“Ordinaria”: Ana del Castillo encendió las redes con revelador vestido que lució en los ‘Upar Awards’ 2024

Ana del Castillo dejó boquiabiertos a los asistentes en los premios 'Upar Awards' 2024 - crédito @cantavallenato y @anadelcastilloj/Instagram

Ana del Castillo causó sensación en la alfombra roja de los premios Upar Awards 2024 a donde llegó muy bien acompañada, sin embargo, el hombre a su lado pasó desapercibido, pues fue su diminuto vestido el que robó el show por dejar poco a la imaginación.

Tanto los asistentes al evento como los cibernautas quedaron sin aliento y viralizaron rápidamente las imágenes en las redes sociales en donde generó controversia pues mientras no la bajan de “bomba sexy”, otros la calificaron de “ordinaria y vulgar”.

El talento de la artista vocal pasó a un segundo plano gracias a que su outfit se robó todas las miradas y críticas en la gala que reconoce lo mejor del género vallenato en Colombia y sirvió como ante sala para el Festival Vallenato 2024 que arranca este primero de mayo en la ciudad de Valledupar, (Cesar).

Ana del Castillo llegó muy bien acompañada a los 'Upar Awards' 2024 - crédito @cantavallenato/Instagram

Esta no es la primera vez que Ana del Castillo causa sensación en su paso por una alfombra, pues, cada día la cantante sorprende más al enseñar su tonificado y trabajado cuerpo que, aunque muchos le reconocen su despampanante figura, también le cuestionan el querer llamar la atención.

Prendas ajustadas al cuerpo, pronunciados escotes, transparencias y diminutos vestidos han hecho parte del vestuario de la artista vallenata, no obstante, en esta ocasión, pese a que se trató de un vestido largo en un tono azul sobrio y sin brillo, lo que generó indignación en algunos de sus detractores fue el hecho de no llevar ropa interior.

“Más ordinaria y vulgar imposible”, “eso no tiene nada de sexy ni de elegante”, “es una mujer bella que se puede dar ese lujo”, “espectacular figura 🔥 lástima que cruzó la línea a lo vulgar”, “mujer talentosa; ordinaria y vulgar”, “se le enredó la cortina cuando salió del baño”, “no tiene dignidad ni respeto por ella misma”, “claro como no se va a robar las miradas si estaba casi desnuda”, “bomba sexy”, “la ausencia de glamour”, “acabó con el folclore”, fueron parte de los comentarios.

La nueva tendencia

Ana del Castillo se sumó a la nueva ola que fusiona el género vallenato con la música popular y unió su voz a la de su colega Paola Jara, en la canción titulada En teoría, tema que cuenta la historia de un amor que pudo ser, pero las mentiras no lo dejaron florecer.

'En teoría' es el tema musical que unió a Paola Jara con Ana del Castillo - crédito Ana del Castillo/YouTube

Con esta colaboración, ambas artistas demuestran una vez más su capacidad para reinventarse y sorprender a su público estableciendo un nuevo aire en la música regional.

“Esta mujer tiene una energía increíble y autenticidad única y ella sabe cuánto la admiro y quiero”, con estas palabras anunció Paola Jara su unión con Ana del Castillo la cual despertó sentimientos encontrados entre sus fanáticos pues mientras que algunos aplaudieron la su fusión otros expresaron inconformidad.

“hermosa canción ❤️”, “par de reinas🔥”, “no ‘Pao’... Te rebajaste...”, “Me encantó este dúo”, “Dios las hace y el diablo las junta”, “Felicidades hermosa canción”.

Lo más destacado de este junte es la fusión de estilos musicales entre Ana del Castillo y Paola Jara, que crea una combinación cautivadora y única. Sin embargo, no es la primera vez que el género popular y vallenato se unen, pues recientemente Rafael Santos y Arelys Henao presentaron su sencillo Camino largo, en el que sorprendió a sus seguidores al lado de ‘la reina de la música popular’.

Camino largo, se acerca más al vallenato, pero mantiene la esencia de cada uno de los dos artistas y compagina muy bien las dos voces, para que no parezcan dos canciones diferentes. Ambos artistas aprovecharán el Festival de la Leyenda Vallenata para promocionar fuertemente el tema en Valledupar, durante el encuentro más importante de este género.

Rafael Santos presentó su colaboración junto a Arelys Henao en el primer sencillo de su nuevo álbum - crédito @rafaelsantosdiazoficial/Instagram

“Muchas personas te pueden criticar, pero como este perfil es un perfil lleno de amor yo leeré solo los comentarios positivos. Salimos mi gente linda, ya está disponible en YouTube y en todas las plataformas digitales ‘El homenaje a mi padre Camino largo’ junto a la reina de la música popular… Muchos decían que: ¿Ese casao qué?, vayan a verlo a mi canal y me cuentan si siguen pensando lo mismo, si les gusto o si quedaron sorprendidos. La verdad, a mí me encanto, fue una experiencia maravillosa, espero a ustedes también les guste y me apoyen. Dios los bendiga siempre… Mi corazón es tuyo”, relató Rafael Santos Díaz en su Instagram refiriéndose a su estreno.