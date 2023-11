Dayro Moreno irá por el récord de máximo goleador del FPC con el Once Caldas: estos son los detalles de su renovación

Dayro Moreno es uno de los delanteros históricos del Fútbol Profesional Colombiano - crédito @oncecaldas/X.

El delantero Dayro Moreno seguirá haciendo historia con el Once Caldas al alcanzar un nuevo acuerdo con las directivas, que dieron el visto bueno para renovar su vínculo laboral por dos años más. El jugador de 37 años tendrá hasta el 2025 para alcanzar a Sergio Galván Rey como el máximo goleador histórico del fútbol colombiano y ampliar su legado con el club del que es hincha y donde ha disfrutado de sus mejores años.

El periodista de Caracol Radio en Manizales, Rusbel Franco, publicó un trino tras una entrevista con el jugador, donde este afirmaba que ya todo estaba acordado y que tan solo hacía falta la firma en el contrato para extender su continuidad en la institución alba: “Ya arreglé condiciones, y seguiré dos temporadas más en el equipo que amo. Solo falta firmar el contrato, pero que me quedo, es un hecho”.

En su último año en el fútbol colombiano, Dayro Moreno marcó 20 goles en 40 partidos que disputó con el Once Caldas. De los 20 equipos que integran la Liga BetPlay, 14 equipos sufrieron de su habilidad goleadora. El rival que más veces se vio perjudicado fue Deportivo Pereira, clásico rival del Once y al menos a 4 equipos le marcó más de una vez:

Independiente Santa Fe (x2)

Boyacá Chicó (x2)

Independiente Medellín (x2)

Alianza Petrolera

Deportivo Pereira (x3)

Atlético Bucaramanga

Águilas Doradas (x2)

Deportivo Cali

Atlético Nacional

Junior FC

Unión Magdalena

Atlético Huila

Millonarios FC

Deportes Tolima

El último gol de Moreno fue en la fecha 20 de la Liga BetPlay II-2023 en la victoria ante Independiente Santa Fe. Tras su anotación ante los cardenales Moreno llegó a la cifra de 217 goles totales en toda su carrera dentro del fútbol colombiano e igualó la marca establecida por Iván René Valenciano, convirtiéndose así en el segundo máximo goleador del balompié nacional, junto con Valenciano.

En declaraciones anteriores, Dayro siempre dejó en firme su deseo de cumplir el récord de ser el máximo anotador en la historia del Fútbol Profesional Colombiano con el Once Caldas. Esto ante los rumores de un posible interés del Deportivo Cali y otros equipos del FPC por hacerse a los servicios del delantero. Con el cuadro de la ciudad de Manizales, Moreno registra 117 goles:

“Ya tuve conversaciones con el presidente, pero faltan unos puntos. Todos saben y no es un secreto que quiero hacer historia en Once Caldas, que es el club al que amo, del que soy hincha y me ha dado todo. Dios quiera la renovación se dé para el otro año romper el récord y buscar un título también”,

Este es el top 10 de los máximos goleadores del FPC

Atlético Nacional y Once Caldas son los dos clubes donde más goles marcó Sergio Galván Rey en Colombia - crédito Colprensa

Sergio Galván Rey - 224 goles Dayro Moreno - 217 goles Iván René Valenciano - 217 goles Hugo Horacio Lóndero - 211 goles Omar Lorenzo Devanni - 205 goles Oswaldo Marcial Palavecino - 204 goles Jorge Ramírez Gallego - 201 goles Víctor Hugo Aristizábal - 187 goles Arnoldo Iguarán - 186 goles Willington Ortiz - 184 goles

Si bien Galván Rey continúa en la cima del ranking, su promedio de gol a comparación de Moreno y Valenciano se queda bastante corto. Para llegar a aquella cifra de goles, Sergio tuvo que jugar más de 600 partidos, mientras que Iván René y Dayro, que quedaron cercano a sus cifras, necesitaron la mitad de los partidos para hacerlo, rondando la estadística de los 300.

Los goles de Dayro Moreno en el fútbol colombiano

Once Caldas - 117 goles

Junior FC - 13 goles

Millonarios FC - 34 goles

Atlético Nacional - 57 goles

Atlético Bucaramanga - 22 goles