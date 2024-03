Atlético Nacional confirmó la salida de otro jugador: estos son los detalles de la millonaria transferencia

Brahian Palacios saldrá de Atlético Nacional y jugará en Atlético Mineiro - crédito Colprensa

Atlético Nacional atraviesa una fase complicada en materia de resultados en el que no marcha bien en la Liga BetPlay Dimayor, además de quedar eliminado en la segunda fase de la Conmebol Libertadores. Sin embargo, esta situación no le ha impedido al cuadro antioqueño cerrar la venta al fútbol del exterior del futbolista Brahian Palacios.

La operación se habría cerrado por un valor cercano a los tres millones de dólares, según informaciones de Central do Galo, lo que supone un nuevo golpe para el conjunto colombiano, que por todas las competiciones suma siete encuentros sin conocer la victoria.

Así mismo, el cuadro Verdolaga ha experimentado cambios significativos en su estructura, como la llegada del entrenador uruguayo Pablo Repetto, y la salida de Dorlan Pabón, ídolo del club, que a pesar de tener contrato vigente con la institución, prefirió dar un paso al costado.

La transferencia de Palacios, un joven talento de la cantera Verdolaga, de 21 años, se da en un momento en que Atlético Nacional intenta salir de la crisis de resultados que tiene al Rey de Copas en los últimos lugares de la liga.

El anuncio de su traspaso se hizo oficial a través de un video en el canal de YouTube del club, corroborando los rumores que circulaban en la prensa brasileña sobre su incorporación del futbolista colombiano. Aunque el club no ha detallado las cifras exactas del acuerdo por parte ambos clubes, las especulaciones apuntan a una negociación exitosa para ambas partes en las que Nacional conservará el 20%.

Durante su etapa en Atlético Nacional, Brahian Palacios participó en 56 partidos, contribuyó con cuatro goles y fue parte fundamental de los triunfos del equipo en la Liga 2022-I, así como en las copas Colombia de los años 2021 y 2023.

Su excelente desempeño en el club paisa no solo le valió reconocimiento a nivel nacional, también le abrió las puertas a la selección sub-23 de Colombia, participando en el Preolímpico que se disputó a principio de año en Venezuela.

Este traslado no solo representa una oportunidad de crecimiento para el joven jugador, también refleja el continuo intercambio de talentos entre las ligas sudamericanas y su impacto en el desarrollo futbolístico de la región.

Directivos de Atlético Nacional seguirán en el cargo

Directivos de Atlético Nacional dan la cara ante crisis deportiva - crédito Blog Verdolaga

Luego de la presentación de Pablo Repetto como nuevo timonel de Nacional, había expectativa por la rueda de prensa para hablar de “temas deportivos”, en la que estuvo presente el presidente de la institución, Mauricio Navarro, y Esteban Escobar, director deportivo del club, señalado al igual que el primero de ser los responsables de la situación actual del equipo.

Muchos esperaban la renuncia de ambos dirigentes; sin embargo, ocurrió todo lo contrario, ya que los dos se mantendrán en el cargo, dado que según ellos su objetivo principal es darle vuelta a la situación, pues son conscientes de que se han equivocado en la toma de decisiones.

“Yo creo que cuando hay una situación difícil como la que estamos viviendo, asumir la responsabilidad más fácil es huir y yo no soy así. Sé que el equipo del trabajo y con los que nos rodeamos, no somos así. Asumimos y entendemos que la situación es difícil, pero también estamos trabajando en fútbol y sabemos que hay días en los que se gana y otros en los que se pierde”, dijo Escobar

Y agregó: Los días en los que se gana no somos los mejores, y los días que se pierde no somos los peores. La mejor manera de que la hinchada vuelva a estar con nosotros es revertir los resultados, pero nosotros no tenemos la varita mágica para saber que el domingo vamos a ganar sí o sí; o que la presencia o no la presencia de Esteban, el equipo gane o pierda”.

Atlético Nacional volverá a tener acción el domingo 10 de marzo, por la fecha 11 de la Liga BetPlay ante Atlético Bucaramanga en condición de local, a partir de las 4:10 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports+.