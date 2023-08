Aida Victoria Merlano habría confesado la razón de romper con Westcol

Aida Victoria Merlano habría confesado la razón por la que terminó su romance con Westcol.

Aida Victoria Merlano sostuvo un romance con Westcol a finales de 2022, relación que terminó a comienzos de enero, cuando ambos decidieron ausentarse sin dar algún tipo de explicación a sus seguidores. Recientemente, la barranquillera decidió responder algunas inquietudes de sus seguidores, que constantemente hacen interrogantes sobre sus relaciones.

Te puede interesar: Nórida Rodríguez habló de lo ocurrido el día de la muerte de Toto Vega: “La ambulancia era una chatarra”

Son varias las veces en las que la joven creadora de contenido se ha dejado ver rodeada de nuevos amores como fue el caso de Yeferson Cossio, con quien protagonizó un affair, al igual que con el cantante de reguetón Naldy y uno de los más recordados, Lumar Alonso Parra. Asimismo, en repetidas ocasiones la hija de la excongresista ha dejado claro que cuando termina sus relaciones, estas no suelen finalizar de buena manera.

Aida Victoria Merlano y Naldy. Foto: Instagram @naldyoficial

Recientemente, la creadora de contenido se dejó ver acompañada por el streamer y bastante sonriente, que es el único de sus exnovios que goza del privilegio de permanecer en contacto con Merlano Manzaneda. Y aunque la química todavía es evidente, la también empresaria ha dejado claro que no volvería a darse una oportunidad con el joven por cuenta de algunas diferencias que tuvieron en el pasado.

Te puede interesar: Sofía Vergara y Joe Manganiello: la colombiana pidió que se respete el acuerdo prenupcial

Sin embargo, sus seguidores quisieron saber un poco más y ante un comentario que le hizo una de sus seguidoras en el que le indicaron que a pesar de tener un vocabulario elocuente y definirse como una mujer segura de sí misma, era casi que imposible verla sosteniendo una relación de largo alcance: “¿Por qué dices palabras tan acertadas, pero nunca se te ve con una pareja de manera adecuada o terminas a los 8 días?”.

Primera pareja pública de Aida Victoria Merlano, se trata de Lumar Alonso Parra. Tomada de Instagram @lumaralonsop

De acuerdo con su respuesta, Merlano aseguró que su primera relación pública duró más de tres años y la más corta dos meses –haciendo referencia a Westcol– Ahora, respondiendo a ‘¿por qué no tengo una pareja acertada?’, que asumo a que te refieres a duradera de tiempo, es porque recibimos el amor que creemos merecer y yo no merezco migajas”.

Te puede interesar: Martha Isabel Bolaños le sacó la piedra a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity: “No me hables mal”

Ante esto, sus seguidores ataron algunos cabos y afirmaron que cuando se refiere a “recibir migajas” habló acerca de lo que ocurrió con Westcol, pues en una de sus primeras versiones aseguró que lo único que le importaba al streamer era hacer sus transmisiones vía Twitch después de ver una película y le habría gustado que tuviera otro tipo de atenciones con ella.

Aida Victoria Merlano respondió a una seguidora que la acusó de no durar mucho en sus relaciones sentimentales. @aidavictoriam/Instagram

Muy acaramelados durante evento

Cuatro meses después de las declaraciones en las que Westcol indicó que a la creadora de contenido “no le nacía decirme mi amor”, las salidas en falso del influenciador sirvieron para que la hija de la excongresista Aida Merlano lanzara varias pullas en contra de su ex, como las declaraciones homofóbicas cuando dijo que cogería a tiros a un hombre si veía este tipo de comportamientos cerca de él.

“¿Por qué no me superas? ¡Di la verdad! Estaba viendo ahorita que estabas en streaming y yo decía: ‘¡Pero este hombre no se olvida de mí!’ ¿O sea que soy imborrable para ti?”, se le escuchó decir a la joven.

La pareja había terminado su relación hace unos meses y al parecer, se habrían dado una nueva oportunidad

Recientemente, confirmaron que el cariño por el otro seguía ahí, por lo que a través de diferentes páginas de chismes se han difundido fotografías y videos coqueteando en diferentes eventos sociales a los que han asistido. En una de esas publicaciones se ve a Merlano Manzaneda muy sonriente e, incluso, se acerca al oído en repetidas ocasiones a Westcol.