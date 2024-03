Mamá de Yina Calderón está fuera de peligro: la influencer la sorprendió con flores y un peluche gigante

Yina Calderón celebró que su mamá Merly Ome salió de UCI. así fue su reencuentro - crédito @yinacalderonstorys/Instagram

La creadora de contenido Yina Calderón continúa en Pilatito (Huila), pendiente de la salud de su madre quien ya salió de UCI, pero deberá seguir hospitalizada.

La influencer huilense celebró que ya puede visitar a su mamá Merly Ome y la sorprendió con un ramo de flores y un peluche gigante que le llevó hasta la cama de su habitación.

Luego de batallar con el esquema de seguridad en la entrada de la clínica en donde se encuentra recluida su mamá, Yina Calderón consiguió que finalmente la dejarán ingresar con el ramo floral y el enorme muñeco, rompiendo el protocolo del lugar, pues quiso sorprender a doña Merly luego de varios días sin poder verla.

Con flore y peluche visitó Yina Calderón a su mamá en la clínica tras su saluda de UCI - crédito @yinacalderonstorys/Instagram

Varios días lleva Yina Calderón junto a su hermana Laura y abuela Doris batallando con la salud de su mamá en un hospital, desde que asistió por síntomas de dengue y su estado empeoró, pues el parecer terminó con líquido en los pulmones lo que hizo permanecer bajo observación en una UCI.

La influencer ha ido narrando el proceso a través de sus redes sociales en donde manifestó su indignación con la entidad médica que está atendiendo a la señora Merly Ome, ya que el cambio de unidad la sacó de contexto y se despachó con toda contra el Hospital San Antonio de la ciudad de Pitalito (Huila).

“Amigos, la felicidad no duró dos minutos, se van a volver a llevar a mi mamá para la UCI y esta vez a la de adultos. Pero yo quiero que ustedes le manden buena energía para que ya en dos días vuelva estar en este cuarto”, comenzó relatando Calderón; sin embargo, sus palabras pasaron a mayores cuando se enteró del problema real que tenía su mamá.

“Qué falta de respeto de este hospital. Yo les digo que, de verdad, me parece una falta de respeto, porque tenían a mi mamá en la UCI y me la sacan, después me la hacen traer acá y ahorita llega un doctor que me dice que ella está muy mal, y que se la tienen que llevar para UCI adultos. Entonces, para qué hijueputas me la sacaron de la UCI intermedios, me hubieran dicho cuando estaba allá que mi mamá tenía líquidos en los pulmones y no ponernos en estas”, expresó la DJ.

Nuevo capítulo

Luego de que a Marly Ome le dieran salida de la UCI, los ánimos de Yina cambiaron, tanto así que después de haber arremetido contra la institución de salud, se mostró agradecida y feliz de que le permitieran visitar a su señora madre y de paso sorprenderla con tremendo detalle.

Merly Ome, mamá de Yina Calderón ya está fuera de peligro, pero debe permanecer hospitalizada - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

“Dios es tan grande y ustedes un gran apoyo 😭😭 mamá está fuera de peligro 👏👏👏 fue la peor semana de mi vida. Gracias a mis hermanas y a mi papá que literal se pusieron la 10 🙏❤️ gracias a todos los amigos y familiares que llamaron preocupados por mi mamá, al personal médico del hospital San Antonio de Pitalito (Huila)”, escribió Calderón en sus redes junto al emotivo video en el que resumió el nuevo estado de salud de la señora Ome.

Acto seguido, la influencer reflexionó sobre la atención que debe prestar por estos días en las poblaciones en las que las temperaturas son altas: “Por favor 🙏 cuiden a sus familiares es especial los que están en tierra caliente mamá casi se muere producto a un dengue 😭 el virus 🦠 está súper complicado. Nuevamente porque ya salimos de esta, pero fue grave”.

Según dejó ver Yina, su madre ya está comiendo alimentos de manera normal y su estado de ánimo mejoró al poder recibir visitas, ella comentó que seguirá reportando lo que su suceda con doña Merly hasta que salda de la clínica, de igual manera pidió a sus seguidores paciencia, que pronto estará reaccionando a los chismes de la farándula nacional como es costumbre.