“Porque me gustas mucho y cada vez me gustas más (...) A lo mejor yo me estoy apresurando, o lo mejor me estoy enredando de más y prefiero que me lo digas y ya, llevármela más suave yo. Entiendo de cualquier manera”, expresó el artista conocido como el ‘Toro del Corrido’ en el momento que declaró su amor a la exreina.

La colombiana había mantenido una vida amorosa relativamente pública, con relaciones que incluyen figuras como Carlos Miguel Díazgranados, Jesse Carrasquedo, Gianluca Vacchi, el ganador de un Grammy Cedric Gervais y el multimillonario árabe Ali Jassim. A pesar de estas relaciones pasadas y la atención centrada en su vida amorosa, Gutiérrez no había revelado la identidad de su reciente compañero sentimental.

Ariadna Gutiérrez tuvo una discusión con Alfredo Adame en ‘La casa de los famosos 4′

La exreina y modelo tuvo un acalorado intercambio con el actor Alfredo Adame en el programa. Dentro del espectáculo, se generó controversia cuando Adame calificó a Gutiérrez de “aburrida” y afirmó que no contribuía al rating del canal. “No sirves para nada, no has aportado absolutamente nada, ni ‘rating’ ni contenido ni absolutamente nada. Lo único que sabes hacer es llevar chismes, inyectarlos de veneno para conflictuar personas. Eres una presumida, eres una engreída, eres una mujer muy aburrida, sin carisma ni personalidad”, indicó el mexicano.

La colombiana respondió deseándole bienestar emocional y familiar. “De lo más profundo de mi corazón, lo que tú vives dentro de ti no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ojalá algún día retomes la relación que tienes con tu familia, con tus hijos, porque ni ellos te quieren”, expresó la exseñorita Colombia que se volvió famosa a raíz del erróneo anuncio de su victoria en Miss Universo 2015.