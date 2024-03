Nataly Umaña aseveró que quiere ver a su esposo tras el escándalo de su infidelidad: “A ver cómo está”

La actriz ibaguereña reveló que quiere ver a su esposo Alejandro Estrada -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

En el reality La Casa de los Famosos, la actriz colombiana Nataly Umaña ha captado la atención de los televidentes que observan el programa generado controversia. Umaña, casada con el actor Alejandro Estrada durante más de 12 años, ha sido objeto de críticas tras evidenciarse una cercanía especial con el cantante panameño Miguel Melfi, de 26 años.

No obstante, recientemente, la actriz ibaguereña expresó un repentino arrepentimiento sobre su conducta en el programa. “Creo que ya estamos muy pasados, me gusta todo, pero no sé, siento que ya muy descarado todo”, admitió en una conversación con Melfi, indicando la posibilidad de pausar lo que sucede entre ellos para evitar daños mayores.

La actriz colombiana ha recibido criticas en redes sociales por su supuesta relación con Miguel Melfi -crédito @farandulacolombia/Instagram

Asimismo, la actriz se destaca por participar en producciones como Dejémonos de Vargas, Los reyes, En los tacones de Eva, El cartel y entre otras, manifestó su deseo de volver encontrarse con su esposo: “No sé que está pensando, yo quisiera verle su carita y ver cómo está”, dijo en medio de lágrimas en el confesionario de la casa.

Por su parte, el cantante panameño entendió la situación que enfrenta la actriz, al expresar que su amistad perduraría sin importar las decisiones tomadas: “Nataly cambió un poco y, obviamente, la entiendo al 100%, no debe ser fácil. De mi parte, no sufro la preocupación por mí. Son muchas cosas que tiene que tener adentro de su cabeza, no debe ser nada fácil para ella”, indicó el tambien actor.

Nataly Umaña se habría arrepentido de su romance con Miguel Melfi - crédito captura de pantalla de RCN

Umaña durante otra conversación con el ganador del reality El poder del amor ya había colocado un alto a las demostraciones de cariño entre ellos. “Deseo que le bajemos a los besos en el cuello, el cachete, la mejilla y todo eso porque son todo el tiempo en todo lado, delante de todos y eso ya no me está gustando. No me siento cómoda. O sea me siento bien contigo, pero así charlando, sin picos ni nada”, expresó la colombiana en diálogo con el panameño en la terraza de La casa de los famosos.

Miguel Melfi comprendió las palabras de la esposa de Alejandro Estrada, así que expresó que no quiere robarle su paz y su tranquilidad porque entiende el dilema que en la actualidad se encuentra viviendo. “Yo por más que la paso chévere contigo, no quiero ser la razón de que tu pases un mal rato o que quedes mal por mi culpa. Si bien me gustaría seguir con todo esto, y tu lo tienes superclaro, yo no quiero ser quien te quiete la paz”, indicó el cantante de 26 años.

Nataly Umaña pidió a Miguel Melfi bajarle a la intensidad en su cortejo en La casa de los famosos Colombia - crédito @acasadelosfamososcolombia1/Instagram

El repentino anhelo de Nataly Umaña de querer ver a su esposo aumenta las especulaciones acerca de la entrada de Alejandro Estrada al reality, la cual fue anticipada por el público, generando expectativas sobre posibles confrontaciones y esclarecimientos respecto a la situación entre Umaña y Melfi.

La reacción en redes sociales ha sido en su mayoría negativa hacia Umaña, criticando duramente su actuar dentro del programa del Canal RCN. Comentarios como “Hasta ahora se da cuenta que humilló a su esposo frente a toda Colombia”; “Señora ya usted quedo mal y Alejo un caballero al lado de Melfi”; “Colombia vio que dejó en ridículo a su esposo”, reflejan la percepción de los espectadores acerca del dilema entre Umaña y Estrada. Del mismo modo, la actriz ha sido blanco de críticas por su aventura con Melfi, considerada inmoral por muchos seguidores del programa: “Ya quedo mal, supermal, no respetó su matrimonio”; “Se acordó de que tenía esposo de hace doce años. Pequeño detalle se le iba pasando”; “Quiere colágeno y marido a la vez”.