Laura Acuña se sinceró con sus seguidores y reveló las razones de su tristeza: “Personas al rededor te empiezan a quitar energía”

La presentadora Laura Acuña confesó que estuvo triste durante las festividades del 2022 - crédito @lauraacunaayala/Instagram

La presentadora y modelo colombiana oriunda de Bucaramanga, Santander, Laura Acuña, hizo una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, en donde dio la oportunidad a sus más de 4 millones de seguidores de resolver algunas dudas sobre su vida.

Los fanáticos de Acuña están pendientes de todo lo relacionado con la actriz, es por esa razón que un internauta se dio cuenta de que en 2022 la presentadora estaba triste.

La presentadora se confesó ante sus seguidores sobre una situación con "personas que le robaron energías" durante las fiestas decembrina del año 2022 - crédito Laura Acuña/ Instagram

“El año pasado para este mes se te notaba triste, ahora se te ve feliz, ¿a qué se debe?”, indagó un seguidor, a lo que la modelo respondió: “Sí, yo creo que a veces uno como que se encarga de contaminarse alrededor, no se da cuenta y como que ese tipo de situaciones o cosas alrededor o personas alrededor te empiezan a quitar energía y uno nunca se da cuenta. Entonces yo siento que este año me dediqué a disfrutar más, acepté las cosas que tenían que venir de Dios, como venían y yo creo que esa es la diferencia. Me conoces mucho, eres muy observador”.

La colombiana, conocida por su trabajo en la televisión -principalmente por su participación en programas del Canal RCN como Muy Buenos Días, Noticias RCN y el reality show Factor X-, confesó que, aparte de su familia, lo que la hace más feliz es su profesión.

La presentadora habló de su vida personal con sus seguidores en su cuenta de Instagram - crédito @lauraacunaayala/Instagram

“Mi trabajo me hace muy feliz, poder compartir con ustedes, poder estar con ustedes. Hacer televisión me fascina, me encanta La sala de Laura Acuña. Soy muy feliz haciendo eso. Vienen dos proyectos más para digital el año entrante, entonces también estoy súper emocionada porque voy a compartir otros espacios con ustedes y me encanta. También la música, todo lo hago con música, y eso me hace muy feliz. Entonces, la pongo todo el tiempo y me fascina, me relaja”, agregó la modelo que ha participado en grandes campañas publicitarias.

Acuña, en el 2022, protagonizó la película de humor colombiana El último hombre sobre la tierra y luego de su experiencia en el cine manifestó en las plataformas digitales que volvería a participar en el séptimo arte: “Sí volvería a ser cine, es una experiencia súper chévere diferente y me gustó”.

La modelo colombina realizó la dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, en donde sus seguidores le preguntaron acerca de su vida - crédito Laura Acuña/ Instagram

En su vida personal, Laura Acuña se ha destacado por su matrimonio con el empresario Rodrigo Kling, con quien tiene dos hijos, Helena y Nicolas: “Uno tiene como una mezcla de tantas cosas cuando tiene a su primera bebé o su primer bebé creo que es una mezcla entre emoción, un poquito de susto, porque uno no sabe nada casi que le entregan ese bebé para aprender juntos e indiscutiblemente una felicidad impresionante, o sea, para mí era un sueño cumplido. Entonces fue el mejor regalo de la vida por siempre”, afirmó la presentadora en sus redes sociales.

A lo largo de su carrera, ha sido objeto tanto de elogios -por su capacidad de conducción y presencia televisiva- como de críticas -por controversias en su vida personal y profesional-, pero sus fanáticos la han apoyado a lo largo de su vida profesional: “Tan bonito que me digas eso. Gracias, lo hago porque los quiero de verdad. A veces suena como raro que uno diga eso a través de una pantalla un montón de gente que seguramente solamente conoce por fotos, pero es verdad, o sea, cuando trabajamos en esto cuando hacemos parte de este mundo del entretenimiento y tenemos contacto con ustedes a través de estas redes sociales, de verdad, se vuelven muy importantes y es rico contarles todo, es decir, se vuelven amigos, se vuelven parte de la vida de uno entonces gracias por decirme eso, qué lindo que te transmita cosas bonitas”, respondió la modelo a los halagos de los internautas.