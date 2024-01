Karol G celebró el cumpleaños de su productor musical: “¡11 años y aquí seguimos!”

Desde sus inicios, Karol G ha contado en la producción de sus cuatro álbumes de estudio con la presencia de Ovy On The Drums - crédito @karolg y @ovyonthedrums/Instagram

2023 fue un año triunfal para Karol G. La Bichota logró el mayor éxito de su carrera con Mañana será bonito, el primer álbum de una artista latina femenina en llegar a la cima de los más reproducidos en los Estados Unidos y dio paso al Mañana será bonito Tour, que con sus fechas por estadios y arenas de dicho país se convirtió en la segunda gira más recaudadora del año a nivel mundial, solo por detrás de Beyoncé.

Te puede interesar: Iván Lalinde cumplirá 50 años y confesó sus planes para 2024

Amargura, TQG, Mi ex tenía razón, Provenza o Cairo, entre otros, fueron éxitos rotundos y sonaron por todas partes durante el año. Y buena parte de estos temas, como ya sucediera en los tres trabajos anteriores de la paisa, corrió a cargo de Ovy On The Drums en la producción. La dupla se ha convertido en una de las más importantes de la industria en los últimos años, y ya cosechan logros con los premios que ha recibido Mañana será bonito durante las distintas galas en las que han participado en 2023, incluyendo los Latin Grammy.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Karol G conmovió las redes emotivo mensaje de apoyo a Andy Rivera

Tratándose de una relación tan cercana, no es sorpresa que Karol G decidiera tomarse un tiempo para celebrar el cumpleaños 33 de Daniel Oviedo (nombre original de Ovy) en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, la Bichota replicó un reel del propio Ovy trabajando en el estudio, y le sumó unas palabras en las que remarca la importancia que ha tenido en su carrera desde sus inicios:

“¡11 años y aquí seguimos! La fórmula no cambia, no falla, solo mejora y la lealtad se hace más fuerte con el tiempo. Me siento super orgullosa de ti y agradecida con Dios y con la vida porque estás en la mía. Deseo que se compla en tu vida todo lo que alguna vez creíste imposible... como todo lo que nos pasa cada día. FELIZ CUMPLEAÑOS ONDE, ¡que seas muy feliz!”

Karol G le dedicó un mensaje de cumpleaños a su productor, Ovy On The Drums - crédito @karolg/Instagram

El propio Ovy no se quedó atrás y mostró lo que hizo para celebrar su día, haciendo “lo que más me gusta después de hacer música”: jugar un partido de fútbol 7, a lo que siguió un asado y la tradicional torta de cumpleaños. Tampoco se olvidó de su labor detrás de la consola y agradeció por todo lo que vivió en 2023. Entre las felicitaciones de las celebridades destacó la de su colega, el también productor Tainy, que se tomó el tiempo para felicitarlo. “Feliz cumple hermano, a seguir rompiendo 🙏🏼”, escribió el puertorriqueño en la publicación.

Ovy On The Drums habló de la sinergia que hay entre él y Karol G

Karol G y Ovy On The Drums fueron premiados en los Latin Grammy en las categorías Álbum Del Año por "Mañana será bonito" y Canción Del Año por "TQG" - crédito @karolg/Instagram

La relación profesional entre Karol G y Ovy On The Drums es una que no solo es excepcionalmente larga, sino que ha resultado fructífera para ambos. Es así que mientras la Bichota se prepara en 2024 para iniciar la siguiente fase del Mañana será bonito Tour con fechas en Latinoamérica y Europa, el productor antioqueño prepara el que será su primer álbum a nombre propio y que incluirá distintas colaboraciones (al estilo de lo realizado por Tainy en su larga duración DATA), tal y como lo anticipó en entrevista con Infobae Colombia.

Te puede interesar: Rigoberto Urán quiere reunirse con Karol G y Feid para “hablar un poquito de chisme”

Justamente en dicha charla se refirió a las claves de que la relación profesional entre ambos haya funcionado luego de tantos años y que ahora esté cosechando los frutos de tanto trabajo: