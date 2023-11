Amparo Grisales llora en Yo me llamo al escuchar el testimonio de vida de una invitado

La jurado de Yo me llamo se mostró conmovida al escuchar un testimonio de una invitada - crédito Yo me llamo

La actriz manizaleña Amparo Grisales, una figura emblemática del entretenimiento en Colombia, se mostró conmovida con testimonio de vida que se presentó durante uno de los capítulos de Yo me llamo, el programa más visto de la televisión colombiana.

En un reciente episodio del programa de concurso de Caracol Televisión, la actriz, conocida como la ‘Diva de Colombia’, no pudo ocultar su emoción ante la conmovedora historia de Indira Carreño, de Cúcuta, Norte de Santander, que hizo parte del público para decidir cuál era la mejor interpretación de la noche.

Carreño compartió la admirable lucha de su hijo por la vida después de un grave accidente automovilístico en 2015, que lo dejó con un pronóstico de 90% de muerte cerebral. La impactante historia, que incluía cómo el reality fue parte de la recuperación y motivación del joven, generó un gran impacto entre los presentes.

“No puedo perder esta oportunidad de contrale algo importante en vida. Tengo tres hijos y soy abuela (...) mi hijo a la edad de 19 años, él es actor de cine colombiano, se vino de Cúcuta a estudiar cine y lo logró, cumplió su sueños, pero siempre hay un obstáculo, en el 2015 mi hijo lo arrolló un carro y tuvo 90% de muerte cerebral”, dijo la mujer cucuteña.

La invitada agregó: “Mi hijo fue desahuciado medicamente y gracias al amor de una madre, de una familia, mi hijo no lo desconectaron y cuando volvió a la vida, uno de los programas que siguió viendo es Yo me llamo, por eso estoy aquí. Hoy les digo que los sueños se cumplen, le digo a estos artistas que están aquí que sí se puede”.

Durante la emisión especial del programa de imitadores del 27 de noviembre, se llevó a cabo un segmento donde ex participantes y un jurado de ochenta colombianos escuchan y votan por las mejores imitaciones, así que los presentadores le dan un espacio a los invitados para hablar, pero la historia de Indira Carreño y su hijo fue destacada entre los testimonios emocionantes que se compartieron.

El relato que resaltó la importancia del apoyo familiar y la perseverancia, fue inspiración para la audiencia y para los jurados César Escola, el cantante Pipe Bueno, Amparo Grisales y el presentador Carlos Calero, quienes se mostraron conmovidos por el mensaje de la madre televidente.

“Estamos felices que nos compartan esas historias tan hermosas y sentirlos de la gran familia Caracol a todos ellos que han venido con tanta alegría y con tanta pertenencia con el programa, muchas gracias”, expresó el maestro Escola.

Amparo Grisales, compartió la opinión del jurado argentino, así que expresó su admiración y solidaridad con la familia de la invitada en medio de lagrimas: “Que Yo me llamo le llegue con tanto amor a todas las familias y que sucedan estos milagros tan lindos, es muy bonito”.

Las palabras de Indira Carreño, quien afirmó ante las cámaras que “rendirse no es una opción”, y cómo el reality formó parte crucial de la recuperación de su hijo, agradeció a la actriz colombiana: “Gracias Amparito, mi mamá te admira y yo te admiro, mis hijos y ahora mis nietas”.

La reacción de la experta Amparo Grisales demostró su lado sensible, a pesar de que las personas consideran que ella es muy exigente en la competencia: “En el imaginario colectivo hay muchas cosas que no son, la gente que es realmente fan de Yo me Llamo sabe cómo es la dinámica. Pero hay otra gente que no lo sabe y opina sin saber”, señaló la actriz en su momento, durante una entrevista para el programa matutino Día a día.