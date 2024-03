Felipe Rocha, presunto cerebro de estafa piramidal a ganaderos, es enviado a la cárcel

Felipe Rocha prometía importantes réditos a ganaderos - crédito Colprensa

En la tarde del lunes 11 de marzo de 2024 se conoció que Felipe Rocha, presunto cerebro de una supuesta estafa piramidal que perjudicó a varios ganaderos y numerosos miembros de la élite colombiana, será enviado a prisión.

Así lo confirmó en la audiencia la jueza 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que explicó que, en el caso del investigado, “una detención domiciliaria en este momento, observa esta funcionaria, que evidentemente se demostraría insuficiente”.

La jueza también aseguró que las evidencias expuestas a lo largo de la audiencia son suficientes para que Felipe Rocha tenga que continuar su juicio desde la cárcel, por lo que consideró que una medida de casa por cárcel no sería suficiente.

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento para Felipe Rocha- crédito @FiscaliaCol/X

“Se observa que tiene un lugar, un arraigo, eso no lo desconoce esta funcionaria, pero resulta que no es solamente tener arraigo o un lugar donde llegar, no podemos desconocer este análisis que se ha hecho y vuelvo e insisto, acá de cara a esos fines constitucionales que salen avantes en este caso en particular, la detención domiciliaria no se advierte suficiente”.

Por lo tanto, concluyó la jueza que: “Es necesario esa reclusión en establecimiento carcelario para esta persona”.

Qué dijo la jueza

En la audiencia, la defensa de Felipe Rocha solicitó, dado que no contaba con antecedentes penales, que se desestimara la necesidad de una medida privativa o de detención domiciliaria, pero la jueza aseguró que sí considera necesaria esta medida.

“No se advierte que el señor tenga condenas o algún tipo de sentencia ejecutoriada, pero esa situación, de ninguna manera, desvirtúa y desde ya lo advierte esta funcionaria que la medida solicitada por la Fiscalía sí se muestra necesaria”, comentó la jueza.

Al parecer, Rocha habría ideado una pirámide que afectó a ganaderos y personas de dinero - crédito Colprensa

Por otro lado, la defensa pidió que entonces Rocha se presentara periódicamente y que se atestiguara buena conducta con el fin de seguir en libertad, pero la jueza aseguró que, supuestamente, por una década el procesado mantuvo su actuar, lo que llevó a la jueza a considerar necesario que continúe su proceso en prisión.

“Esta funcionaria advierte que en casi 10 años, que de acuerdo con el recaudo de elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía, es una persona que, al parecer, casi 10 años llevaba en la ejecución de esta conducta delictiva, pues evidentemente el obligarlo a presentar una buena conducta o a someterse a la vigilancia, pues, con todo respeto, pero sí se muestra insuficiente de cara al peligro para la comunidad”.

La jueza también se refirió a la falta de credibilidad que tendría el procesado, puesto que ya no contaría con la posibilidad de, supuestamente, estafar a sus posibles víctimas, por lo que la jueza aseguró que, como lo señala la Corte Constitucional, se debe proteger que ese tipo de actuaciones no se vuelvan a repetir.

Felipe Rocha irá a la cárcel por, supuestamente, estafar a varias personalidades de la élite colombiana - crédito Colprensa

También, la jueza 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá agregó que Rocha elaboró un plan en el que, supuestamente, se aprovechó de personas acomodadas para realizar sus actos.

“Sí hay un peligro para la comunidad, insiste esta funcionaria, es su actuar, recordemos estamos en un derecho penal de acto, no de autor, y en sus actos se evidencian que por varios años desplegó este comportamiento delictivo, al parecer o presuntamente, de engañar, de elaborar todo este ardid en donde logró que personas, también en una condición privilegiada, o por lo menos las personas que aquí se presentaron, al parecer son personas que tienen una condición privilegiada, pero eso de ninguna manera desdibuja que son personas que luchan por obtener sus recursos y que, finalmente, fueron al parecer engañadas”.