ABC sobre el fin de los estratos sociales en Colombia: así será la nueva forma de cobrar servicios públicos

En 2024 iniciarán los pilotos para eliminar los estratos sociales en Colombia - crédito DNP

Colombia es el único país del mundo en el que, buscando contrarrestar la desigualdad, se clasifican “a los ciudadanos” por estratos sociales según el territorio y la vivienda que ocupan. Pero, a pesar de llevar 30 años desde que se instauró dicha política, Colombia sigue siendo un país mermado por la desigualdad: ocupa el segundo puesto en América Latina, según mediciones del Banco Mundial.

Lo anterior es uno de los argumentos con los que el Gobierno Petro busca eliminar esa clasificación por estratos sociales. En cambio, lo que entraría a “reemplazar” esa figura sería una nueva construida con el Registro Universal de Ingresos (RUI); que, en pocas palabras, mide la capacidad adquisitiva de los hogares de acuerdo con datos del Registro Social de Hogares (RSH), según explicó a Infobae Colombia Horacio Coral, director de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

En 2024 inicia el piloto para eliminar los estratos sociales en Colombia - crédito DNP

El sistema de estratificación se creó en la década de los 90 para que el cobro de servicios públicos fuera justo según las condiciones de cada residencia. La ley 142 de 1994 establece que las viviendas se dividen en seis niveles económicos con el fin de que las que pertenezcan a los niveles más bajos (1, 2 y 3) reciban un subsidio de parte de los estratos más altos (5 y 6).

No obstante, los estratos sociales son, ahora, una forma de seres humanos más que viviendas. Ya no solo sirven para medir cuánto cobrar por los servicios públicos, sino que se utilizan para calcular la matrícula de estudios e, incluso, es requisito para acceder a un trabajo.

El cobro de los servicios públicos en Colombia será independiente de la infraestructura o condiciones de las viviendas - crédito DNP

Entonces, otro argumento del gobierno para eliminar lo estratos es que estos, muchas veces, no solo generan divisiones sociales, sino que no son determinantes para enfocar el gasto social de forma adecuada, pues las condiciones de los hogares pueden diferir de la capacidad adquisitiva de quienes viven allí.

“Estratificar la población es casi dividirlas en castas, infranqueables, una de la otra. Como en la India”, aseguró Petro en octubre pasado, cuando empezó a tomar fuerza la conversación del fin de los estratos. A partir de entonces, los ciudadanos han tenido dudas sobre cómo les cobrarán por el consumo de agua, gas y energía. Por eso, Infobae Colombia habló con Horacio Coral, director de Desarrollo del DNP, para explicar cómo será la transición.

Horacio Coral, director de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación - crédito DNP

¿Qué es el Registro Universal de Ingresos?

El artículo 70 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 del 2023) indica que con los datos del RSH se debe crear el Registro Universal de Ingresos (RUI), con el propósito de determinar la focalización de los subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social.

“Por un lado, eso nos permitirá observar la capacidad de generación de ingresos de los hogares; o, por otro, estimarla, en los casos en los que no lo tengamos, con base en la información del Registro Social de Hogares”. Estos es, justamente, similar a lo que se hace actualmente con el Sisbén, que incluye las condiciones en las que viven los hogares, el estatus laboral que tienen, la educación, su situación de salud, a cuál régimen están afiliados, etc.

En síntesis, con el RUI se van a crear unas categorías para clasificar a toda la población según su capacidad de generación de ingresos. “Por lo tanto vamos a poder identificar quiénes necesitan los subsidios en los servicios y quienes deberán hacer aportes, siguiendo el principio de solidaridad establecido con la creación de los estratos”, detalló Coral.

El 60% de las personas que viven en estrato 1, 2 y 3 no son población en estado de pobreza - crédito Colprensa

¿Qué es el Registro Social de Hogares?

El Registro Social de Hogares es un sistema de información, que contiene datos de todos los ciudadanos y residentes del territorio colombiano. Está diseñado para la focalización de las políticas públicas y el seguimiento de las condiciones de vida en el país.

Allí se integran: identificación de las personas, características socioeconómicas de las poblaciones y los territorios, y los registros de los beneficiaros de la oferta social nacional y local.

Los estratos sociales desaparecería en 2026, pero desde el segundo semestre de 2024 ya habrán pilotos para cobrar servicios de forma diferente- crédito DNP

“Consolidamos un solo sistema de información a partir de todas las cédulas que tenemos de bases de datos, por ejemplo, de la Registraduría, de la base única de afiliación del Ministerio de Salud y otros registros de Migración e información declarada del Sisbén”, indicó Coral sobre el origen de la información que compone el RSH.

