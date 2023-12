Críticas a Los Escachaítos por tutorial para abrir un candado que facilitaría los hurtos en diciembre

Críticas a Los Escachaítos por tutorial sobre cómo abrir un candado sin llave - crédito @diana_galidoo/TikTok

Después de unas merecidas vacaciones por Europa, la familia campesina más famosa de las redes sociales en Colombia volvió a generar contenido para los miles de seguidores que tienen en Internet.

Los Escachaítos, radicados en la vereda Foraquira del municipio Jenesano, departamento de Boyacá, retomaron sus tradicionales videos en los que recomiendan métodos caseros para aliviar algún dolor o comparten soluciones prácticas para resolver inconvenientes que a cualquier ciudadano pueda ocurrirle.

En esta ocasión, Diana, Yonier y Julián, que ha popularizado la frase “Que viva el campo”, se encontraron con un candado sin llave que necesitaban abrir, por lo que Yonier, que muestra cómo resolver los problemas, explicó cómo abrirlo sin la llave y sin la necesidad de dañarlo. Pero esta acción provocó que algunos seguidores criticaron el video, asegurando que les estaba enseñando a los ladrones cómo robar con más facilidad.

Los Escachaítos, familia youtuber campesina colombiana - crédito @los_escachaitos /Instagram

“Uy, no, cómo se me fueron a quedar las llaves del candado por dentro, cuando precisamente estoy de afán, la verdad no sé cómo abrirlo”, con desesperación dijo Diana. En ese momento llega el escachaíto menor, Julián, y con un hacha sugirió dañarlo: “Paisana, pues le tengo la solución. Rompamos el candado con esta hacha”.

En el instante en que iban a dañar el candado con el hacha apareció Yonier para evitarlo: “No hagan eso, paisanos. Acá lo único que van a hacer es dañar el candado, que son tan costosos, y dañar la puerta. Con mi truco podremos abrir este candado en muy poco tiempo y de una manera muy sencilla y sin dañar el candado…, lo he hecho muchísimas veces y he ayudado a muchísima gente”.

El video avanzó y con ellos los consejos del influenciador mayor, que aprovechando una lata de cerveza explicó cómo abrirlo. “Cuando ya tenemos la lata, que es con lo que vamos a abrir el candado, le damos un golpe en la mitad y con la ayuda de unas tijeras la vamos a empezar a cortar por la mitad”, aseguró, detallando con se toma la parte que da a la base de la lata y se corta un cuadrado.

“Y ahora, esto es superimportante, a este pedazo de lata le vamos a hacer la figura de una T”, afirmó.

El tutorial continúa con la explicación de cómo introducir el pedazo de lata que fue cortado en forma de T, pero ya doblado, en el eje del giro del arco que recibe la punta del aro de acero que encaja en el cuerpo del candado.

“Introducimos el pedazo de lata por acá. Cuando ya introducimos la lata en el candado lo vamos a oprimir superbién y le vamos a hacer un movimiento de arriba hacia abajo, así como lo estoy haciendo yo. Y ya lo tenemos acá abierto”.

Yonier finalizó la clase de cómo abrir un candado sin llave junto a sus hermanos Diana y Julián, recordando lo eficaz que es su técnica: “Mi mecanismo lo abre en muy poco tiempo y de una manera superfácil. Si ve, paisana, ya nunca más va a tener que partir el candado”.

Los Escachaítos recibieron críticas por tutorial de cómo abrir un candado - crédito @diana_galidoo/TikTok

Ante las recomendaciones de Los Escachaítos para abrir un candado, algunos usuarios comentaron que esa información podría prestarse para que “los amigos de lo ajeno” tuvieran facilidades para hacer su “trabajo”, más en estas fechas decembrinas.

“Buena técnica, bro, ahora me preocupa dejar la casa sola con el candado puesto”: Julián Crestes.

“Todos los amantes de lo ajeno, felices aprendiendo eso, más en estas fechas”: eduardogonzalez1790.

“Yo pensando cómo van a entrar los ladrones a mi casa”: Flako502.