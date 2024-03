Ducharse en 5 minutos y más tips de la Alcaldía de Bogotá para evitar gastar agua durante la temporada seca

El cuidado de este líquido vital es fundamental y no solo en temporada de sequía - crédito Acueducto de Bogotá / X

El cuidado del agua es fundamental en medio de la temporada de crisis por el clima. El fenómeno de El Niño llegó para ocasionar estragos en el territorio nacional y sus efectos parecen no terminar todavía, por lo que las autoridades hacen un llamado de conciencia ciudadana en medio de las problemáticas presentadas.

Te puede interesar: Video: balacera entre delincuentes de una misma banda permitió la incautación de 300 kilos de drogas

La Alcaldía de Bogotá en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado adelantaron un llamado a los habitantes de la capital del país para que se use el agua de manera racional, no solo ahorrando el preciado líquido, sino teniendo un uso consiente en las actividades cotidianas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Carlos Fernando Galán anunció posible medida con la que ciudadanos evitarían el pico y placa en Bogotá

Es por ello por lo que en los últimos días han incrementado las campañas para generar una reflexión en la ciudadanía y evitar futuros racionamientos de agua en Bogotá, tal cual como ha ocurrido en otros lugares del territorio nacional, como ha ocurrido en Medellín y otras grandes ciudades.

Una de ellas ha sido lanzada a través de redes sociales bajo el nombre Pilas con El Niño y Con El Niño No Se Juega haciendo alusión al fenómeno de El Niño que ha azotado con fuerza al país y Bogotá no se ha escapado de sus fuertes efectos. Incluso, en los dos últimos meses se han desatado gran cantidad de incendios que han empeorado por las condiciones climáticas.

Recomendaciones para el cuidado del agua

Las autoridades piden a los ciudadanos cuidar su consumo de agua para evitar un desperdicio innecesario, además de incrementos en los costos de los recibos que pueden verse afectados, así que entregaron algunos consejos:

Ducharse máximo en 5 minutos.

Usar la lavadora con la carga completa para evitar desperdicios de agua.

Cerrar la llave cuando se cepille o se afeite.

Revisar que los empaques de las llaves, duchas y tuberías no presenten escapes o goteos, en dado caso de que sea así se recomienda reemplazarlos.

No lavar su carro a chorros de agua, puesto que esto podría significar un mayor desperdicio. En su lugar, las autoridades recomiendan utilizar el agua en un balde.

Recuerde limpiar, al menos dos veces al año, los tanques de almacenamiento para preservar la calidad de agua en su vivienda.

La funcionaria recuerda la importancia de cuidar el agua en esta todas las temporadas del año - crédito Acueducto de Bogotá / YouTube

Debido a que la sequía sigue golpeando con fuerza, Nathasa Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se desplazó hasta el embalse de San Rafael, el cual está en una situación crítica, debido a que se encuentra “bastante seco, estamos consumiendo un metro cúbico adicional, a lo que venía siendo el promedio del año pasado. Ese metro cúbico adicional, quiere decir que estamos consumiendo como si tuviéramos 500 mil personas más en la ciudad de Bogotá”, explicó durante el fin de semana la funcionaria.

Te puede interesar: Esta es la popularidad con la que Carlos Fernando Galán comienza la Alcaldía: más baja que la de Claudia López

Ante la gravedad de esta situación, las autoridades hacen un llamado a los capitalinos y piden que se cumpla con las recomendaciones realizadas y así no afectar el suministro del líquido vital en las 20 localidades de la capital del país, puesto que de seguir con niveles bajos en los embalses y ríos se podría llegar a pensar en un racionamiento, aunque esta posibilidad aún no ha sido anunciada por la alcaldía.

El consumo de agua debe ser cuidado para por todos los capitalinos - crédito Empresa de Acueducto

“Es fundamental que entre todas las personas desarrollemos acciones para su cuidado”, reiteró el llamado de las autoridades para que los ciudadanos actúen con prudencia y contribuyan al cuidado del medio ambiente. Cabe reiterar que la situación de sequía no ha terminado en el territorio, razón por la cual es de gran importancia que los capitalinos cuiden el líquido vital y así no se genere un desabastecimiento que pueda llevar a otras medidas más drásticas en un futuro no muy lejano.