En esa base de datos “se encuentra la caracterización de los individuos de cada hogar, quiénes lo componen en temas de salud, empleo, educación; además de la información de los programas por los cuales están siendo beneficiados. Por ejemplo: renta joven, renta ciudadana, Colombia mayor...”.

¿Desde cuándo desaparecerían los estratos sociales?

“Planteamos la posibilidad de que los estratos desaparezcan desde el 2026, y que sean reemplazados por una categoría similar: como un Sisbén, pero calculada con el RUI”, explicó Coral. Eso va a permitir identificar a quiénes debe ir dirigidos los subsidios, incluyendo los de los servicios públicos domiciliarios.

Además, el RUI corregiría uno de los problemas principales del Sisbén: la cobertura. “Mientras que el Sisbén tenía 35 millones de registros, el RUI tendrá entre 55 o 57 millones y ese va a ser el único instrumento de focalización del gasto público social”, puntualizó el funcionario.

¿Para qué eliminar los estratos sociales?

“Hemos visto que el problema que tienen los estratos, el Sisbén y otros instrumentos de focalización, es que la información que tienen está desactualizada, ha sido manipulada o es tan amplia que no permite focalizar bien el gasto”, dijo Coral.

La forma en la que se cobrarían los servicios públicos en Colombia sería por información del Registro Universal de Ingresos - crédito DNP

De hecho, estimaciones del DNP con base en los datos del RSH indican que el 60% de los hogares que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 no son pobres. “Esto da una señal de que los estratos, como instrumento de focalización, no son adecuados. Cometen errores de inclusión, pues se considera que un hogar debe recibir subsidios cuando en verdad no debería, pues tiene capacidad de pago”.

¿Cómo se van a cobrar los servicios públicos?

“Este año vamos a estar realizando tres tipos de pilotos”, comentó Coral, para iniciar a hacer la transición en el cobro de los servicios.

El primer plan piloto consistirá en tomar la información del RSH, estimar los ingresos y construir una primera versión de RUI. “Vamos a ir a Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla y haremos estudios de caso. Por ejemplo, si estimamos que un hogar tenía ingresos por 1′500.000, luego haremos una visita para verificar esa estimación para saber si estamos cometiendo errores”.

El segundo tipo de piloto va a ser uno de uso. Con el RUI, se buscará reemplazar el Sisbén para dirigir las transferencias monetarias de subsidios a los hogares “que de verdad lo necesitan”.

El RUI definirá qué hogares recibirán subsidios en el cobro de los servicios y cuáles deben hacer aportes en Colombia - crédito iStock

“Vamos a empezar en Bogotá con operadores de servicios públicos: queremos probar cómo sería garantizar esos subsidios a los servicios públicos domiciliarios, utilizando el RUI y no los estratos”. Entonces, desde el segundo semestre de 2024 en algunas partes de la ciudad se cobrarán los servicios con base en el RUI y no en los estratos. “Estamos pensando que no sea en toda Bogotá sino, por ejemplo, tomar unas localidades como Teusaquillo, Kennedy y Bosa”.

El tercer tipo de piloto es uno de operación, pues la idea es que el RUI pueda verse a través de una ventanilla única; es decir, que se destinen espacios de atención al ciudadano para que puedan gestionar la información que está dispuesta en el RSH y en el RUI y que, además puedan postularse directamente a programas de los que pueden ser beneficiarios.

Bogotá será la ciudad donde comenzarán los piloto para cobrar servicios públicos por el RUI y no por estratos sociales - crédito DNP

¿Qué va a pasar con las personas que no han actualizado su Sisbén IV?

Alrededor de tres millones de personas en Colombia que están afiliadas al régimen subsidiado no han hecho la actualización del Sisbén IV; tienen hasta el 5 de marzo para cumplir ese requisito que les permite continuar con esa modalidad.

“Lo que hemos contemplado son dos posibilidades: una es extender nuevamente el plazo”, explica Coral. Pero otra es la posibilidad de transitar del Sisbén IV a una clasificación que pueda surgir a partir del RSH, como piloto del RUI.

Hay unas tres millones de personas que no han actualizado su afiliación al Sisbén IV - crédito DNP

“A estas tres millones de personas, quienes faltan por actualizar la información del Sisbén, nosotros las vemos en el de Registro Social de Hogares, que, de hecho, tiene información de 55 millones de personas”. Así las cosas, la apuesta del DNP es que se cree una categoría similar a la del Sisbén pero con base en el RSH, esa es precisamente el Registro Universal de Ingresos, para empezar a probar ese instrumento como uno que permita enfocar mejor el gasto público social.

Además, para descargar a las entidades territoriales de la labor de actualizar el Sisbén IV, el DNP pretende entregarle actualizado también al Ministerio de Salud esa información (el RUI) y así garantizar que esas personas puedan ser visibles también para la para la política social.