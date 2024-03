Juicio de John Poulus, confeso feminicida de Valentina Trespalacios, se suspendió y continuará el siete de marzo

El juicio contra el estadounidense John Poulos por el feminicidio de Valentina Trespalacios se reanudará el 7 de marzo de 2024, para escuchar los alegatos finales - crédito Jesús Aviles/Infobae

Sobre las 5:21 p. m. del 6 de marzo, se suspendió el juicio en contra de John Poulus, el confeso feminicida de la DJ Valentina Trespalacios. La audiencia se reanudará el siete de marzo, cuando se presentarán los alegatos de conclusión con los que el juez definirá el sentido del fallo y condena.

Te puede interesar: El feminicidio de una DJ colombiana que impactó al mundo, un año después John Poulos admitió su responsabilidad

Hay que advertir que la pena que puede esperar el feminicida estadounidense, según la ley, podría estar entre 500 meses a 600 meses de prisión, sin embargo, se espera que la Fiscalía General de la Nación pida la pena máxima: 55 años. Aun así, la decisión la tiene el juez.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El norteamericano reveló detalles ineditos de la muerte de la DJ colombiana - crédito Infobae

La confesión de Poulus

Luego de cambiar varias veces de versión y más de un año después del feminicidio, Poulus, nacido en el estado de Texas (Estados Unidos), confesó, el seis de marzo, que efectivamente, como lo demostraban las pruebas recavadas por la Fiscalía y presentadas por el representante de la familia de Trespalacios, fue él quien asesinó a la DJ el 22 de enero de 2023.

Te puede interesar: Miguel Ángel del Río se despachó contra John Poulos: “Además de asesino, cobarde”

La confesión de Poulus estuvo cargada de frases revictimizantes - y en las que no explicó el porqué asesinó a la DJ - para centrar su testimonio en cómo lo afectó a él el feminicidio, insistiendo en que amaba a Trespalacios:

“Estaba completamente destruido, era la mujer que amaba; hablé con ella por nueve meses, todos los días por nueve meses. Yo la amaba, entonces, imagínese asesinar a alguien que usted ama. Fue una sensación horrible, pero, no sé por qué cuanto tiempo, para mí la habitación daba vueltas, ya había consumido mucha droga, es como si hubiera sido golpeado por una bala de cañón, o algo parecido”, dijo Poulus.

Te puede interesar: John Poulos admitió que asesinó a Valentina Trespalacios mientras tenían relaciones: “Imagínese matar a alguien que ama”

También se escudó en que había consumido muchas drogas en la noche del feminicidio para después sugerir que el estilo de vida habría provocado el asesinato, pues “no estaba acostumbrado a esa vida de un DJ”.

“Cuando yo estaba en la universidad, hace 17 años, los bares de allá (en Estados Unidos) los cierran a los 2:00 a. m. Ese día, salimos a las 7:00 a. m. u 8:00 a. m. No estaba acostumbrado a esa vida de un DJ. Yo había tenido una mala reacción al tusi y estaba loco”.

El feminicida dijo que cree que lo que “pasó es que, porque lo habíamos usado en ese día varias veces, estaba inducido por las drogas y el alcohol, no sé qué pasó, no sé si yo lo hice o si ella lo hizo, cuando yo desperté ella aún lo tenía en su cuello (el cable)”.

Luego confesó que botó el cable para continuar diciendo: “Como se puede ver en las fotos en las que Valentina está cortando las líneas, había un cuchillo de mango amarillo. Yo lo cogí y le corté el cable, pero revisé el pulso y estaba muerta”, para después decir que cree que se despertó sobre las 7:00 a. m.: “Yo no estoy seguro, según los videos, veo que me despierto a las 7:00 a. m. y tomé una ducha no muy larga, alrededor de las 7:10 a. m.″.

Hay que recordar que Poulus, en entrevista con Focus Noticias, días antes de la audiencia, dijo que recordaba qué pasó el 22 de enero de 2023, pero dijo que hizo esa mañana:

“Cuando nos despertamos pedimos para comer una sopa de pollo, llamamos a Silvana y más tarde tuvimos videollamada con el hermanito y después volvimos a comenzar la fiesta porque había comprado cuatro bolsas de tusi y como usamos una en la madrugada, consumimos las otras tres con tequila y la hooka, desde ahí recuerdo que tuvimos sexo y me quedé dormido”.