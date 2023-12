Andrea Valdiri se convirtió en “Mamá Noel” para sus empleados y conmovió a las redes sociales

La bailarina barranquillera regaló una moto, celulares y juguetes para sus empleados - crédito @masrechismes/Instagram

Después de haber causado revuelo en su llegada a Santa Marta y luego de ser blanco de críticas en redes sociales tras su separación, Andrea Valdiri vuelve a ser noticia por los millonarios obsequios que entregó a sus colaboradores. La bailarina barranquillera suele sorprender a sus empleados por estas fechas, al reconocer la buena labor que cumplen en su casa.

No es la primera vez en que la expareja de Felipe Saruma sorprende a quienes ejecutar labores en su hogar, algo que siempre resaltan los internautas por su buen corazón. Este hecho generoso sucedió en la ciudad de Barranquilla, durante las festividades del 2023, impactando positivamente en la vida de sus trabajadores debido al valor emocional que produjo.

El gesto altruista de Valdiri ha captado la atención de su audiencia debido al valor afectivo que esto generó entre los internautas, además, del financiero de los millonarios obsequios. Un video que circula en Internet muestra el momento emotivo en el que uno de los empleados recibe las llaves de su moto, evidenciando la generosidad de la empresaria barranquillera. Por otro lado, se reportaron bonificaciones de hasta 50 millones de pesos.

Las muestras de afecto de sus colaboradores fueron parte del momento, pues no dudaron en darle un abrazo a la empresaria como agradecimiento por tremendo regalo y las lágrimas también estuvieron presentes.

Andrea Valdiri sorprendió a sus seguidores con millonarios regalos de Navidad - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Los festejos de Valdiri no solo se centraron en la gratificación material, sino que también organizó una fiesta social para sus empleados. La influencer, conocida por su carrera como bailarina y personalidad mediática, resaltó la importancia del esfuerzo colectivo y el deseo de compartir su éxito con quienes la han apoyado profesionalmente.

Este acto ha sido objeto de elogio en múltiples plataformas, destacando su compromiso con el bienestar de su equipo de trabajo. El perfil público de Andrea Valdiri se ha fortalecido no solamente por su contenido en redes sociales, sino también por acciones filantrópicas. Con estos regalos, la celebridad ha demostrado la gratitud hacia su equipo, estableciendo un precedente.

Algunos de los comentarios que circulan en redes sociales son: “no se puede negar el gran corazón que tiene con sus trabajadores ❤️”; “ella es una excelente jefa, eso no se discute”; “esta vieja todos los años se luce con sus empleados y no es para menos! Como debe ser! 👏👏👏👏 me encanta eso!”; “digan lo que digan, esta mujer es auténtica”; “no se niega que a Andrea no le duele el bolsillo por sus empleados”, entre otros.

Andrea Valdiri sorprendió a sus colaboradores con millonarios obsequios como motocicletas y celulares - crédito @masrechismes/Instagram

Contundente mensaje a sus “haters”

Andrea Valdiri no se aguantó más y arremetió contra quienes critican, comentan y opinan sobre su vida privada y sentimental, pues se cansó de que sus relaciones amorosas sean de lo único que se hable: “A ustedes que ‘mondá’ les importa si me duran o no los machos, si la ‘chucha’ es mía”.

Incluso, recordó que en ningún momento ha escuchado comentarios positivos acerca de su vida privada como que trabaja incansablemente por el bienestar de sus hijas o la honestidad como empresaria. Simplemente, sus haters se han encargado de destruirla por los problemas amorosos que ha enfrentado.