Nequi se cayó y generó pelea entre taxistas y grupo de jóvenes que no tenía efectivo para pagar la carrera

Los jóvenes no tenían efectivo para pagar la carrera - crédito Nequi/X

La intolerancia es uno de los factores por los que más se registran riñas en Colombia, de acuerdo con la Policía Nacional, dos de cada diez personas que son asesinadas en el país son víctimas de hechos que podrían haberse solucionado mediante el diálogo.

Te puede interesar: Insultos sexuales, difamaciones y hasta bloqueó en redes sociales: así se comportaron los políticos durante el 2023 en el mundo digital

En un hecho de esta índole, una riña entre varios taxistas y un grupo de personas se registró en la noche del 31 de diciembre en las inmediaciones del centro comercial Le Meridiem en Barranquilla, de acuerdo con testigos del hecho, el altercado inició porque los jóvenes no tenían dinero para pagar la carrera.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Estas fueron las tendencias virales de 2023 que divirtieron a los colombianos en redes sociales

Vecinos del sector grabaron los momentos de violencia que se generaron luego de que el taxista llamará a más conductores de este servicio para protagonizar una riña con el grupo de jóvenes. En el video se observa a dos de estas personas en el piso mientras reciben reclamos del alterado taxista.

Mientras la persona que grabó el video se burlaba de la situación al afirmar que los pasajeros no tenían dinero, el taxista les repite en varias ocasiones que no le importaba la entidad bancaría que señalaba uno de los jóvenes, recalcando que él solo quería su pago.

Te puede interesar: Futbolista del Deportivo Cali terminó a los golpes en torneo de barrio amistoso

“A mí no me interesa una monda Bancolombia, paga”, fueron las palabras del taxista.

La grabación de la pelea se hizo viral en redes sociales - crédito @accidentesbaqtv/X

Debido a que la grabación se hizo viral en redes sociales, Marelys Cardozo, la madre de uno de los protagonistas del altercado, reveló detalles desconocidos del conflicto, entre ellos, que la pelea se registró por culpa de Nequi, la aplicación de banco digital que enviar y recibir dinero, pagar servicios y realizar compras.

En primer lugar, Cardozo afirmó que estas personas no tenían efectivo, lo que generó el enojo del taxista, que presuntamente, sin mediar palabras, llamó a sus colegas para iniciar con el conflicto.

La mujer aseguró que esta riña terminó con uno de los jóvenes con la pierna rota, motivo por el que en el video permanecía en el piso sin intentar defenderse de las agresiones, Otro de ellos habría perdido varios dientes producto de las agresiones.

Sumado a esto, afirma que en medio del altercado, uno de los pasajeros llamó a la policía, pero su llamado de ayuda no fue respondido.

“Estos jóvenes solo salieron a pasar un buen rato y una mala hora, y personas como estas a las que se busca por un servicio terminan con este tipo de sucesos. Definitivamente, la violencia que hoy enfrentamos y a la que estamos expuestos es incomprensible”, es parte del testimonio de Cardozo sobre el altercado.

La mujer afirmó que la policía no intervino en el altercado - crédito @MarelysCardozo/Instagram

Por último, Marelys Cardozó expuso que en la aplicación del banco quedo evidencia de que los jóvenes intentaron generar el pago, pero debido a que esta se encontraba caída, no lo pudieron hacer.

Sumado a esto, agradeció a la persona que grabó el video, recalcando que aunque se burló de los pasajeros por la situación, el audiovisual es la prueba que requerían para poder iniciar un proceso legal en contra de los taxistas que agredieron a los jóvenes.

“A la persona que envió este video, no sabe el gran favor que hizo, a pesar que piensa que los jóvenes no tenían o no querían pagar. Esto es un caso más de los muchos que suceden a diario con los taxistas”, es la parte final del comentario al respecto.

Cardozo agradeció a la persona que subió el video - crédito @MarelysCardozo/Instagram

Este generó la indignación de múltiples usuarios, que pidieron a las autoridades intervenir en contra del grupo de taxistas, sumado a que varios afirmaron que no sería algo extraño en la capital del Atlántico.

“Definitivamente, el lobo siempre será el malo si Caperucita cuenta la historia, gracias por ampliar la información”, “Esos son unos delincuentes peligrosos”, u “ojalá sean identificados, que los demanden”, fueron algunos de los comentarios.