Marbelle aseguró que se quiere “tomar un guarito” con Álvaro Uribe

La afamada cantante colombiana Marbelle, conocida por sus éxitos en el género de la tecnocarrilera, ha generado conversación no solo por su música, sino por su activa participación en la política colombiana, especialmente por sus expresiones de apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Recientemente, la artista expresó el deseo de compartir un momento personal con Uribe, consistente en tomarse un aguardiente con él. Esta revelación la hizo durante una entrevista para Tropicana sobre su deseo aún no realizado en sus múltiples encuentros.

La particular respuesta se dio después de que el entrevistador le preguntara sobre un personaje con el que le hiciera falta tomarse un shot del popular trago colombiano, a lo que respondió: “Con tanta gente, pero digamos que con mi pre, con Álvaro Uribe, nos hemos encontrado en varias ocasiones, pero no nos hemos podido tomar un guarito”.

Marbelle se ha destacado en la esfera pública también por sus críticas al Gobierno actual y por su rechazo a la izquierda colombiana, posicionándose como una figura de interés tanto en el ámbito musical como en el político.

Además, la cantante ha manifestado abiertamente en las redes sociales su admiración por Álvaro Uribe, así como en encuentros personales entre ambos, destacando una publicación en la cual se le ve besando en la mejilla al expresidente. Esta cercanía entre la cantante y el político ha atraído la atención de seguidores y críticos por igual.

La también actriz ya ha sido noticia en el país por su fuerte posición contra el presidente Gustavo Petro. De hecho, la reciente publicación del proyecto del nuevo manual tarifario por el Ministerio de Salud, que proponía un pago de 10.000 pesos por consulta médica, desencadenó una serie de reacciones de la reconocida cantante Marbelle, quien ha manifestado su disconformidad con la política propuesta por el Gobierno nacional, utilizando su perfil en la red social X como plataforma para sus críticas.

La cantante colombiana, notoria por su posicionamiento crítico hacia la actual administración, recurrió a la simbología de la canción El Niágara en bicicleta, de Juan Luis Guerra, para ilustrar sus temores sobre el potencial impacto del nuevo manual tarifario en el sistema de salud del país.

Citando la letra, Marbelle expresó: “CANTEMOS… No me digan que los médicos se fueron (oh-oh-oh) No me digan que no tienen anestesia (oh-oh-oh) No me digan que el alcohol se lo bebieron (oh-oh-oh) Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel…”, sugiriendo un futuro donde los recursos médicos y profesionales puedan escasear debido a las políticas gubernamentales.

La cantante usó la canción El Niágara en bicicleta para referirse a lo que sucederá en el país en materia de salud con el nuevo manual tarifario - crédito red social X

“No me digan que las pinzas se perdieron (oh-oh-oh) Que el estetoscopio está de fiesta (oh-oh-oh) Que los rayos X se fundieron (oh-oh-oh) Y que el suero ya se usó para endulzar el café Yeh-eh-eh-eh, eh-eh-eh”, continuó.

Asimismo, Marbelle se fue contra la decisión del Ejecutivo, que terminó siendo un error según lo señaló el propio ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, comparando el monto destinado a cada consulta médica con los fondos otorgados a los participantes del programa ‘Jóvenes en Paz’, conocido también como ‘pagar por no matar’.

“Eres Médico… 10 mil. Eres asesino, atracador… 1 MILLÓN!”, publicó, insinuando una incongruencia en la valoración de las contribuciones sociales por parte del Estado. Además, calificó al petrismo con palabras duras, reflejando su profunda decepción con las decisiones del ejecutivo.

La polémica se agudizó con la reciente aprobación en el Senado de la República de un proyecto de ley que reforma el sistema pensional en Colombia, provocando reacciones adversas en diversos sectores, incluida Marbelle.

La cantante compartió la postura de congresistas y activistas de la oposición en su red social, ampliando su crítica a seguidores del gobierno con comentarios contundentes: “Como focas estúpidas!”, publicó, en respuesta a las celebraciones por el avance del proyecto de ley.