Por qué Paloma Valencia demandó el código electoral colombiano: “Tiene cosas muy raras”

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, publicó un video en su cuenta X en el que confirma que demandó el código electoral, porque “tiene cosas muy raras”.

En el video la congresista afirma que el código no solo le da el monopolio de la identidad (cédulas) a la Registraduría, sino que también se lo da en otras formas de reconocer a las personas, como sus caras o sus huellas digitales.

Las palabras de la legisladora opositora al Gobierno nacional en la publicación fueron las siguientes: “Tenemos demandado el código electoral que tiene cosas muy raras, como el poder que le da a la Registraduría para que tenga el monopolio de la identidad de los colombianos. Entérate de todos los detalles aquí”.

Por otro lado, en el video que acompañaba el post en su cuenta de X, en el que inició expresando su oposición a elementos específicos del Código Electoral, destacando la presentación de una demanda contra este marco normativo. Critica que el código otorga amplias facultades a la Registraduría para implementar el voto electrónico en Colombia, una medida que considera problemática.

Valencia señala su preocupación por el potencial monopolio de la Registraduría sobre la identidad de las personas, que incluiría no sólo el número de cédula, sino también datos biométricos como rostro y huellas dactilares. Manifiesta su alarma sobre la posibilidad de que la Registraduría pueda tener un control excesivo, hasta el punto de saber la ubicación de las personas y con quién se reúnen, lo cual, en su opinión, marca el inicio de una serie de implicaciones complejas.

Uno de los argumentos que dio Valencia para demandar el código electoral fue el siguiente: “Por eso, quiero contarles cuáles son los argumentos que usamos. El primero es que ese debate está viciado porque se dio en la votación de la conciliación en la fecha que correspondía al día de la oposición. Ustedes se acuerdan de la lucha que dimos con David Luna para defender el derecho de que la oposición pudiera tener el día que le correspondía. Antes de que se acabara, nos ofrecieron el sábado y el domingo, y estamos seguros de que ese argumento será tenido en cuenta por la Corte Constitucional”.

En el material audiovisual la congresista del Centro Democrático señaló que, al igual que la reforma de la salud carece de un estudio sobre su impacto fiscal, el Código Electoral adolece de lo mismo. Destacó su preocupación por el elevado costo que podría suponer la implementación del voto electrónico en el país, estimando que este podría ascender a más de 10 billones de pesos. Ante esto, cuestiona la fuente de los recursos que se utilizarían para financiar dicha implementación.

Por otro lado, Valencia recuerda que en tanto en Comisión como en plenaria se eliminaron a los registradores departamentales pero a la par comentó que “cómodamente” los revivieron y es por ese motivo que concluyó diciendo que ella y su equipo de trabajo consideran que eso es una “ilegalidad”.

En su momento cuando se aprobó la reforma al código electoral el representante a la Cámara ponente de este mismo, Juan Daniel Peñuela, perteneciente al partico Conservador dijo lo siguiente: “Se cumplió la tarea con responsabilidad, es un código ampliamente discutido, debatido, más de 300 proposiciones en la Comisión Primera, todas revisadas, por eso, hoy le decimos al país que nos sentimos tranquilos con lo que se ha aprobado. Nos permitirá adecuar la normatividad electoral a los nuevos actores que se han generado después de la Constitución del 91″.

Catherina Juvinao por su parte mostró su desacuerdo diciendo: “He sido la única alternativa que dio la pelea por el código electoral. No me pidan que me quede callada con el código electoral de Thomas Greg & Sons (empresa que ha sido contratada por la Registraduría). Es irresponsable y hoy los del cambio están haciendo historia, pero para mal. Lamento que haya cosas que unifique a los alternativos con los de la ultraderecha, a quienes tanto critican”.