J Balvin habría lanzado dardos a sus “haters” con particular fotografía

J Balvin puso a temblar a sus "haters" con particular fotografía en redes sociales - crédito CJ Rivera/Invision/AP

José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin, decidió retomar su carrera después de ausentarse durante meses para dedicarse a la crianza de Río y a su pareja, Valentina Ferrer. Así lo dejó ver en varias publicaciones en las que aparece disfrutando de la playa con su primogénito y también, cuando lo recogió una vez en el colegio.

Sin embargo, el paisa, quien será homenajeado en su ciudad natal próximamente , no tuvo un regreso fácil a las redes sociales, pues en su ausencia el algoritmo parece haberlo borrado del mapa, por lo que ha tenido que recurrir a diversas estrategias para figurar nuevamente. Así las cosas, publicación tras publicación intenta llamar la atención de los internautas, tal y como ocurrió en su cuenta de X (antes Twitter) en la que aparentemente lanzó una pulla.

El paisa compartió una fotografía en la que aparece recostado en el piso, pero llamó la atención que estaba rodeado de diferentes reptiles —en lo que se logra apreciar una boa constrictora y una serpiente pitón amarilla con blanco, y otra de bola blanca— muy tranquilo. Sin embargo, llamó la atención el pie de foto con el que acompañó la publicación.

La particular fotografía que llamó la atención en las redes sociales de J Balvin con una "pulla" a sus haters - crédito @JBALVIN/X

“Amigo, hasta de los más venenosos”, escribió el intérprete de Mi gente, por lo que algunos de sus seguidores afirman que se trata de una indirecta para varios de sus colegas, después de una charla que tuvo con Maluma sobre sus hijos.

Algunos de los comentarios de sus seguidores señalan que ninguno de los especímenes de los que se rodeó el cantante es venenoso, mientras que otros lo tomaron con gracia y escribieron: “Mantén cerca a tus amigos, pero a tus enemigos aún más cerca, amigo de todos”; “nooooooo la chimba”; “el dominio de los chacales y los años continúa hasta que aparecen los leones”; “se le teme a lo que no se conoce, los humanos son más venenosos”, entre otros.

París será novia de Río: esto dijo el paisa

Recientemente, se conoció la noticia de que J Balvin y Maluma estrenarían un nuevo sencillo en colaboración, esto mientras los dos disfrutaban de un yate en alta mar. Pero, lo que más llamó la atención del encuentro fue la advertencia que lanzó el niño de Medellín mientras los artistas se encontraban a la orilla del mar, pues Álvaro José Osorio Balvin le aseguró a Londoño que Río, su hijo, conquistará a París, la futura hija de Maluma.

El encuentro entre los cantantes de música urbana quedó registrado en video mientras escuchaban de fondo su nueva canción - crédito maluma/TikTok

En el avance de clip de fondo suena el tema musical y de repente, Maluma le dice a su colega que será papá, a pesar de que el viento no dejaba escuchar muy bien la conversación. En la intervención Balvin hace una afirmación que hace que de inmediato el Pretty boy pida que detengan la música y vuelve a preguntar:

“¿Que Río se va a robar a París?”, J Balvin sin dudarlo respondió: “Sí, Río se va a robar seguro, tienes que aguantar con esa presión la vida siempre. Tú sabes, el karma”.

Luego de escuchar las palabras de Balvin, Maluma confesó que es consciente que eso puede pasar, por lo que respondió: “Sí, yo sé, pero igual pa’ ese momento me voy a poner las gafas negras, pa’ que no se vea la nota”. Esto demostró una vez más que los lazos de la amistad son fuertes entre los artistas, por lo que no sería un problema que el primogénito del intérprete de Amarillo corteje a la pequeña París.