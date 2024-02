La pasión por el superclásico argentino en Colombia explicada por Javier Hernández Bonnet

En esta ocasión el juego entre River Plate y Boca Juniors tendrá a tres representantes colombianos en los planteles - crédito Infobae

En la historia del fútbol colombiano, varios factores han sido tomados desde ligas de otros países, principalmente en Argentina, de donde se atribuye que las barras bravas tomaron referencias para consolidar su presencia en el país.

Esto aumentó con la llegada de la tecnología, ya que facilita que los fanáticos del deporte puedan estar actualizados con lo que se registra en otros países y Colombia no es la excepción; por lo que como pasa en el resto del planeta, también se vive con emoción cuando se disputan los clásicos más populares del mundo.

Entre estos se encuentra el Barcelona vs. Real Madrid y Boca Juniors vs. River Plate, este último es considerado el partido más importante de Argentina y con la llegada masiva de futbolistas colombianos a estos equipos, la popularidad aumentó hasta llegar a ser uno de los juegos que más genera rating en el país.

Correspondiente a la fecha 7 de la Copa de la Liga, el domingo 25 de febrero River Plate recibirá a Boca Juniors en el Estadio Monumental de Núñez a las 3:00 p. m. (hora de Colombia), en un vibrante compromiso que tendrá la participación de Jorman Campuzano y Frank Fabra por el xeneize y Miguel Ángel Borja en el Millonario.

Borja sería titular frente a Boca Juniors el domingo 25 de febrero - crédito EFE

En diálogo con Infobae Colombia, el periodista Javier Hernández Bonnet reveló su postura ante el Superclásico argentino y argumentó por qué este partido también se vive con pasión en Colombia.

En primer lugar, Bonnet destacó que la llegada de la televisión ayudó a que los ciudadanos pudieran vivir las jornadas del fútbol argentino, lo que desencadenó tras la llegada de los colombianos a River Plate y Boca Juniors, que los fanáticos tuvieran que decidirse por uno de estos equipos.

“Eso la respuesta de la presencia de Córdoba, Chicho y Bermúdez, que coincidió con la de Ángel y Yepes en River, eso fue arrancando el 2000 y la televisión colombiana apenas estaba floreciendo, eso fue un gran atractivo para los medios, porque en esa época los jugadores hablaban sin ningún tipo de empacho, lo hacían con una naturalidad impresionante y eso empezó a generar una fiebre, pero absoluta. Ellos le dieron realce a ese clásico y a partir de ahí, entonces la gente empezó a elegir entre Boca o River, como seguramente años más tarde decidieron Barcelona o Real Madrid”.

Javier Hernández Bonnet recordó que antes de la televisión, los hinchas vivían lo que pasaba con el clásico argentino por medio de los medios impresos, resaltando la presencia de El gráfico, que ayudó a que se conocieran los resultados cuando la televisión no estaba.

“En esa época la referencia no era la televisión; los clásicos se vivían a través de las revistas y sobre todo El gráfico, que venía aquí a Colombia y tenía distribución en las más importantes ciudades. Había gente que era muy seguidora del fútbol argentino y disfrutaban, eran las tapas, pero las tapas de las revistas. Yo no digo que antes a la gente no le gustara Boca o River, porque evidentemente hubo hinchas viejos que a través de lo que vivían en medios impresos disfrutaban lo que pasaba en el fútbol argentino, pero fue en el arranque de los 2000 donde empezó esa fiebre y en eso tuvieron que ver mucho los jugadores colombianos”, afirmó Hernández Bonnet al respecto.

Jugadores como Jorge 'El patrón' Bermúdez u Óscar Córdoba son ídolos en Boca Juniors - crédito Getty

Sobre su conocimiento por jugadores que llegaron de River o Boca a Colombia, el periodista afirmó que con ellos comenzó la necesidad de aprender más del fútbol argentino, ya que primero se debía tener en cuenta de qué club llegaba.

“Cuando llegaba un jugador o de Boca o de River, ya lo hacía a uno vivir un poquito más jugadores del primer nivel; por ejemplo, cuando vino Prospitti a Colombia, casi que podría uno decir que la calidad del jugador la daba el origen, como cuando vino Maglioni a jugar a Millonarios; estamos hablando de un goleador de Copa Libertadores de América y eso era lo que hacía que uno pudiera saber de dónde provenía ese jugador”.

Respecto a qué equipo ganaría el superclásico en esta ocasión, Javier Hernández Bonnet reconoció que no tiene un fanatismo por ninguno de los dos equipos, pero le gusta verlo por la pasión con la que se juega.

“Me gusta disfrutar mucho porque es un partido distinto, no interesa como venga Boca o River, es un partido tan especial, porque en un clásico puede pasar cualquier cosa… Tiene una energía especial para un jugador de fútbol estar en un partido de esos”, puntualizó Javier Hernández Bonnet.