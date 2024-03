Padre Chucho aseguró que Colombia se prepara para una “guerra civil”; así reaccionaron las redes

En medio de su misa en el Santuario Diocesano de la Divina Misericordia en el barrio Castilla en Bogotá, el sacerdote aseguró que Colombia se prepara para una guerra civil - crédito Redes sociales/X

Jesús Hernán Orjuela es el nombre de pila de uno de los sacerdotes más reconocidos en Colombia, pues es conocido por sus feligreses y el público en general como el padre Chucho, que con su carisma no desaprovechó la oportunidad de aparecer en televisión para ganar notoriedad.

Pero también, cuenta con varios feligreses que asisten habitualmente al Santuario Diocesano de la Divina Misericordia en el barrio Castilla al suroccidente de Bogotá, y fue precisamente allí, en donde el sacerdote se refirió a la posibilidad de una guerra civil en el país.

A través de redes sociales, se conoció un momento del sermón del padre Chucho en el que aseguró que Colombia debe reaccionar para no comenzar una guerra civil.

“Este país se prepara para una guerra civil, este país va a llegar a una guerra civil si no reaccionamos”.

De acuerdo con el sacerdote, la delincuencia en el país está tan elevada que va a ser uno de los detonantes para que se registre en el país el comienzo de una guerra que enfrentaría a los propios colombianos.

“Vamos para una guerra civil porque no está secuestrando el delito, los delincuentes, cada día más secuestran a los hombres de bien”.

En su discurso, el padre Jesús Hernán Orjuela terminó por asegurar que: “Cuándo hay un pueblo que sufre por un hombre que quiere destruir, hay un Dios que baja”, lo que causó aplausos entre los asistentes.

Reacción en redes

La postura del sacerdote causó varias reacciones en redes sociales, pues los internautas no dejaron pasar la oportunidad para dejar su punto de vista sobre las palabras del clérigo en medio de la reunión religiosa.

Por un lado, algunos internautas condenaron que el padre se haya referido a la posibilidad de una guerra civil en el país, pues es bien sabido el pasado lleno de violencia y muerte que ha tenido Colombia.

“Me parece de suma peligrosidad que el Padre Chucho use sus sermones para decirle a sus “feligreses” que se preparen para una guerra civil. El viejo país, colmado de intolerancia y violencia, niega a decirle sí al cambio”; “El padre chucho tiene como acudientes a su misa pura gente nazista-ultraderechista-uribista, pero se le coló uno q no está de acuerdo con su proceder, no le queda nada bien al curita esto que dice en el video, está chucho queriendo una guerra entre ciudadanos colombianos?”.

Pero, por otro lado, algunos internautas estuvieron de acuerdo con el pronunciamiento del sacerdote y aseguraron que está del lado correcto al no ser un cobarde y defender la democracia y libertad del país.

“El padre Chucho sin pelos en la lengua y siempre del lado correcto”; “MI heroe el padre chucho contra GOLIAT el terrorista”; “Felicitaciones Padre Chucho, ústed es de los pocos sacerdotes, que defienden la Democracia y la Libertad de Colombia, la mayoría del clero, son cobardes y tibios frente al gobierno”.

Por su parte, la activista de izquierda Marce, TeQuieroMucho le pidió al presidente Gustavo Petro estar pendiente de la intromisión del sacerdote, como parte de la iglesia católica, en temas del país.

“El padre Chucho embruteciendo gente desde tiempos inmemoriales... Ojo con esa intromisión de la Iglesia @petrogustavo, ese señor mueve masas de gente ignorante”.

La activista por la paz y promotora de Derechos Humanos Derli López también se pronunció sobre el discurso del sacerdote, pues a través de su cuenta de X aseguró que el hecho de promover la violencia y el conflicto civil va en contra de varios principios como, por ejemplo, el de la paz, la justicia y la convivencia pacífica.

“Entonces el Padre Chucho llama a sus feligreses a que se preparen para una “guerra civil”. Que alguien le diga al padrecito que promover la violencia y el conflicto civil va en contra de los principios de la paz, la justicia y la convivencia pacífica”.