Dani Duke mostró la manera en que La Liendra le está pidiendo perdón por una millonaria broma que le hizo

La Liendra le está pidiendo perdón a Dani Duke y le envió flores hasta su casa - crédito Instagram @la_liendraa

El creador de contenido digital Mauricio Gómez, más conocido como ‘la Liendra’, se ha convertido en tendencia por sus videos y fotos de humor, sus opiniones y una que otra polémica.

De acuerdo con sus publicaciones, el joven paisa crea constantemente videos en donde muestra experiencias de su vida, competencias en las que ha participado y otras veces momentos que comparte junto a su novia, la también creadora de contenido Dani Duke.

La empresaria ha ayudado al instagramer a reinventar sus formatos para redes sociales y acercarse más a su público; sin embargo, eso no fue ayuda para salvarse de una de las bromas que La Liendra suele hacerles a sus conocidos para plasmarlas en video y luego publicarlas en sus cuentas profesionales.

El contenido que más caracteriza a Mauricio son los videos de bromas pesadas, las cuales suele hacerles a sus amigos, familiares o novias. Es así como en esta oportunidad el creador digital usó a su actual pareja, Dani Duke, y algunas de sus pertenencias para hacer su nueva publicación, pero no contaba con que el chiste le iba a salir muy caro.

A pesar de las críticas que en su momento ha recibido por parte de varios internautas por ese tema, La Liendra sigue ingeniándose este tipo de contenido.

Por eso, en las últimas horas subió a su cuenta oficial de Instagram un pequeño tráiler del nuevo post que va a compartir y allí dejó ver que le hizo una costosa chanza a Dani Duke.

Según las imágenes y lo que la modelo explicó, al parecer, La Liendra la hizo llorar y la dejó mal todo el día, pues le sacó de su closet dos bolsos de marca que juntos sumaban más de diez millones de pesos y los habría quemado.

“Lloré tanto que quedé mal todo ese día”, expresó en su perfil de Instagram la maquilladora.

Por lo anterior, la paisa indicó que su novio le está pidiendo perdón, y a través de un corto boomerang publicado en sus historias, Dani mostró el ramo de flores que La Liendra le envió a manera de excusa por la pesada broma, pero ella está dudando en dejar pasar la acción.

“Mi novio me hizo una broma extremadamente pesada. Y me manda mis flores favoritas porque sabe que lo que me hizo no tiene perdón. Obviamente, acepto las flores, pero mi corazón ¿quién lo repara?”, afirmó Dani Duke.

Así le pidió perdón La Liendra a Dani Duke por una pesada broma que le hizo - crédito @siguelelapista/IG

Este tipo de videos, fuertes y sin medir valores o consecuencias, ya había sido compartido por La Liendra hace un tiempo, de hecho, una de las bromas que más se viralizaron en las redes sociales por el contexto y las reacciones que tuvieron los seguidores al respecto fue cuando Mauricio y Dani Duke fingieron regalarle un auto de lujo al DJ Daiky Gamboa.

Un hecho que hasta la fecha ha generado bastantes críticas, especialmente porque los espectadores catalogaron a la pareja de creadores como “humillantes” y “materialistas”. Sin embargo, ninguno de los dos influenciadores paró de hacer estos videos ni ser parte de ellos.

Por otro lado, la pareja también se ha dejado ver incursionando fuertemente en el mundo de las inversiones digitales, incluso, Duke les ha mostrado a sus seguidores cómo lo hace y el gusto que ha creado al respecto al igual que Gómez, que también lo mostrado abiertamente en sus plataformas digitales.