El ministro de Salud advirtió a mandatarios locales sobre contratación de equipos básicos para atención médica

IMAGEN DE REFERENCIA Guillermo Jaramillo, ministro de Salud del gobierno Petro | crédito Colprensa

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dio una contundente advertencia a los alcaldes de todos los municipios del país, instándoles a adquirir equipos básicos de salud en sus respectivos territorios antes de que termine el mes de marzo, de acuerdo con información publicada por la emisora colombiana RCN Radio.

Durante una reunión con secretarios de salud a nivel municipal y departamental, el ministro Jaramillo expresó que aquellos que no inviertan los recursos asignados serán excluidos de los procesos de contratación, y el Gobierno Nacional se encargará de ejecutar dichos contratos.

“Quiero advertirles que si para marzo no han puesto en funcionamiento los equipos, no recibirán los fondos prometidos para todo el año, y nosotros nos encargaremos de contratar desde aquí, porque hay alcaldes que aún no han permitido la contratación esperando nuevos gerentes, lo cual es otro problema”, enfatizó el ministro.

El ministro explicó que estos fondos forman parte de aquellos mencionados recientemente por la Procuraduría, que se presumía habían desaparecido y no se había informado sobre su destino.

“Estos fueron los recursos territoriales que supuestamente desaparecieron, el billón de pesos del cual no había rastro de inversión. Estos fondos no pudieron ser girados en octubre, noviembre y diciembre, pero sí en enero. Están disponibles en las Empresas Sociales del Estado (ESE - Hospitales). Algunos alcaldes no han permitido utilizar estos fondos ni han convocado a reuniones de la Junta Directiva de su ESE para tomar decisiones”, señaló el ministro, citado por RCN Radio.

Jaramillo señaló que algunos alcaldes han rechazado utilizar estos recursos destinados a la atención de las comunidades más vulnerables.

“El problema es que si no permiten la contratación ahora, perderán todo el año, a pesar de que los fondos están disponibles desde enero. Ya ha pasado un mes, y si para marzo no se han realizado los contratos, estos municipios quedarán excluidos. No es porque no tengan acceso a los fondos, sino porque no vamos a contratar con ellos a través de la ESE. Tenemos otras opciones de contratación, incluso con las juntas de acción comunal o desde aquí”, advirtió.

El ministro subrayó que estos fondos fueron asignados después de presentar una propuesta desde octubre, y los municipios estaban al tanto de la necesidad de estar preparados. Sin embargo, hay secretarías municipales que están perdiendo la oportunidad de colaborar con el Gobierno, a pesar de que deberían haber actuado desde enero.

Según Jaramillo, estos equipos básicos de salud tendrán prioridad en regiones como la Amazonía, el Catatumbo, La Guajira, Atlántico y zonas desfavorecidas del sur del Caribe.

Además, durante el evento, el ministro reiteró la necesidad de que la Nueva EPS priorice los contratos y los pagos a los hospitales públicos.

Gobierno Petro tiene dos meses para pagarle los recursos que le deben a las EPS

En medio del conflicto por la gestión de los fondos de salud entre el Gobierno y las EPS, una nueva decisión judicial de la Corte Constitucional resalta el incumplimiento estatal en los pagos por servicios médicos.

La Corte, en seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, emitió un auto el 20 de noviembre de 2022, indicando que el Estado no había cumplido con la orden vigesimocuarta, relacionada con la estabilidad financiera y el flujo de recursos de la salud.

La corte, en su revisión, encontró que se debían al menos 3.5 billones de pesos en recobros por servicios no financiados por la UPC o los Presupuestos Máximos del sistema. Además, señaló que no se había efectuado el pago total de la deuda del 2022 y que aún quedaban montos pendientes pactados en el Acuerdo de Punto Final.

Según la corte, también hay deudas que no se negociaron en el acuerdo debido a procesos judiciales, y que la pandemia de COVID-19 ha contribuido al aumento de la deuda por servicios bajo recobro desde el 2020.

El Ministerio de Salud tiene dos meses para desembolsar la totalidad de los fondos aprobados en el Acuerdo de Punto Final que aún no se han pagado.