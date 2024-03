Así es el lujoso apartamento de soltero de Felipe Saruma

El influencer colombiano mostró su nuevo apartamento en sus redes sociales -crédito @felipesaruma/Instagram

En una etapa donde la vida personal de los influencers se vuelve cada vez más un foco de interés público, Felipe Saruma, reconocido por su amplia trayectoria en redes sociales, compartió con sus seguidores una mirada íntima a su más reciente cambio de vida, su mudanza a un nuevo apartamento de soltero. Tras su separación de la influencer y bailarina Andrea Valdiri, el bumangués presentó una nueva etapa en su vida.

Te puede interesar: Yeison Jiménez abrió vacantes para trabajar con él: estos son los puestos que ofrece y sus requisitos

El apartamento de Saruma se destaca por su modernidad y personalización. Fue diseñado por Simón Mercado y refleja su estilo de vida activo y sus gustos particulares, incluyendo un sistema de seguridad de vanguardia que le permite tener control total sobre el acceso a su hogar. Este detalle, entre otros, recalca su necesidad de un espacio que sea tanto un refugio como un lugar de inspiración. Según palabras del propio creador de contenido, busca que su hogar sea “donde me inspiro y maquino todos mis proyectos”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El influencer Felipe Saruma presentó su nuevo apartamento de soltero en un video para sus seguidores -crédito @felipesaruma/Instagram

Adentrándonos más en los detalles de la propiedad, destacan particularmente las esculturas hechas a mano por Daniel Cuadros que decoran el espacio, simbolizando la imperfección como un estatus de belleza y autenticidad, un concepto que el bumangués valora profundamente. “En lo imperfecto está lo chévere”, explicó el influencer. Además, su apartamento cuenta con un avanzado sistema de sonido envolvente, diseñado para transformar cualquier visualización de películas en una experiencia cinematográfica.

Te puede interesar: ‘La casa de los famosos’: estos son los amenazados de la tercera semana, luego de la prueba de salvación

La separación de Felipe Saruma y Andrea Valdiri fue un tema de mucho interés mediático. Mientras el creador de contenido se ha encontrado en su nuevo apartamento un lugar para reencontrarse y enfocarse en nuevos proyectos, Valdiri, por su lado, ha viajado a España con su hija mayor Isabella, buscando también nuevas experiencias.

Mientras que la bailarina se encuentra de viaje, su expareja Felipe Saruma mostró su apartamento de soltero -crédito @andreacaldiriosp/TikTok

Entre los detalles más llamativos del nuevo hogar del colombiano, mencionó su obsesión por los buenos aromas, aspecto que ha integrado meticulosamente en diferentes áreas del apartamento mediante objetos diseñados para perfumar el ambiente junto a una notable colección de perfumes. “En todo el apartamento tengo escondido olores porque tengo una obsesión con los olores y me gusta que todo siempre huela, súper súper bien. Esto es tonka, todo el apartamento huele a tonka, es un olor bastante agradable y bastante cálido”, agregó.

Te puede interesar: Alina Lozano arremetió con porteros de los edificios: “Se creen los dueños de los apartamentos”

Esta fascinación por los olores se suma a su decisión deliberada de no incluir un comedor tradicional ni un área de estudio dedicada dentro de su espacio, buscando mantener una clara separación entre su vida laboral y personal. “Quiero que sea independiente mi espacio de descanso y de trabajo”, indicó.

El influencer compartió los detalles de su moderno apartamento de soltero -crédito @felipesaruma/Instagram

Asimismo, el colombiano resaltó una parte importante de su hogar el cual es una colección de bebidas alcohólicas finas: “Esta una parte espectacular, una parte dedicada para algunos regalos que me han hecho amigos míos, esta botella de tequila me la regaló el compi, esa me la regaló unos amigos en Rumania, hasta me la regaló Rafa otro amigo, estos whiskies que me encantan, champañitas”, expresó el bumangués mientras que mostraba su colección, sin embargo, en el estante no se puede observar el costoso trago de la marca Remy Martins Louis XIII con un valor aproximado de $23.900.000 que le regaló Andrea Valdiri.

Con más de cuatro millones y medio de seguidores en Instagram, Felipe Saruma ha logrado capturar la atención y admiración de su audiencia, no solo por su contenido creativo sino también por compartir aspectos tan personales de su vida. Tras mostrar su nuevo hogar, numerosos seguidores no tardaron en expresar su admiración y buenos deseos hacia el influencer: “Felicidades, muy bonito y me motiva a seguir luchando por lo que quiero”; “Felipe está regresando a ser la brillante persona de antes!!! Felicidades 🫶🏻 nuevamente en su contenido”; “Los resultados de obrar bien en la vida mi ñero que Dios lo bendiga ❤ vamos por más “; “Amo verte tan pleno y lleno de tranquilidad ❤️”.